Die besten kostenlosen RSS-Reader für Android

Über RSS-Feeds halten Euch Nachrichten-Websites und Blogs auf dem Laufenden. Kommt ein neuer Beitrag, könnt Ihr diesen kompakt in einem RSS-Reader abrufen. Entsprechende RSS-Reader-Apps unterscheiden sich funktional. Erfahrt hier, welche die besten RSS-Reader-Apps für Android sind.

Grundsätzlich ist Feedly kostenlos, es gibt aber einige Beschränkungen. So lassen sich in der kostenlosen Variante maximal 100 Quellen zu Eurem Feed hinzufügen. Wer mehr braucht oder Funktionen wie Keyword-Benachrichtigungen nutzen will, muss ein Abo abschließen. Das kostet derzeit 6 US-Dollar pro Monat.

Eure Quellen könnt Ihr nach Kategorien ordnen, global durchsuchen und einzelne Nachrichten zum Späterlesen speichern. Eine Offline-Funktion ist nicht vorgesehen und manche Inhalte werden in der App nicht vollständig angezeigt. Der Besuch der Herkunfts-Website bleibt Euch also gelegentlich nicht erspart.

Einer der bekanntesten und schon lange etablierten RSS-Feed-Reader ist Feedly. Der Cloud-basierte Dienst funktioniert auf mehreren Geräten und synchronisiert Eure bereits gelesenen Artikel. Ihr erstellt am Anfang ein kostenloses Feedly-Konto, fügt Nachrichtenquellen hinzu und legt los.

Ihr wollt Online-Nachrichten, Blog-Posts und Podcasts unterschiedlicher Websites in einer einheitlichen Übersicht vorfinden? RSS-Reader-Apps und Aggregatoren bieten Euch genau diesen Dienst. Wir unterscheiden hierbei zwischen drei wesentlichen Typen von RSS-Apps. Manche synchronisieren sich mit einem Aggregator eines Drittanbieters in der Cloud. Andere arbeiten nur lokal auf dem Gerät, auf dem die App installiert wird. Wieder andere synchronisieren sich mit einem Server, den Ihr selbst kontrolliert. Findet hier Beispiele aller Kategorien.

Die Flipboard-App ist im Magazinstil gehalten. Teil dessen ist auch eine Tagesübersicht, in der bestimmte Artikel aus Euren RSS-Feeds auftauchen. Wenn Ihr gerne Artikel aus verschiedenen Quellen in Form eines Magazins durchblättern wollt, solltet Ihr Euch Flipboard auf jeden Fall anschauen. Die App ist kostenlos.

Flipboard ist auf vielen Smartphones bereits vorinstalliert. Stärker als bei Feedly werden die Inhalte bei Flipboard aus bestimmten Themen kuratiert. Es ist also weniger offensichtlich, dass es sich eigentlich um eine bloße RSS-Reader-App handelt. Auf der Hilfeseite des Anbieters findet ihr jedoch die Anleitung, wie Ihr RSS-Feeds zu Flipboard hinzufügt .

Flipboard im Google Play Store oder Apple App Store herunterladen.

RSS-Reader, die lokal synchronisieren

Wollt Ihr News zum Offlinelesen herunterladen, ist eine RSS-App mit lokaler Synchronisation eher angebracht. Synchronisiert eine von Euch festgelegte Menge an Nachrichten, die etwa morgens vor der Fahrt zur Arbeit heruntergeladen werden soll. Anschließend könnt Ihr sie im RSS-Reader auch ohne Internetverbindung lesen.

Flym

Ein RSS-Reader vom alten Schlag, aber im modernen Design ist Flym. Auch hier könnt Ihr einfach nach Quellen suchen und erhaltet Vorschläge oder aber Ihr fügt manuell den Link zu einer RSS-Quelle hinzu. Dank der OPML-Unterstützung könnt Ihr Eure Feedly-Quellen hierhin umziehen.

Mit Flym könnt Ihr Nachrichten auch lesen, wenn Ihr offline seid. Auch Bilder werden Euch dann angezeigt. Eine Suchfunktion gibt es ebenfalls. Wenn Ihr Eure Quellen gerne auf verschiedenen Geräten synchron haltet, dann ist Flym nichts für Euch. Die App ist kostenlos und nur für Android verfügbar.

Flym ist übersichtlich. / © Screenshot: AndroidPIT

Flym im Google Play Store herunterladen.

