Die besten Tower-Defense-Spiele für Android-Smartphones und -Tablets

Das beliebte Genre der Tower-Defense-Spiele funktioniert hervorragend auf Android-Smartphones und Android-Tablets. Welche Tower-Defense-Games die besten für Android sind, erfahrt Ihr bei uns. Im Update gibt es zwei neue Titel, die uns in den Kommentaren empfohlen wurden.

Kingdom Defense 2 Kurzweiliges Vergnügen kann der zweite Teil von Kingdom Defense bieten. Das Free-to-Play-Spiel hat In-App-Käufe. Loot-Boxen helfen beim schnelleren Aufleveln, sind aber fürs Vorankommen nicht erheblich. Aktuell plagt das Spiel ein Bug, der es bei Level 18 bendet. Doch bis dahin habt Ihr mehrere Stunden Graits-Spaß mit diesem guten Tower-Defense-Spiel für Android.

Download: Play-Store-Link

Preis: Kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: Ja, Lootboxen Realm Defense In diesem Tower-Defense-Spiel schaltet Ihr Helden frei und trainiert sie. Ihr könnt In-App-Käufe tätigen, um schneller voranzukommen. Kritiker sind insbesondere vom Sound dies Spiels begeistert. Sie berichten, dass Ihr bis kurz vor Level 200 auch ohne In-App-Käufe viel Spaß haben werdet.

Download: Play-Store-Link

Preis: Kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: Ja, Tausch in Spielewährung zum Kauf missionskritischer Gegenstände Tower Defense für zwischendurch: Plants vs. Zombies 2 Bei diesem Free2Play-Spiel stimmt fast alles! Das kostenlose Tower-Defense-Spiel zeichnet sich sowohl durch seinen detaillierten und bunten Grafik-Stil aus, sowie durch die vielen taktischen Möglichkeiten. Auch gibt es viele abwechslungsreiche Welten, in denen dem Spieler viele verschiedene Aufgaben gestellt werden, außerdem wartet der Titel mit diversen Minispiel-Varianten im Tower-Defense-Stil auf. Die besten Tower-Defense-Spiele für Android: Plants vs. Zombies 2. / © EA Hier platziert Ihr verschiedenste Pflanzen, von Energie spendenden Sonnenblumen, über ballernde Erbsenkanonen, bis hin zu Fleisch fressenden Pflanzen in Eurem 5 x 9 Kacheln großen Hinterhof. Den belagert eine Zombieherde aus verwandelten Football-Spielern, Zeitung lesenden Opas und durchgedrehten Gärtnern in Wellen, denen Ihr den Garaus (wie passend) machen müsst. Größe der App: 70 MByte (Variiert je nach Gerät)

Kompatibilität: Android 4.1 oder höher

Kosten: Kostenlos + In-App-Käufe Plants vs. Zombies® 2 Tower Defense mit Rollenspielanteilen: Kingdom Rush Kingdom Rush ist ein kostenloses Tower-Defense-Spiel, das sehr viel zu bieten hat und nicht nur die Fans der Verteidigungs-Spiele ansprechen wird. Der Titel bietet nämlich neben dem absolut gelungenen Gameplay auch einen großen Rollenspiel-Anteil an, bei dem man seinen Helden immer weiter hochlevelt und ihn mit besseren Extras ausstattet. Die besten Android-Spiele: Die ultimative Liste

Dadurch erinnert Kingdom Rush Frontiers oft an ein klassisches MOBA, angereichert mit einem dicken Tower-Defense-Anteil. Insgesamt eine sehr bekömmliche Mischung, die sich kein Fan des Tower-Defense-Genres entgehen lassen sollte. Größe der App: 186 MByte (Variiert je nach Gerät)

Kompatibilität: Android 4.0 oder höher

Kosten: Kostenlos + In-App-Käufe KIngdom Rush Tower-Defense für Profis: Defense Zone 3 HD Das kostenlose Tower-Defense-Spiel Defense Zone 3 für Android setzt im Gegensatz zu den Konkurrenz-Spielen eher auf einen realistischen Look und “modernes” Kriegsgerät. Anstatt also seine Basis gegen putzige Männchen zu verteidigen, kommen hier Panzer und Flakgeschütze zum Einsatz.

Das sieht sieht nicht nur ausgesprochen gut aus, sondern spielt sich auch hervorragend. Die vielen taktischen Möglichkeiten und Einstellungen dürften Anfänger und Einsteiger zu Beginn vielleicht etwas überfordern, Kenner der Materie werden sich aber wohl sofort zurechtfinden und die spielerische Vielfalt zu schätzen wissen. Größe der App: 183 MByte (Variiert je nach Gerät)

Kompatibilität: Android 4.1 oder höher

Kosten: Kostenlos + In-App-Käufe Defense Zone 3 HD Tower Defense für junge Gamer: Bloons TD 6 In diesem Tower-Defense-Spielen greifen sehr oft Soldaten oder Ritter an, in Bloons TD 6 sind es… Ballons! Die unterscheiden sich aber nicht allzu sehr von anderen Angreifern, da sie ebenfalls über verschiedene Spezialfähigkeiten verfügen. Um die Massen an Gegnern zurückzuschlagen, müssen die Verteidiger (es handelt sich um Affen) richtig eingesetzt werden, außerdem gilt es Spezialangriffe taktisch klug auf die Angreifer loszulassen.

