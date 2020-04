Die besten Kalender-Apps für Android

Die richtige Kalender-App für Android zu finden, ist gar nicht so einfach. Im Google Play Store gibt es eine ganze Menge Kalender-Apps, aber welche ist wirklich gut? Viele Nutzer brauchen eine flexible App, die sich an individuelle Gewohnheiten anpasst und einfach zu bedienen ist. Und nicht alle Apps können das. Wir haben vier Kalender-Apps rausgesucht, die unsere Empfehlung als Alternative zum Google Kalender verdienen.

aCalendar: Einfach und effizient

aCalendar ist eine populäre Kalender-App aus Deutschland. Ihre Schlichtheit hat viele User überzeugen können, aber wieso genau hat sie einen Platz auf dieser Liste verdient?

Design / Bedienung

Als erstes wird Euch beim Öffnen der App ein kurzes Tutorial angezeigt. Ihr werdet auf die Website des Anbieters geleitet, auf der Euch die Grundfunktionen erläutert werden. Es ist äußerst einfach: eine horizontale Wischbewegung über den Bildschirm wechselt zwischen den Anzeige-Modi (Monat, Woche oder Tag), eine vertikale scrollt durch den Monat, die Woche oder den Tag.

aCalendar / © AndroidPIT

Das Design von aCalendar wirkt sehr nüchtern, fast schon klassisch. Oben links befindet sich das aktuelle Datum bzw. die Kalenderwoche und eine Option, um mehrere Kalender zu aktivieren und deaktivieren. Oben rechts findet Ihr ein Plus-Symbol, über das Ihr Termine hinzufügen könnt, eine Option, um zum aktuellen Tag zurück zu springen und weitere Funktionen wie die Suche.

Die App bringt auch ein informatives Widget mit sich, das einen schnellen Blick auf die aktuellen Einträge gewährt.

Funktionen

Die App bietet eine Synchronisation mit dem Google Account an, daher befinden sich alle dort erstellten Einträge schon nach dem ersten Start in aCalendar.

aCalendar / © AndroidPIT

Ihr könnt Geburtstage hinzufügen und sie direkt dem entsprechenden Kontakt zuordnen oder manuell einen normalen Termin hinzufügen. Datum, genaue Uhrzeit, Ort und eine Beschreibung könnt Ihr jedem Eintrag hinzufügen. Natürlich könnt Ihr auch sich wiederholende Ereignisse und Erinnerungen eintragen, damit Ihr niemals ein Meeting verpasst.

Fazit

aCalendar bietet eine einfache und intuitive Bedienung und verfügt dabei über alle Funktionen, die man von einer Kalender-Anwendung erwartet. Wie der Entwickler auch in der Beschreibung im Play Store erläutert, es gibt keinen unnötigen Schnickschnack. Die App kann kostenlos heruntergeladen werden und beinhaltet keinerlei Werbung, was uns auch gefällt. Es wird auch eine Bezahl-Version angeboten, mit der man den Entwickler freiwillig unterstützen und den vollen Umfang der App entdecken kann.

Getestete Version: 1.8.4

Downloadgröße: 2,84 MByte

Kompatibilität: Android 2.1 und neuer

Geschäftsmodell: Kostenlos mit In-App-Käufen

DigiCal: klassisch mit dem gewissen Etwas

DigiCal ist auch eine populäre Kalender-App für Android. Sie ähnelt aCalendar in vielerlei Hinsicht, bringt aber ein paar entscheidende Besonderheiten mit sich, von denen ein Feature besonders heraussticht.

Design / Bedienung

Nach dem ersten Start wird Euch eine kurze Zusammenfassung der Grundfunktionen der App präsentiert. Auch bei dieser Kalender-App ist das Design recht simpel und unaufgeregt: Die App präsentiert sich vor allem in Weiß mit blauer und schwarzer Schrift. DigiCal wird in zwei klar voneinander getrennte Bereiche unterteilt: zum einen eine klassische Monatsübersicht und zum anderen eine typische Agenda-Ansicht mit anstehenden Ereignissen.

DigiCal / © AndroidPIT

Oben links befindet sich das Menü, über das Ihr von einer Übersicht zur anderen wechseln könnt. Auf der rechten findet Ihr ähnliche Funktionen wie in aCalendar: Eine zum Zurückkehren zum aktuellen Tag, eine weitere zum Erstellen neuer Events und eine letzte zum Öffnen der Einstellungen.

