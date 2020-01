“Digital Wellbeing Experiments”: Google verniedlicht den Ernst der Lage

Als Google seine Digital-Wellbeing-Initiative als Teil von Android 9 Pie startete, stieß sie in unserer Redaktion auf einige Skepsis. Manche Kollegen hielten es für Heuchelei, Smartphone-Sucht mit Smartphone-Funktionen zu bekämpfen. Ich hingegen dachte mir: "Besser als nichts!" Es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Doch nach dem Start von Googles "Digital Wellbeing Experiments" laufe auch ich Gefahr, mich meinen skeptischen Kollegen anzuschließen.

Google gibt sich besorgt um unser digitales Wohlbefinden. Die Nutzer sollen weniger Zeit am Telefon verbringen und so wieder ein Gleichgewicht zwischen analoger und digitaler Welt finden. Nun geht der Tech-Konzern über die Android-9-Funktionen hinaus. Seine "Experiments"-Abteilung kommt mit einigen eigenen Projekten daher, die unsere Smartphone-Sucht heilen sollen. Es klingt ein bisschen wie ein Kneipenwirt, der seine Kunden zum "Dry January" animiert. Und neben dem offensichtlichen Interessenkonflikt betrachte ich diese Experimente (an uns) noch aus vielen anderen Gründen mit Skepsis. Welche Art von Experimenten macht Google? Spätestens nach unserer Vorstellung in den Apps der Woche seid Ihr vielleicht auf die Digital Wellbeing Experiments gestoßen. Ihre Umsetzung reicht von ganz vernünftig bis lächerlich. Post Box zum Beispiel begrenzt die Frequenz, mit der Apps Benachrichtigungen schicken dürfen. So könntet Ihr Euch nur ein- oder zweimal am Tag über E-Mails benachrichtigen lassen, ganz nach dem Vorbild Eures physischen Postkastens. Keine dumme Idee, denn diese Entschleunigung kann schon ein großer Beitrag sein hin zu mehr digitalem Wohlbefinden. Manche Chat-Apps bieten eine ähnliche Funktion bereits nativ.

Dann aber gibt es Paper Phone. Wie das aussieht? Ihr druckt alles aus, was Ihr heute mit dem Smartphone nachgeschlagen hättet: Termine, Telefonnummern, Adressen und Routen, Wettervorhersage. Ihr könnt Eure Kreditkarte in das Papierphone falten und kontaktlos zahlen. Mit dem vermutlich besten faltbaren Telefon ever geht Ihr dann aus dem Haus und das Smartphone lasst Ihr daheim. Dieses vorausschauende Planen kennt weckt Erinnerungen an die Vor-iPhone-Zeit und wird Kinder der Neunzigerjahre nostalgisch stimmen.

Wenn das noch nicht schräg genug war, werdet Ihr meine neu aufkommende Skepsis spätestens mit Envelope nachempfinden können. Mit einer Reihe von – ebenfalls aus Papier ausgedruckten – Umschlägen sollt "Ihr Euer Telefon vorübergehend in ein Dumbphone verwandeln. Das soll Euch helfen, eine Pause von der digitalen Welt zu machen.", beschreibt Google das Experiment. Die Kombination aus App, Google Pixel 3a und einem der Einweg-Umschläge transformiert das teure Smartphone in ein einfaches Handy, das nur Anrufe tätigen und empfangen kann. Ein anderer Umschlag verwandelt Euer Smartphone in eine Foto- und Videokamera ohne Bildschirm. Die Umschläge liegen im PDF-Format vor, derzeit passen sie jedoch lediglich auf das genannte Pixel 3a. Und gemäß Video werden sie nicht mehrfach verwendet.