Fitness-Apps für Android: So macht Euch das Smartphone fit für 2020

Auch Sportartikel-Hersteller wie Puma bieten mittlerweile Fitness-Apps an – natürlich auch als Marketing-Maßnahme. Die gute Seite: Die App inklusive Workouts ist komplett kostenlos. Nach der Eingabe von einigen Daten gibt die App erste Empfehlungen für Trainings ab. Die Workouts selbst sind gut gemacht. Es gibt zum Start ein gelungenes Warm-Up und zum Ende ein ausreichend langes Stretching-Programm. Zu allen Übungen bietet die App detaillierte Videoanleitungen, wo selbst Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton mal den Platz des Trainers einnimmt. Während des Workouts sieht man immer einmal kurz die Ausführung der nächsten Übung und hat eine kurze Verschnaufpause, dann geht’s los.

Allerdings kann die Fülle der unterschiedlichen Workouts Anfänger schnell überfordern. Gerade für Einsteiger wären vordefinierte und gut ausbalancierte Trainingspläne hilfreich, die wirklich alle Körperpartien berücksichtigen. Gerade wer noch kein regelmäßiges Training gewöhnt ist, könnte so deutlich einfacher einen Trainingsrhythmus finden. Puma hat seiner App noch die obligatorische Community-Funktion verpasst, bei denen man sich gegenseitig anfeuern kann.

Eine Verknüpfung zu Spotify ist auch möglich, sodass man in der App gleich seine Musik steuern kann. Eine Google-Fit-Integration gibt’s ebenso wie Apps für verschiedene Android-Wear-Devices. Nutzt Ihr ein iOS-Gerät mit der Apple Watch, dann ist das auch kein Problem – denn Pumatrac gibt es auch für Apples Endgeräte.

Freeletics: Fitness-App, Trainer und Ernährungsberater

Freeletics hat ein umfassendes Gesundheits-Konzept, bei dem Fitnessübungen nur ein Teil des Produktes sind. Zusätzlich berät Euch Freeletics bei der Ernährung und bringt Euch zusammen mit anderen Trainierenden, die sich an öffentlichen Plätzen treffen und gemeinsam Sport treiben möchten.

Der Coach hilft Euch beim Trainingsplan und gibt Ernährungstipps. / © AndroidPIT

Die Freeletics-Apps lassen sich im Play Store kostenlos herunterladen. Persönliche Coaches wiederum kosten wöchentlich extra. Die Trainings an sich sind jedoch kostenlos erhältlich. Dasselbe gilt für die Training-Videos, die sich gratis herunterladen und später auch offline anschauen lassen.

Ladet Videos herunter, die Euch die Übungen zeigen. / © AndroidPIT

Warum also für den Trainer draufzahlen? Auf Anfrage erklären uns die Macher von Freeletics, was es mit dem Coach auf sich hat:

"Wer sich entscheidet, den Coach zu kaufen und nach einem persönlichen Trainingsplan trainieren möchte, muss zunächst einen Fitness-Test absolvieren. In diesem Test werden verschiedene persönliche Parameter wie Alter, Geschlecht oder Gewicht sowie eine persönliche Einschätzung des Users selbst über sein eigenes Fitnesslevel berücksichtigt. Auf der Basis der Ergebnisse des Fitnesstests und persönlichen Eigenschaften wird dann der individuelle Trainingsplan erstellt. So kann vermieden werden, dass der Nutzer zu Beginn seines Trainings überfordert wird."

Besonders durch die Langzeitmotivation kann Freeletics also nicht nur die richtige App zur Verbesserung Eurer Gesundheit sein. Die soziale Komponente mit den Trainingsgruppen eröffnet Euch zudem die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und Euch langfristig zu motivieren.

