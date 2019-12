Die besten Tech-Geschenke für Weihnachten

Personalisierte Smartphone-Schutzhülle

Eine schön personalisierte Smartphone-Schutzhülle ist ein Geschenk, das garantiert tägliche Aufmerksamkeit Eures Beschenkten genießt. Marktführer im Internet ist dafür DeinDesign. Leider ist es jetzt schon ein wenig spät für Bestellungen, wenn sie zum Heiligabend da sein sollen. Also hilft da höchstens ein selbst gestalteter Gutschein, oder eine temporäre Lösung aus Kaufhaus-Hülle und selbstgebastelter Fotomontage.

Lautsprecher für unterwegs

Hochwertige Bluetooth-Lautsprecher sind ein schönes Weihnachtsgeschenk. Die Modelle der Marke "Ultimate Ears" klingen durch die Bank gut. Ihre Besonderheit: Mehrere von ihnen lassen sich im Party-Modus vernetzen und sorgen so für richtig Krach und Stimmung.

Den schönsten Klang habt Ihr vermutlich mit dem Bose SoundLink Mini; zumindest ich bin von ihm schon seit Jahren angetan. Der schwere Winzling speichert bis zu zehn Geräte und führt Euch per Sprachausgabe durchs Menü. Mit seinem hohen Preis ist er ein Geschenk für besondere Anlässe.

Ein Hybrid aus Mobile-Speaker und WLAN-Lautsprecher sind die JBL Link 10 und 20. Sie lassen sich unterwegs als Bluetooth-Lautsprecher verwenden. Zuhause vernetzen sie sich per WLAN und erhalten dank Google Assistant Smart-Home-Superkräfte. Zwei von ihnen lassen sich zum Stereo-Paar verknüpfen.

JBL Link 10 und 20 können Google Assistant, (als Paar) Stereo, Bluetooth, klingen gut, sind wasserdicht … reicht das Euch? / © AndroidPIT

Smarte Lautsprecher: Google Home / Alexa und Echo Dot

Allen Datenschutz-Bedenken zum Trotz boomen auch in Deutschland die smarten Assistenten Google Assistant und Amazon Alexa. Entsprechende Lautsprecher säumen die Ladenregale der Elektronikhändler. Ein gutes Klangerlebnis sowie praktische Funktionen wie Stereo-Option boten die mobilen Varianten aus der Serie JBL Link. Richtig fantastisch klang aber der Google Home Max in unserem Test. Ähnlich überzeugend sind die Kombinationsmöglichkeiten diverser Amazon-Echo-Lautsprecher; darunter das 2.1-System aus zwei Echo und einem Echo Sub. Dazu passend: Spotify-Gutschein.

Echo Plus und Echo Sub lassen sich zu 2.1-Systemen vernetzen; auch in Verbindung mit dem Fire TV Stick (unten). / © AndroidPIT

Chromecast/FireTV-Stick/Apple TV

Die neuen Lautsprecher lassen sich auch zum Filmegucken verwenden. Insbesondere ein Fire-TV-Stick kann den Fernseher Eures Beschenkten sinnvoll erweitern. Der Streaming-Stick bietet eine Fernbedienung und einfache Menüs, um im Amazon-Katalog (Amazon-Gutschein bestellen), in Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen sowie in Netflix (Geschenk-Tipp: Gutschein!)zu zappen. Der Clou: Der Stick lässt sich per Bluetooth mit hochwertigen Lautsprechern oder per WLAN mit Echo-Lautsprechern koppeln. Das klingt dann deutlich besser als aus dem Fernseher. Ein echtes Upgrade für Eure Lieben, oder?

Der Fire TV Stick wird direkt an den TV angeschlossen. Seine Fernbedienung hat ein Mikrofon und kann mit dem digitalen Assistenten Alexa kommunizieren. / © AndroidPIT

Smart-Home-Geräte

Ein Satz Philips-Hue-Lampen macht sich auch hervorragend unterm Weihnachtsbaum. Die smarten Leuchtmittel lassen sich in der Regel sogar mit einem der oben vorgestellten Sprach-Assistenten vernetzen und sprachsteuern. So kann der Beschenkte seine neuen WLAN-Lautsprecher gleich dazu verwenden, die neuen Lampen per "OK Google!" auszuschalten oder in einer bunten Farbe erleuchten zu lassen.

Smartes Licht lässt sich mit anderen Geschenken vernetzen. / © AndroidPIT

Smartphone/Tablet für Kinder

Ihr gönnt Eurem Kind endlich sein eigenes Smartphone? Wir haben zwar keine konkrete Geräte-Empfehlung dafür. Jedoch haben wir einige Tipps für Euch parat, wie Ihr das neue Gerät für das Kind mit wirksamen Jugendschutz-Methoden ausrüsten könnt.

Fitness-Tracker

Fitnesstracker können erstaunlich praktische Helfer im Alltag sein. Diese High-Tech-Armbanduhren vernetzen sich mit dem Smartphone des Beschenkten und vibrieren bei eingehenden Nachrichten. Unentwegt zählen sie die Schritte und manche zeichnen auch die Jogging-Strecke auf. Dank passender Sport-Apps machen sie körperliche Aktivität zum Spiel, womit gesundes Leben zusätzlich mehr Spaß macht. Das trifft sich vielleicht ganz gut in Bezug auf die Vorsätze des Beschenkten.

Das Xiaomi Mi Band ist traditionell preiswert und ein großartiger Fitness-Tracker. / © AndroidPIT

Fazit

Auch wenn wahrscheinlich die meisten Eurer Beschenkten schon alles haben, können die hier gezeigten Geschenke vielleicht doch ihr Leben noch ein bisschen schöner machen. Vor allem beim Auspacken und Einrichten der hier gezeigten Digital-Spielzeuge entstehen schöne Erinnerungen. Und wenn wenige Wochen nach Weihnachten plötzlich etwas nicht so funktioniert, wie es soll, hat man gleich neuen Gesprächsstoff. Ist doch auch schön, oder? Also in diesem Sinne: Frohes Schenken und schöne Weihnachten!