Da der Titel über zahlreiche Level verfügt, sowie über die obligatorischen Extras wie Coop-Modus, unterschiedliche Spielmodi und Spezialmissionen, dürfte der Spielspaß sehr lange anhalten. Dafür scheint auch der Preis gerechtfertigt. Doch schaut Euch natürlich gerne vorher etwas Gameplay an, um zu entscheiden, ob Ihr das ausgeben wollt. Größe der App: 55 MByte (Variiert je nach Gerät)

Kompatibilität: Android 4.0 oder höher

Kosten: 4,99 Euro Bloons TD 6 im Google Play Store herunterladen Tower Defense für Sammler: Defenders 2: Tower Defense CCG Defenders 2 ist ein Hybrid zwischen einem Tower-Defense- und Kartensammel-Spiel. Hier müsst Ihr Karten sammeln, um Türme freizuschalten, die Ihr dann zur Verteidigung einsetzen könnt. Das deutet bereits den Freemium-Aspekt an, bei dem man mit Geld an besondere Türme kommt und besser verteidigen kann.

Allerdings dürfte es dutzende Spielstunden dauern, bis Ihr an den Punkt kommt, wo es ans Geld ausgeben geht. Das Spiel beinhaltet 40 verschiedene Türme, 20 Zauber, 29 Bosse und sogar einen PvP-Modus. Hinzu kommt eine Auswahl an Herausforderungen, die das Spiel umso schwieriger machen. Größe der App: 295 MByte (Variiert je nach Gerät)

Kompatibilität: Android 4.2 oder höher

Kosten: Kostenlos + In-App-Käufe Defenders 2: Tower Defense CCG Tower Defense im Retro-Style: Dungeon Defense Das Spiel Dungen Defense erinnert an Plants vs. Zombies: Ihr baut auf der linken Seite Eure Verteidigung mit verschiedenen Helden auf, während vom rechten Bildschirmrand aus die Gegner angewetzt kommen. Anders als andere TD-Spiele gibt's hier mehr Action und es wird mehr Input vom Spieler erwartet, als einfach nur Gebäude zu platzieren.

Ihr könnt während des Spiel verschiedene Waffen und Upgrades sammeln, um die Verteidigung zu erleichtern. Es gibt auch Erfolge, falls das für Euch wichtig sein sollte. Dungeon Defense ist ein gutes kleines Spiel, besonders wenn man bedenkt, dass es von einem einzigen Entwickler entwickelt wurde und lockt mit einem charmanten Retro-Design für nur 99 Cent. Größe der App: 37 MByte (Variiert je nach Gerät)

Kompatibilität: Android 4.1 oder höher

Kosten: 99 Cent Dungeon Defense Tower Defense mit Charme: Swamp Attack Swamp Attack fällt allein schon durch seinen bunten und detaillierten Grafik-Stil auf, das Tower-Defense-Spiel hat aber auch spielerisch einiges zu bieten. Im Fokus steht ein “Redneck”, der gemütlich auf seiner Veranda sitzt und von verschiedenen abgedrehten Tieren angegriffen wird.

Mit dabei sind unter anderem Biber mit Kettensägen, verwirrte Krokodile und diverse Monster. Die werden mit verschiedenen Schusswaffen wie Maschinengewehren, Flammenwerfern Uzis oder einer Atombombe(!) zurückgeschlagen. Klingt abgedreht und so ist es auch! Größe der App: 74 MByte (Variiert je nach Gerät)

Kompatibilität: Android 4.1 oder höher

Kosten: Kostenlos + In-App-Käufe Swamp Attack Tower Defense für die Höhle: Dig Defender Wie der Name schon andeutet, gibt es bei Dig Defender eine Mischung aus Tower Defense und graben. Graben? Ja, genau: bei jedem Level gibt es nämlich zwar eine Grundkarte, den Weg, den die Angreifer entlang müssen, grabt Ihr aber selber aus. Anschließend müsst Ihr den natürlich auch verteidigen.

