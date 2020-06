Die Corona-Warn-App ist da – und das ist gut so. Ein Kommentar.

Lange hat es gebraucht, jetzt ist sie da: Die Corona-App des Robert-Koch-Instituts steht ab heute zum Download bereit und soll dabei helfen, Infektionsketten schnell zu erkennen und so einzudämmen. Bei der Erstellung wurde letztlich auf die Freiheit und weniger auf unsere Sicherheit geachtet. Beides ist gut so – nun aber sind wir als Bürger gefragt.

Der Schutz der Freiheit hat über den Schutz der Sicherheit gesiegt

Die Erstellung der Corona-App hat ein paar Anläufe gebraucht. Gegen die Pläne der Bundesregierung, die App mit einem zentralen Ansatz zu verfolgen, regte sich schnell heftiger Widerstand. Zu unsicher im Sinne des Datenschutzes sei das Projekt, wenn die anonymisierten Daten auf Servern des Robert-Koch-Instituts (RKI) lägen.

Die Regierung schwenkte ein und man setzte auf den dezentralen Ansatz. Die App beziehungsweise ihre Server werten keine Geo-Daten aus und übermitteln keine Ortsinformationen. Es erfolgt auch kein Versand und keine Speicherung von personenbezogenen Daten.

Und ganz wichtig: Die pseudonymisierten Daten der Kontakte werden nicht zentral auf einem Server, sondern auf dem jeweiligen Smartphone gespeichert. Und auch der Abgleich, ob man mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen ist, passiert auf dem Telefon. Damit all das auch von Experten nachvollzogen werden kann, liegt der Quellcode offen.

Ja, es wäre sicherer gewesen, hätten wir in Deutschland auf eine verpflichtende zentrale App wie in Südostasien gesetzt. Doch der Preis für unsere gesundheitliche Sicherheit – er wäre zu hoch gewesen. Dabei meine ich nicht, dass uns die Regierung überwacht hätte; oder, um es ganz en vogue etwas verschwörungstheoretischer zu sagen, dass irgendjemand auf totale beziehungsweise totalitäre Überwachung setzen wollte. Es hätte aber viele Fragen aufgeworfen, Vertrauen zerstört – und am Ende hätte vielleicht nicht diese, aber irgendeine Regierung später dennoch eine App, die für uns Bürger da sein sollte, gegen uns gewandt. Könnte doch sein.

Jetzt sind wir Bürger gefragt: Wir sollten mitmachen. Ganz freiwillig.

Die Regierung hat uns unserer Mündigkeit nicht enteignet und setzt auf die absolute Freiwilligkeit bei der Nutzung der Corona-App. Damit diese App funktionieren kann, muss sie auch verwendet werden. Das heißt, dass so viele Menschen wie möglich in unserem Land die App installiert haben sollten. Nur dann können sich unsere Smartphones "unterhalten", wenn wir uns begegnen und ihre (anonymisierten) Daten austauschen. Sollte dann jemand infiziert sein, dem wir in den letzten 14 Tagen zu nahe gekommen sind, dieser auch die App nutzen und seine Infektion in der App bekannt machen, bekommen wir einen Hinweis.

Das sollte bei einer möglichen zweiten oder dritten Welle helfen, diese möglichst klein zu halten. Wir als Bürger dieses Landes sollten daran ein hohes Interesse haben. Um einen erneuten Lockdown zu vermeiden und um Einschränkungen unserer Freiheiten zu umgehen. Aber auch um Arbeitsplätze zu erhalten und – viel wichtiger noch – um Mitbürger und uns selbst zu schützen.

Dieser Artikel ist ein Kommentar, also meine persönliche, ganz private Meinung. Ich war in den letzten Wochen der Pandemie oftmals überrascht – meist positiv. Der allergrößte Teil der Menschen hat sich vorbildlich verhalten, trägt eine Maske (ja, von der es am Anfang hieß, sie nütze nichts – nur um kurz darauf wieder zurückzurudern und auf Maskenpflicht zu setzen), hält Abstand, ist vorsichtig.

Mündigkeit setzt voraus, dass man abwägen kann, ob Nutzen und Schaden im Einklang stehen. Ich bin mir sicher, dass die Corona-App sicher für uns ist und wir dadurch keinen Schaden und hoffentlich einen Nutzen haben. Ob es einen Nutzen gibt, müssen wir sehen. In Australien waren die bisherigen Ergebnisse einer solchen App überschaubar. Gelinde gesagt.

Mit dem sicheren Ansatz aber wissen wir, dass es wenigstens keinen Schaden gibt. Es gibt also nichts zu verlieren, aber unter Umständen viel zu gewinnen.

Deshalb will ich sie heute zum Download empfehlen: