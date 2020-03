Die besten E-Mail-Apps für Android: Mehr Mail für alle

Zahlreiche verschiedene E-Mail-Apps versuchen, selbst die chaotischsten aller Posteingänge wieder in Ordnung zu bringen. Wir haben etliche aktuelle E-Mail-Apps für Android ausprobiert und stellen Euch ihre unterschiedlichen Ansätze im Einzelnen genauer vor. Starten wir jedoch mit einem bekannten Kandidaten …

Im Folgenden stellen wir E-Mail-Apps für Android vor, die sich mit Konten sämtlicher Anbieter über herkömmliche Methoden wie IMAP, POP3 und SMTP; aber auch via OAUTH einrichten lassen. Anbieter mit proprietärer Mail-App wie ProtonMail erwähnen wir nur am Rande. Überdies zeigen wir weiter unten, wie Ihr Telekom, GMX oder Web.de in Eurer Mail-App einrichtet.

Im Laufe des Tests der E-Mail-Apps hat sich der Benachrichtigungs-Bereich tüchtig gefüllt. / © AndroidPIT

Springt zum Abschnitt

Im komplett aktualisierten Test sind wir unter anderm auf Kommentare eingegangen und stellen diesmal auch weniger populäre E-Mail-Apps für Android vor. Für den Test habe ich mein privates Gmail-Konto mit über 30.000 E-Mails aus zehn Jahren Nutzung verwendet.

Gmail

Auf Android-Smartphones ist Gmail schon fest vorinstalliert. Es hatte vor geraumer Zeit die Standard-Mail-App in Android abgelöst. Im Zuge dessen lassen sich auch E-Mail-Adressen von Drittanbietern wie Outlook, Yahoo, GMX, Web.de, Telekom oder Exchange einrichten. Die Konten werden dann wahlweise getrennt oder in einem vereinheitlichten Postkasten unter "Alle Posteingänge" dargestellt.

Die Gmail-App unterstützt Drittanbieter und erlaupt zeitversetztes Versenden von E-Mails. / © AndroidPIT

Gmail ist kostenlos, jedoch liest Googles KI Eure E-Mails und schlägt entsprechend Spam-, Filter- und Antwortmöglichkeiten vor. Zudem gibt es gelegentlich als E-Mails getarnte Werbung; ähnlich den ersten zwei Anzeigen in Google-Suchergebnissen.

Die-Mail-App ist benutzerfreundlich und bietet nützliche Funktionen. Ihr könnt den Versand von E-Mails einige Sekunden lang rückgängig machen, den Versand planen, Wischgesten in der Übersicht definieren … Die Google-Integration verbindet Kontakte und Kalender intelligent miteinander, so dass Ihr Einladungen ohne Umweg über den Kalender in der E-Mail-App annehmen könnt. Beim Suchen nutzt die Gmail-App den Index auf dem Google-Server, statt langsam die Offline-Datenbank zu durchsuchen – auch nach Stichwörtern innerhalb von E-Mails und PDF-Anhängen.

Aqua Mail

Die Freemium-App AquaMail lässt in der Gratis-Version nur ein E-Mail-Konto zu. Zahlt Ihr rund 32 Euro pro Jahr, entfallen Werbeeinblendungen und Ihr könnt all Eure Konten mit dieser Mail-App verwalten. AquaMail erlaubt private Back-ups der E-Mails und Einstellungen und liest Eure E-Mails nicht mit.

Das Design von AquaMail lehnt sich an Apple Mail und Gmail an. / © AndroidPIT

AquaMail lehnt sich bei der Steuerung an Apple Mail an. Ihr könnt durch Wischen auf das Absender-Icon alle E-Mails auf einer Seite auswählen, beim Lesen einer E-Mail nach links oder rechts wischen, um zur nächsten E-Mail zu springen, oder Wischgesten in der Übersicht definieren. Bilder in E-Mails werden nicht automatisch geladen (Datenschutz) und Links werden in einem In-App-Browser geöffnet.

BlueMail

Die komplett kostenlose E-Mail-App BlueMail verwandelt E-Mails in Aufgaben. Ihr könnt Euch später erneut über sie benachrichtigen lassen oder sie als "Erledigt" markieren. Den Posteingang könnt Ihr zudem per Schalter filtern auf E-Mails von Adressbuch-Kontakten. Das schafft auf Knopfdruck Übersicht in der Mail-App.

BlueMail ist erfinderisch im Umgang mit E-Mails, hat jedoch einen recht schlichten Editor. / © AndroidPIT

Weniger im Fokus steht das eigentliche Schreiben von E-Mails. BlueMails Editor ist recht minimalistisch. Optionen zu Verschlüsselung gibt es nicht. BlueMail ist vor allem darauf ausgelegt, mehrere Posteingänge parallel zu verwalten. Denn dafür bietet er vertikale Tabs an der Linken Kante. Dieses Feature war jedoch nicht Teil des Tests.

FairEmail

Komplett Open Source und recht leichtgewichtig, doch dennoch mit guter Funktionsvielfalt kommt FairEmail daher. Die Mail-App gibt es im Play Store und auf F-Droid. FairEmail lässt sich mit einem PGP-Dienstleister verknüpfen. So könnt Ihr komplett verschlüsselte E-Mails verwenden; S/MIME-Verschlüsselung gibt es jedoch nur gegen Bares …

FairEmail ist eine der schöneren Open-Source-Mail-Apps. / © AndroidPIT

Als In-App-Kauf oder nach einer Spenden bekommt Ihr Zusatzfunktionen wie Farb-Codes für Eure Konten, Benachrichtigungskanäle (Ordner-, Konto oder Absender-basiert), den Snooze-Button für E-Mails, zeitversetztes Versenden, Antwort-Vorlagen, Filter, einen Online-Such-Index, Keywords, S/MIME-Verschlüsselung und ein Widget. Berappt Ihr also einmalig fünf bis sieben Euro, kann die App deutlich mehr als Gmail bei voller Beachtung Eurer Privatsphäre.

FairEmail im Play Store und auf F-Droid

K-9 Mail

Komplett kostenlos und Open Source ist der Klassiker K-9-Mail. Leider hat sich sein Design nie erheblich verändert, so dass sich der Client eher für E-Mail-Adressen mit wenig E-Mail-Durchsatz eignet. Die E-Mail-App arbeitet weitgehend offline und synchronisiert nur bis zu 1.000 E-Mails. Wollt Ihr im Archiv suchen, braucht Ihr einen anderen Client. Eine weitere Schwäche von K-9-Mail ist, dass die Mail-App weder Googles OAuth noch die Bestätigung in zwei Schritten verwendet; Details zu App-Passwörtern in Google weiter unten.

K-9-Mail lädt E-Mails für die Offline-Verwaltung aufs Gerät herunter. / © AndroidPIT

Da Privatsphäre im Fokus steht, werden auch hier eingebettete Bilder nicht beim Öffnen der E-Mails geladen. Und auch hier könnt Ihr einen PGP-Anbieter für verschlüsselte E-Mails mit der Mail-App verknüpfen.

K-9-Mail im Play Store und auf F-Droid

MailDroid

Die an sich kostenlose E-Mail-App MailDroid entfaltet erst in Verbindung mit einem Bezahl-Dienst seine Superkräfte. Der Dienstleister SaneBox verspricht, dank künstlicher Intelligenz automatisch die Spreu vom Weizen in Euren E-Mails zu trennen. Als Alternative oder Ergänzung könnt Ihr einen gekauften Spam-Filter mit MailDroid verbinden.

