Die besten In-Ears bleiben Nische: Google Pixel Buds 2

Die erste Generation der Google Pixel Buds aus dem Frühjahr 2018 musste hohen Erwartungen gerecht werden. Die Bluetooth-In-Ears mit Nackenband kosteten rund 150 Euro und versprachen reichlich Innovation; darunter Echtzeit-Übersetzung. Leider enttäuschten sie im Test. Nun soll Google an einem vollständig drahtlosen Nachfolger werkeln. Im Frühjahr 2020 rechnen wir mit den Google Pixel Buds 2. Ich persönlich kann es kaum erwarten.

Mir gefällt das Format

Ich gehöre zu den Menschen, die draußen fast ständig Kopfhörer tragen. Ich trage sie beim Einkaufengehen, beim Pendeln, Laufen … überall. Als die ersten komplett-drahtlosen In-Ears verfügbar waren, war ich sofort interessiert. Sie versprachen, mich vom Kabelsalat herkömmlicher Kopfhörer zu befreien; Bluetooth-Kopfhörer mit Nackenband eingeschlossen. Auch das Problem der verschwitzten Ohrenmusheln mit drahtlosen Over-Ears würden der Vergangenheit angehören. Kurzum: ich war begeistert.

Bis ich die True-Qireless-In-Ears zum ersten Mal wirklich ausprobiert habe. Ich habe einige Paare ausführlich getestet und andere sporadisch auf Messen wie der IFA anprobiert. Doch bei vielen von Ihnen störte ich mich am klobigen Design, unbequemer Passform und das Ohropax-Gefühl.

Mit den Pixel Buds 2 scheint Google eine Menge dieser Probleme gelöst zu haben. Mit dem schlanken Design ragen die Buds wie ein weißes Mentos aus Eurem Ohr heraus. Die stabilisierende Spange auf der Oberseite verschwindet in Eurer Ohrmuschel und verspricht sichereren Sitz beim Training zu geben. Unten ist ein wenig Luftraum, der das Ohropax-Gefühl etwas abmildern soll. Weiche Ohrpassstücke sollen den Schall direkt ans Trommelfell leiten. Letzteres verlieh den AirPods Pro ihren markant-guten Sound. Alles in allem sieht es also danach aus, dass die Pixel Buds 2 meine Feature-Wunschliste für wirklich-drahtlose In-Ears komplett abhaken.

Die neuen wirklich-drahtlosen Pixel Buds werden in vier Farben erhältlich sein. / © Google

Alle Funktionen, die man sich wünschen kann

Schaut man sich auf dem Markt wirklich-drahtloser Ohrhörer um, werden die kommenden Google Pixel Buds 2 in Sachen Funktionsumfang unübertroffen sein. Mich interessiert besonders, wie Google das Thema Geräusch-Abschirmung angeht. Anstatt den Weg der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) zu gehen – den Apple mit seinen AirPods Pro anführt und dem alle anderen gebührend folgen – verfolgt Mountain View einen anderen Ansatz. Googles "Adaptive Sound" soll die Lautstärke der Pixel Buds 2 dynamisch an Eure Umgebung anpassen, so dass Ihr nicht ständig selbst an der Lautstärke drehen müsst. Wenn dies gut funktioniert, könnte es im Alltag eine sicherere und bequemere Alternative zum ANC sein. Wahrscheinlich würde ich mir spätestens im Flugzeug jedoch echtes ANC herbeiwünschen, um das stetige Rauschen im Hintergrund auszulöschen.

Und dann gibt es noch die famose Reichweite der neuen Bluetooth-In-Ears. Google gehauptet, dass das Smartphone und die Pixel Buds 2 bei top Klang- und Verbindungsqualität bis zu 91 Meter voneinander entfernt sein können. Dann könntet Ihr Euer Smartphone im Fitnessstudio im Spind lassen und Eure Pixel Buds 2 beim Training tragen. Dank Google Assistant könntet Ihr Apps und Musik per Sprachbefehl kontrollieren.

Die neuen Google Pixel Buds werden mit einem AirPods-ähnlichen Ladebehälter geliefert. / © Google

Wenig Hoffnung habe ich weiterhin für die Live-Übersetzungen. Schon bei den ursprünglichen Pixel Buds waren sie integriert. Von der Idee her finde ich dieses Feature cool. Ich glaube noch immer nicht, dass er im Alltag schnell oder zumindest genau genug arbeitet. Weder mit den ursprünglichen Pixel Buds noch später mit den LG Tone Platinum SE wollte das gelingen. Als Engländer in Deutschland wäre ich ein dankbarer Abnehmer für die Live-Übersetzung. Doch ist sie für den Mainstream-Einsatz noch immer nicht bereit und ich bezweifle, dass ich sie nutzen werde.

Erschwerend kommt hinzu, dass Google neue Funktionen nur tröpfchenweise als "Feature Drops" per Update für seine Pixel-Produkte verfügbar macht. Meine große Sorge ist daher, dass alle bisher gezeigten Funktionen nur eine Art Ausblick sind und wir zu Anfang nur einen Teil davon nutzen können werden. Immerhin warten wir nun schon eine Weile auf die Pixel Buds 2. Jedes weitere Verzögern neuer Funktionen wäre frustrierend.

Leider wird die Marke "Pixel" nie cool sein

Trotz meiner Begeisterung für die neuen, echt-drahtlosen Pixel Buds mache ich mir keine Hoffnung, dass sie mit ihren Argumenten die Fans der Apple AirPods Pro auf die andere Seite holen Selbst wenn Google objektiv das bessere Produkt ins Rennen schickt, wird die Marke Pixel niemals denselben coolen Nimbus tragen. Nie wird irgendjemand funktionslose Fake-Pixel-Buds kaufen, um so cool auszusehen wie ihre echten Besitzer. Vermutlich werden die Google Pixel Buds 2 wieder ganz selten verkauft werden. Immerhin stehen sie auch nicht wirklich für einen neuen Trend, der soziale Sogwirkung hätte.

"Pixel" steht für "Produkte für die Tech-Nerds", und das finde ich okay. Tech-Journalisten und -Enthusiasten wie ich werden sie wieder lieben. Aber wir werden keine Wetten über ihren Erfolg am Markt abschließen. Bislang bin ich voller Vorfreude über die Google Pixel Buds 2. Ich hoffe nur, sie werden mich im Test nicht enttäuschen.

Was haltet Ihr bis jetzt von den Google Pixel Buds 2? Sind sie der Gegner, der es mit den AirPods aufnimmt, oder bleiben sie ein Geheimtipp für Tech-Kenner?