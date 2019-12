Die 5 besten Widgets für Android

Mehr Videos zu aktuellen Technik-Themen findest Du auf unserer Video-Seite.

Springt direkt zu:

IFTTT

Wer ein bisschen programmieren kann, kennt die Abkürzung IFTTT. Sie bedeutet "If This Then That", und genau das macht auch die App. Ihr legt Dinge fest, die passieren sollen, wenn man etwa einen Knopf in dem Widget drückt, das man gerade in wenigen Schritten gebaut hat. Die Möglichkeiten sind dabei quasi endlos. Mit IFTTT könnt Ihr Euer Smart Home verwalten, Einstellungen auf dem Smartphone ändern und viele Dinge mehr. Traut Euch, denn es ist wirklich ganz einfach.

IFTTT ist ein enorm mächtiges, und doch simples Tool. / © AndroidPIT

Month: Calendar Widget

Hier geht es vorrangig um euren Kalender im Smartphone. Den Organizer kriegt ihr mit der App "Month: Calendar Widget" einfach und vielseitig auf euren Homescreen. Es gibt über 80 Designvorlagen für den Kalender selbst. Das Widget legt sich aber passgenau auf euer Layout im Smartphone, sodass es wie aus einem Guss wirkt.

Mit dabei sind Werbeeinblendungen, die ihr per In-App-Kauf verschwinden lasst. In verschiedenen Staffelungen gibt es hier auch weitere Kalender-Design-Pakete zu kaufen. Für Beträge von 99 Cent bis 3,59 Euro könnt ihr eure Widgets aufpimpen, die Standardversion - bereits mit einigen Kalender-Designs - ist aber gratis.

Month: Calendar Widget hat verschiedene Widgets auf Lager. / © Candl Apps / Google Play

TickTick

TickTick ist eine App für To-Do-Listen, und zwar eine ganz besonders vielseitige. TickTick synchronisiert über alle Eure Geräte und Betriebssysteme hinweg, unterstützt Spracheingabe - sogar direkt aus dem Widget heraus - und ist mit dem Kalender verbunden, damit Euch auch wirklich keine Aufgabe mehr durch rutscht. Ganze neun Widgets zählen zum Angebot von TickTick, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Ausprobieren lohnt sich, auch wenn der volle Umfang der App jährlich Geld kostet.

Mit TickTick vergesst Ihr keine Aufgaben mehr. / © AndroidPIT

KWGT

Mit KWGT könnt Ihr, ähnlich wie mit IFTTT, Eure ganz eigenen, individuellen Widgets bauen. Ihr beginnt mit der Größe, die das Element haben soll, und arbeitet Euch dann Schritt für Schritt weiter vor. Der WYSIWYG-Editor (WYSIWYG: What You See Is What You Get) ist einfach zu bedienen und hat dennoch so viele Möglichkeiten zu bieten, dass es eine wahre Wonne ist, nie mehr ein Widget von der Stange verwenden zu müssen.