MailDroid an sich ist zwar FOSS, aber ohne SaneBox schwach. / © AndroidPIT

Ohne die genannte Integration ist MailDroid eine recht schlichte, wenngleich kostenlose und quelloffene Mail-App. Es gibt die üblichen Wischgesten in der Übersicht, schnelle Massen-Auswahl, ein dunkles Design, (langsames) Lazy Loading, viele Verschlüsselungs-Optionen, Bilder in E-Mails werden nicht ungefragt beim Öffnen geladen, "Unsubscribe"-Links werden gleich oben angezeigt.

MailDroid im Play Store herunterladen

Nine

Die kostenpflichtige Mail-App Nine kostet nach der zweiwöchigen Testperiode einmalig 14,99 Euro. Die Navigation gelang mir hier am schnellsten. Drückt Ihr den Löschen-Button in einer E-Mail, springt Ihr gleich zur nächsten. Inbox-Zero lässt sich auf diese Art wunderbar erreichen.

Die Mail-App Nine hat ein besonders gelungenes Design. / © AndroidPIT

Auch die vielfältigen Wischgesten im Posteingang sowie der Editor haben mir bei Nine besonders gut gefallen. Es gibt zahlreiche Benachrichtigungs-Kanäle. So könntet Ihr das Telefon vibrieren lassen, bis Ihr die E-Mail in einem bestimmten Ordners gelesen habt.

Weiteres Alleinstellungsmerkmal ist, dass None als einzige E-Mail-App einen Kalender integriert. dieser synchronisiert sich mit den integrierten Konten von Google oder Microsoft; CalDAV und CardDAV fehlen leider noch.

Spike

Die Funktionsstruktur von Spike ist bekannt, und jeder, der WhatsApp, Slack, Skype oder einen anderen beliebten Instant Messenger benutzt hat, wird sich sofort zu Hause fühlen. Spike ist jedoch nicht für SMS und Sofortnachrichten gedacht, sondern für E-Mails. Im Grunde genommen bringt Spike den gesamten Komfort von Instant Messaging-Diensten wie WhatsApp in Eure E-Mail-Threads. Vorbei sind die sperrigen Betreffzeilen, die unhandlichen Threads und der ganze Rest des E-Mail-Materials, das sich 2019 veraltet anfühlt.

Die E-Mail-App für alle, die Instant Messenger lieben. / © AndroidPIT

Es spielt auch keine Rolle, wenn Ihr Spike verwendet und der Empfänger nicht. Die Person, der Ihr antwortet, erhält immer noch eine normale E-Mail, als ob Ihr sie z.B. in Google Mail verschickt hättet. Spike ist verfügbar für Android, iOS, Mac und PC. Ihr braucht kein separates Konto, loggt Euch einfach mit dem Passwort Eures E-Mail-Kontos ein und seid bereit, E-Mails auf die gleiche Weise zu versenden wie WhatsApp-Nachrichten - eben total einfach!

Outlook

Microsoft arbeitet hart daran, sein E-Mail-Business (und seine mobilen Apps auf breiter Front) zu verbessern, und Outlook ist ein weiterer Beweis dafür. Es sieht aus wie aus einem Guss, bringt alle Funktionen, die man wahrscheinlich benötigt, und kann eingehende Nachrichten in verschiedenen Ebenen sortieren.

Microsoft mag "old school" sein, aber es hat neue Tricks. / © AndroidPIT

OneDrive und der Outlook-Kalender sind integriert, so dass es perfekt für Microsoft-Benutzer ist (obwohl auch andere Konten unterstützt werden). Eine Registerkarte zeigt zuerst die wichtigsten E-Mails an, und es gibt schnelle Filteroptionen, die Euch helfen, eine große Anzahl von Nachrichten einfach durchzusehen.

Yahoo Mail

Yahoo Mail ist noch immer eine der beliebtesten E-Mail-Management-Anwendungen und ermöglicht es, nicht nur E-Mails zu lesen und zu senden, sondern gleichzeitig auch einen Blick auf die neuesten Nachrichten zu werfen. Wie bei Google Mail könnt Ihr mit der Yahoo-App auch verschiedene E-Mail-Konten verwalten, einschließlich Outlook- und Google-Konten.