Runtastic Results: Fit werden in zwölf Wochen

Runtastic ist vielen als Lauf-Begleiter ein Begriff, doch mit Results bietet das Unternehmen seit einigen Jahren ebenfalls ein Programm für Body-Weight-Training. Ein Zyklus dauert bei Results zwölf Wochen, jede Woche könnt Ihr festlegen, ob Ihr drei, vier oder fünf Mal trainieren möchtet. Zum Anfang erfolgt ein Einstufungstest, den Ihr nach zwölf Wochen Training wiederholt, um die Fortschritte sichtbar zu machen.

Vor jedem Training schickt Euch Runtastic Results durch ein viereinhalb Minuten langes Warm-Up, danach kommt ein gut acht Minuten langes Dehn-Programm. Jede Übung könnt Ihr Euch als Video betrachten, in dem genau erklärt wird, worauf Ihr achten müsst. Damit der Social-Aspekt nicht zu kurz kommt, lassen sich die eigenen Protokolle auf den unterschiedlichsten Plattformen teilen, in der App könnt Ihr Euch mit Euren Freunden vernetzen, um Euch gegenseitig zu pushen.

Die Results-App hat jede Menge Funktionen, um Euch zu quälen. / © AndroidPIT

Abseits des Zwölf-Wochen-Plans hat Results noch eine Menge mehr zu bieten. Ihr könnt immer wieder Einzel-Workouts einschieben und sogar eigene Übungen anlegen. Tipps zur richtigen Ernährung bietet Euch Runtastic in der App ebenso an. Damit Ihr seht, ob sich das Training lohnt, könnt Ihr jeden Tag ein Foto von Euch machen und damit den Veränderungsprozess und den Muskelaufbau dokumentieren.

Jedes Workout wird in einem Video ausführlich erklärt. / © AndroidPIT

Ein Vorteil von Runtastic: Wer das Geld für die Pro-Version bezahlt, hat nicht nur Zugriff auf den kompletten Umfang von Results, sondern auf alle anderen Runtastic-Apps – und das sind viele! Stolze 29 Apps des Unternehmens sind mittlerweile im Google Play Store gelistet, sei es für einzelne Workouts wie Klimmzüge oder Sit-Ups, spezielle Ziele wie Höhentraining oder einen knackigen Hintern oder sogar ein eigener Musik-Player. Nicht schlecht für 60 Euro im Jahr, zumal es immer wieder ordentliche Rabatte gibt.

Strava: App für soziales Radfahren und Laufen

Strava bezeichnet sich als "das soziale Netzwerk für Athleten". Das soll heißen, dass der Fokus auf Begegnung und Kräftemessen liegt. Während das Tracking vorzugsweise über GPS-Tracker bekannter Hersteller erfolgt – die sich sämtlich mit Strava verbinden lassen – nutzt Strava jene Daten, um Karten für Athleten zu erstellen:

Strava hält Eure Rekorde fest und findet Euren Gegner. / © AndroidPIT

Welche Strecke empfehlen andere Läufer? In welcher Zeit legen anderen Radfahrer üblicherweise die Distanz des nahegelegenen Bergpasses zurück? Und natürlich auch persönlich: Wie konnte ich meine Zeiten im Laufe der vergangenen Monate verbessern? Diese Aufgaben übernimmt Strava für Euch.

Strava hält Eure Zeiten fest und vergleicht sie mit denen anderer Läufer. / © AndroidPIT

Ähnliche Apps sind Runtastic oder Endomondo. Im Langzeittest bevorzugt Kollegin Charlotte Banfield Strava vor den Konkurrenten aufgrund der einfacheren Bedienung sowie der einzigartigen Heatmaps. Letztere Helfen beim Erkunden neuer Strecken, die man andernfalls nicht so einfach gefunden hätte.

Das Premium-Modell funktioniert ähnlich wie bei Freeletics. Wollt Ihr einen persönlichen Coach mit angepassten Empfehlungen zum Training, zahlt Ihr entweder rund 8 Euro monatlich oder 60 Euro pro Jahr.

Dieser Artikel wurde am 4. Januar 2020 überarbeitet und neue Apps hinzugefügt. Einige Kommentare beziehen sich womöglich auf Apps, die mittlerweile nicht mehr in diesem Artikel aufgelistet sind.