Die besten ASMR-Apps für Android: Massiert Euer Hirn!

Es gibt unterschiedliche Reize, die ASMR auslösen können: auditive, taktile, visuelle oder sogar zerebrale. Auf YouTube findet Ihr bereits etliche Videos mit leisen Geräuschen, die von flüsternden Stimmen begleitet werdenSie verbindet das Ziel, Euer Wohlbefinden zu steigern, den Geist zu entspannen Euch gelegentlich in den Schlaf zu wiegen.

Abseits der YouTube-Videos finden sich im Play Store etliche Apps zu ASMR, die Ihr für die Offline-Nutzung auf Eurem Android-Smartphone oder -Tablet installieren könnt.

Die besten ASMR-Apps

TeasEar

TeasEar ist eine ASMR-App, die das Konzept auf den Punkt bringt. Sie ist einfach zu bedienen und werbefrei. TeasEar ASMR kombiniert verschiedene Sinne, indem es den Touchscreen für taktile und visuelle Reize sowie Klangausgabe für die akustische Komponente bietet. Die App bietet Euch eine Reihe von animierten Hintergründen zu Auswahl, wie etwa den Schleim, mit dem Ihr entspannt, sauber und für eure Mitmenschen Geräuschlos (Kopfhörer vorausgesetzt) bis zur geistigen Ekstase spielen könnt. Die App liefert 50 Oberflächen mit unterschiedlichen Mustern und Farben mit. Ihr könnt neue selbst erstellen.

Schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm und genießen Sie das angenehme Gefühl der Entspannung / © AndroidPIT

Sie können die App direkt aus dem Google Play Store herunterladen.

Weißes Rauschen

Ähnlich wie weißes Licht alle Wellenlängen des von uns wahrnehmmabres LLichtsprektrums enthält, enthält Weißes Rauschen alle Frequenzen des hörbaren Schalls. Dieses Geräusch kann, wenn es bei gleichbleibender Lautstärke wiedergegeben wird, ebenfalls den Geist entspannen und zu ASMR führen. Weißes Rauschen entsteht in der Natur an Wasserfällen oder in stark wehendem Wind.

Die White Noise App kann die Klangfarbe mit animierten Hintergründen kombinieren; für die visuelle Komponente des ASMR. Wir empfehlen, die App mit einem Headset zu nutzen, den Timer einzustellen und den Bildschirm des Smartphones auszuschalten. So stoppt die App am Ende, wenn Ihr schon längst eingeschlafen seid!

Perfekt vor dem Schlafengehen zu verwenden / © AndroidPIT

Du kannst die App direkt aus dem Play Store herunterladen!

Asmr Sleep Relax

Diese ASMR-App soll auch die Schlaflosen unter Euch müde machen. Die einfach zu bedienende App bietet verschiedene Arten von Geräuschen und Musik (Wasserfall, Wind, Regen, etc.) sowie passende Videoschleifen.

Die App ist kostenlos, zeigt aber Werbebanner am oberen Bildschirmrand. Diese schränken die Benutzerfreundlichkeit jedoch nicht ein. Schaltet also das Licht aus, setzt Kopfhörer auf und lasst Euch von diesen Melodien einlullen.