Die App bietet mehrere Widgets in verschiedenen Größen an. Die Einstellungsmöglichkeiten sind recht breit gefächert: Ihr könnt zwischen einer klassischen Agenda-Ansicht und einer Monatsübersicht wählen und viele weitere Optionen einstellen.

Funktionen

DigiCal synchronisiert sich mit dem ausgewählten Google-Account. Beim Erstellen eines Termins könnt Ihr zwischen verschiedenen Farben wählen, das Datum und die Uhrzeit, die Häufigkeit, Rückruf-Optionen, den Ort und viele andere Optionen auswählen.

DigiCal / © AndroidPIT

Die Optionen sind weitreichend. Zum Beispiel könnt Ihr die Sprache und die Standard-Ansicht, ein Theme und die Hauptfarbe selber bestimmen. Die Konfiguration von Terminen und Benachrichtigungen ist auch möglich. Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr eine Wettervorhersage für die nächsten Tage direkt zur Kalender-Übersicht hinzufügen; dies kann vor allem dann sehr hilfreich sein, wenn Ihr viel unterwegs seid.

DigiCal bietet des Weiteren ein sehr interessantes Feature: Mit Hilfe von GPS kann die Kalender-App Euch die genaue Entfernung zum nächsten Meeting anzeigen.

Fazit

DigiCal ist intuitiv und einfach zu bedienen. Das Zwei-Fenster-Setup mag nicht jedem gefallen, aber die GPS-Funktion ist ohne Zweifel eine hilfreiche Erweiterung der Kalender-App. Es gibt auch hier eine Bezahl-Version, aber die kostenlose Variante bietet eigentlich schon alles und zeigt keine nervigen Werbe-Pop-ups an.

Getestete Version: 1.7.4g

Downloadgröße: 8,99 MByte

Kompatibilität: Android 2.3.3 und neuer

Geschäftsmodell: Kostenlos mit In-App-Käufen

TimeTree: Für die Familie, Arbeit und privat

Die Kalender-App TimeTree will Euch die Termin-Organisation für Eure Familie, den Job oder eben doch nur ganz privat erleichtern. Daher werdet Ihr auch gleich beim Start gefragt, ob Ihr den Kalender alleine oder mit anderen zusammen nutzen wollt. Für Familien, wo der eine nicht die Termine des anderen im Kopf hat, ist das sicherlich eine nützliche Funktion.

Design / Bedienung

Von der Benutzeroberfläche ähnelt TimeTree dem Google Kalender und zieht sich über das gesamte Display. Über die Tab-Leiste am unteren Rand des Handys werden Euch die verschiedenen Funktionen eingeblendet. Direkt in der Mitte findet Ihr – orange unterlegt – das Plus-Symbol, mit dem Ihr neue Termine in den entsprechenden Tag einfügen könnt. Die Synchronisation mit anderen Kalendern ist ebenfalls möglich.

TimeTree / © AndroidPit

Wie bei vielen anderen Kalender-Apps auch, stehen hier verschiedene Ansichten zur Verfügung. Neben dem Monatskalender findet Ihr ebenfalls einen Wochenkalender und könnt zu einer kompletten Übersicht all Eurer Termine wechseln.

Funktionen

Neben dem Wechseln der Kalenderanzeige stehen Euch weitere interessante Funktionen zur Verfügung. So findet Ihr oben links einen Punkt, der Euch unter anderem die Möglichkeit bietet, weitere Kalender zu erstellen. Die neu erstellten Kalender könnt Ihr Nutzungsbereichen (beispielsweise Arbeit, Familie etc.) zuordnen, Beschreibungen einfügen und zusätzlich farblich kodieren. Daneben könnt Ihr öffentliche Kalender erstellen und bekommt vorab angezeigt, wer diese einsehen kann.

TimeTree / © AndroidPit

Neben dem Erstellen spezifischer Verabredungen könnt Ihr auch Termine ohne konkretes Datum festlegen. Hierfür könnt Ihr entweder den dafür integrierten "Vormerkung"-Button nutzen oder in der Termin-Vorlage den Schieberegler beim Punkt "Event ohne Datum vormerken" umlegen. Die klassischen Eingabeoptionen sind hier vertreten: Event, Datum und, ob Ihr eine Mitteilung erhalten wollt. Daneben könnt Ihr den Termin farblich kodieren, eine URL, Notizen oder den Ort einfügen.