Das Spiel bietet über 70 Level, einen Überlebensmodus, in dem Ihr um die Vorherrschaft in der Rangliste kämpft, Erfolge und eine Vielzahl von Upgrades. Auch gut: Keine Paywall oder irgendwelche sich aufladenden Ressourcen halten Euch vom Spielen ab. Ihr könnt immer spielen, wann Ihr wollt. Größe der App: 75 MByte (Variiert je nach Gerät)

Kompatibilität: Android 2.3 oder höher

Kosten: Kostenlos + In-App-Käufe Digfender Tower Defense und Echtzeit-Strategie: Guns’n’Glory WW2 Beim erfolgreichen Free2Play-Spiel Guns’n’Glory WW2 wird das beliebte Tower-Defense-Gameplay mit einem Echtzeit-Strategiespiel vermischt. Anstatt Türme oder Verteidigungsanlagen aufzustellen, kommandiert der Spieler Panzer, um Gegner abzuhalten und sie letztendlich auszuschalten. Die besten Strategiespiele für Android Die besten Tower-Defense-Spiele für Android: Guns’n’Glory WW2. / © HandyGames Diese Kombination funktioniert ausgesprochen gut und verleiht dem bekannten Spielprinzip eine angenehm dynamische Note. Da viel zum Freischalten bereit steht und es zahlreiche Spiel-Modi gibt, ist für langanhaltenden Spielspaß auch gesorgt. Größe der App: 21 MByte (Variiert je nach Gerät)

Kompatibilität: Android 4.0 oder höher

Kosten: Kostenlos + In-App-Käufe Guns'n'Glory WW2 Tower Defense mit Kniff: Element TD Element TD ist ein klassisches Tower-Defense-Spiel: Eure Gegner laufen von einem zum anderen Ende des Levels und Ihr platziert Einheiten, um sie rechtzeitig davon abzuhalten. Es zeichnet sich durch eine einfache Grafik und schnell zu verstehendes Gameplay mit einem besonderen Kniff aus. Die besten Tower-Defense-Spiele für Android: Element TD / © Element Studios Namensgebend ist die Mechanik mit den verschiedenen Elementen. Hier bestimmt das von Euch gewählte Element, welche Türme Ihr platziert. Das schafft eine zusätzliche Spielebene, die etwas mehr herausfordert. Zur Auswahl stehen 44 Türme, 50 verschiedene Bösewichte, 30 Erfolge und fünf Schwierigkeitsgrade. Ein Blick lohnt sich, besonders zu dem geringen Preis. Größe der App: 98 MByte (Variiert je nach Gerät)

Kompatibilität: Android 4.4 oder höher

Kosten: 99 Cent Element TD Tower Defense mit riesigen Karten: Infinitode Bei Infinitode wandern keine kleinen Männchen oder Maschinen über die Karte und müssen einen frühen Pixeltod erleiden, bevor sie das Ziel erreichen. Stattdessen sind es Kreise, Dreiecke und andere Formen, die hier gegeneinander antreten. Doch das ist nicht einzige Besonderheit des Spiels.

Wirklich besonders sind die riesigen Levelkarten mit bis zu 1024 Kacheln, die mit zahllosen Türmen zugepflastert werden, um diese vermaledeiten Kugeln daran zu hindern, an Ihr Ziel zu kommen. Hinzu kommen hunderte von Upgrades, die das Spiel beeinflussen können. Ein Ende gibt es nicht, denn umso weiter Ihr kommt, desto größer die Belohnung. Größe der App: 13 MByte (Variiert je nach Gerät)

Kompatibilität: Android 4.0.3 oder höher

Kosten: Kostenlos + In-App-Käufe Infinitode Tower Defense im großen Stil: Clash of Clans Der große Hype um Clash of Clans dürfte wohl an niemandem vorbei gegangen sein. Allerdings handelt es sich hier weniger um ein Tower Defense als ein Dorf-Defense-Spiel. Klingt komisch, ist aber so. Bei dem Spiel von Supercell baut Ihr ein Dorf auf, um Ressourcen zu generieren. Ihr müsst es aber ausreichend vor Angriffen anderer Spieler schützen. Allerdings werdet Ihr nicht in Echtzeit angegriffen, sondern könnt Euch den erfolgreichen oder erfolglosen Angriff auf Euer Dorf im Nachhinein anschauen. Anschließend heißt es, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, damit Eure Einwohner in Sicherheit leben können. Türme ausbauen, Mauern hochziehen und Gebäude anders platzieren. Aber keine Sorge selbst nach einem erfolgreichen Angriff ist Euer Dorf nicht zerstört, jedoch um einige Ressourcen ärmer.

Darüber hinaus könnt Ihr natürlich auch andere Dörfer angreifen, müsst dafür eine Truppe zusammenstellen, sie verstärken und anschließend an der richtigen Stelle beim Gegner-Dorf absetzen. Größe der App: 100 MByte

Kompatibilität: Android 4.1 oder höher

Kosten: Kostenlos + In-App-Käufe Clash of Clans Honorable Mention: Die Anomaly-Reihe Von 11 bit studios gibt es mit "Anomaly Korea", "Anomaly Warzone Earth" und "Anomaly 2" gleich drei sehr gute Tower-Defense-Spiele. Das besondere hier ist jedoch, dass Ihr in die Rolle der Angreifer schlüpft. Das bedeutet Ihr müsst Euren Kampf-Trupp aus verschiedensten Fahrzeugtypen anpassen und aufrüsten, um an den verteidigenden Towern vorbei zu kommen.