EP RSS

Der schlankste und simpelste RSS-Reader in dieser Übersicht ist EP RSS. Er bietet jedoch auch den mit Abstand geringsten Funktionsumfang und ist relativ kompliziert zu bedienen. Das beginnt schon damit, dass Ihr keine OPML-Datei aus einem anderen RSS-Reader importieren könnt. Stattdessen müsst Ihr die RSS-Feeds jeder einzelnen Seite finden und dessen exakte URL in die Zwischenablage kopieren. Anders als Feedly reicht der Link zur Homepage nicht aus, denn EP RSS kann die Website nicht selbstständig nach RSS-Feeds parsen. Anschließend könnt Ihr sie bei EP RSS hinzufügen. Der RSS-Reader stellt dann Überschrift und Teaser-Text der Artikel in einer Liste dar. Zum Lesen des ganzen Artikels müsst Ihr die App verlassen und Euren Browser öffnen.

Der minimalistische EP RSS Reader braucht die exakte URL des RSS-Feeds. / © AndroidPIT

Ladet EP RSS Reader aus dem Play Store herunter.

Handy News Reader

Handy News Reader hat einige deutlich modernere Ansätze als EP RSS Reader, ist aber dennoch recht schlank. Ihr könnt Eure bestehende Feed-Liste als OPML importieren und sie mit Google Auto Backup oder Syncthing regelmäßig sichern lassen. So geht Eure mühsam zusammengestellte Quellensammlung auch beim Zurücksetzen Eures Telefons nicht verloren.

Artikel werden direkt in der RSS-Reader-App angezeigt, auch wenn einzelne Websites fehlerhaft dargestellt werden. Neben RSS-Feeds im XML-Format versucht Handy News Reader, auch inkompatible Websites zu laden. Es nutzt dazu Google News und DuckDuckGo. Das funktioniert teils erstaunlich gut und sorgt für einen Schnellstart ins Nachrichtenlesen.

Der quelloffene Handy News Reader ist erstaunlich innovativ. / © AndroidPIT

Ladet EP RSS Reader aus dem Play Store herunter.

RSS-Reader mit Verbindung zum eigenen Server

Ihr betreibt einen eigenen Server oder ein NAS? Dann könnt Ihr Euren eigenen Feed-Aggregator wie Feedly oder Flipboard hosten. Dafür gibt es sowohl unterschiedliche Server als auch Clients; sprich RSS-Apps.

Tiny Tiny RSS

TTRSS könnt nur in Verbindung mit einem eigenen Server betreiben. Die Feed-Reader-App lädt die präparierten Feeds von eurem Server zum Offlinelesen herunter. Greift Ihr von anderen Geräten auf Euren Feed-Aggregator-Server zu, wird der Lesestatus der News über all Eure Geräte hinweg synchronisiert. Einen solchen Server hostet Ihr am einfachsten als Docker-Container; siehe Anleitung.

Ladet Tiny Tiny RSS aus dem Play Store herunter.

Nextcloud News Reader

Nextcloud kann Eure Exit-Strategie aus Cloud-Diensten wie Apple oder Google werden. Neben dem selbstbestimmten Speichern Eurer Fotos, Kontakte, Kalender und weiterer Daten beherrscht Nextcloud auch die Aggregation von RSS-Feeds. Entsprechend sind im Play Store mehrere Apps im Umlauf, die auf Eure Nextcloud-Instanz und dessen RSS-Plug-in zugreifen können. Der Aufbau des Web-Interface von NextCloud News ist Feedly nachempfunden. Natürlich lassen sich RSS-Listen im OPML-Format austauschen.

Ladet Nextcloud News Reader aus dem Play Store herunter.

Newsout

Newsout stellt Euch vor die Wahl. Ihr könnt die Cloud des Urhebers nutzen, oder auf Eure selbst gehosteten Nextcloud News (oben) zugreifen. Die Funktionalität ist ähnlich minimalistisch wie bei EP RSS. Ihr seht nur das Vorschaubild, die Überschrift und den Teaser des Artikels. Zum vollständigen Lesen müsst Ihr den Link im Browser öffnen und unterwegs laden.

Newsout liest Eure Nextcloud-Feeds, lädt aber keine ganzen Artikel. / © AndroidPIT

Ladet Newsout aus dem Play Store oder bei Izzy herunter.

Bei AndroidPIT auf dem Laufenden bleiben

Wenn Ihr Euch einen der Newsreader installiert habt, dann braucht Ihr natürlich auch Quellen. Wir bieten ebenfalls RSS-Feeds an, mit denen Ihr über alle Neuerungen auf APIT auf dem Laufenden bleiben könnt. Die sind auch nach Kategorien geordnet. Wollt Ihr etwa nur Tests lesen, haben wir einen extra Feed für Euch:

Habt Ihr eine der Apps ausprobiert und Euren Favoriten gefunden? Oder habt Ihr einen anderen Tipp? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.