Fazit

Die TimeTree-Kalender-App hat einige Funktionen, die die Organisation von Terminen einfacher macht und eine schnelle Übersicht zwischen Arbeits- und privaten Events ermöglicht. Viele der Funktionen werdet Ihr aber sicher auch bei anderen Kalendar-Apps wiederfinden. Für diejenigen, die aber eine Vielzahl an unterschiedlichen Terminen unter einen Hut bringen wollen, ist diese App sicher einen Blick wert – zumal sie kostenlos ist.

Aktualisiert: 31. März 2020

Downloadgröße: 37 MByte

Kompatibilität: 5.0 oder höher

Geschäftsmodell: Kostenlos

Die Kalender-App TimeTree für Android im Play Store herunterladen.

Business Calendar 2: Die beste Kombination aus Features und Komfort

Beim Start der App könnt Ihr Euch zwischen zwei Design-Varianten entscheiden: Entweder wählt Ihr die eher klassische oder die eher hellere Farbpalette. Ehrlich gesagt, hat man nicht den Eindruck, als mache dies im Alltag einen großen Unterschied. Aber zumindest könnt Ihr Euch entscheiden.

Design / Bedienung

Die Benutzeroberfläche hält sich eher an klassische Design-Richtlinien und die Übersicht nimmt den ganzen Bildschirm ein. Am unteren Rand des Bildschirms findet Ihr alle Eure Kalender, einfach zu unterscheiden durch verschiedene Farben.

Dieses Feature ist sehr nützlich, wenn Ihr täglich mit mehreren Kalendern arbeitet, die Ihr ansonsten alle 2 Minuten aktivieren bzw. deaktivieren müsstet. Über der Kalender-Ansicht könnt Ihr selber auswählen, wie viele Tage gleichzeitig angezeigt werden sollen - auch eine sehr praktische Funktion.

Business Calendar 2 / © AndroidPIT

Oben rechts findet Ihr bekannte Shortcuts: Das erste führt zurück zum aktuellen Tag, über das zweite könnt Ihr einen neuen Eintrag erstellen und der dritte beinhaltet noch weitere Optionen. Oben links findet Ihr das Hamburger-Menü, über das Ihr zwischen den verschiedenen Ansichten wechseln könnt (Jahr, Monat, Woche, Tag, Kalender), sowie Eure Aufgaben, Optionen, Geburtstage und andere Elemente anzeigen lassen könnt.

Die Anwendung ist intuitiv, und zugegebenermaßen in dieser Hinsicht mein persönlicher Favorit. Widgets für den Homescreen runden das Angebot zudem ab.

Funktionen

Wie andere Kalender-Apps in dieser Übersicht, synchronisiert Business Calendar 2 mit dem Google-Kalender. Danach könnt Ihr Ereignisse hinzufügen, immer nach dem folgendem Prinzip: Datum, Uhrzeit, Ort, Beschreibung, Erinnerung, Häufigkeit. Nichts Außergewöhnliches, aber die nötigen Informationen sind vorhanden.

Business Calendar 2 / © AndroidPIT

Viele Optionen stehen zur Verfügung: Zeit, Aussehen, Theme, Erinnerungen, Sprache, Wartung. Ihr könnt in der App ein Theme auswählen (manche benötigen die Pro-Version), die Benachrichtigungen und die Vibration einstellen und mehr.

Ihr könnt Euch in der Kalender-Übersicht auch das Wetter anzeigen lassen.

Fazit

Diese App ist mein persönlicher Favorit auf dieser Liste. Es hat zwar keine GPS-Funktion wie DigiCal, aber für mich bietet es den besten Kompromiss aus einfacher Bedienung und großer Funktionalität.

Getestete Version: 2.14.3

Downloadgröße: 12,5 MByte

Kompatibilität: Android 4.1 und neuer

Geschäftsmodell: Kostenlos mit In-App-Käufen

Steht bei Euch eine andere Kalender-App hoch im Kurs? Schreibt Eure Tipps in die Kommentare und vielleicht schafft es Euer Tipp bei der nächsten Aktualisierung, eine der hier genannten Kalender-Apps vom Thron zu stoßen.

Wir haben diese Übersicht im März 2020 überarbeitet. Kommentare können sich daher auf nicht mehr vorhandene Textpassagen beziehen.