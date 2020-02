Günstig und gut: Smartphones unter 150 Euro

Im Notebookcheck -Test urteilen die Kollegen "Guter Deal": Das Samsung Galaxy A20e böte für seinen Preis eine erstaunlich gute Ausstattung. Neben einem ausreichend-flotten Chipsatz mit immerhin acht Prozessorkernen bietet das günstige Smartphone auch eine Dual-Hauptkamera, reichweitenstarkes Bluetooth 5.0 sowie NFC für mobiles Bezahlen. Das Gerät ist das überall zu finden und selbst Discounter wie Lidl haben es ab und an im Programm.

In diesem Artikel stellen wir Euch diese Modelle vor:

Das günstige Nokia 3.2 will mit seinem großen Display und Akku locken. Die Leistung ist aber deutlich geringer als die des G7 Play. Das günstige Smartphone nutzt noch den alten Micro-USB-Anschluss, Bluetooth 4.2 statt 5.0 und und der Fingerabdrucksensor fehlt. Immerhin gibt es NFC und Ihr könnt zwei SIM-Karten sowie eine MicroSD-Karte gleichzeitig nutzen.

In unserem Test zum Huawei P smart (2019) haben wir geurteilt: "Das Huawei P Smart 2019 bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber hat auch einige Mängel: Die Fotoqualität lässt zu wünschen übrig und auch der Sound ist mager. Wenn Ihr Instagram-süchtig seid und viele Fotos mit Eurer Familie, Freunden oder Euren Followern teilen möchten, ist das nicht das richtige Smartphone für Euch."

Realme 5

Den größten Akku, das größte Display und die meisten Kameras in einem günstigen Smartphone gönnt Euch Realme. Die 64-GB-Variante des Realme 5 gibt es vereinzelt für unter 150 Euro. Da es sich ansonsten nur in Details vom oben gezeigten Redmi Note 8 unterscheidet, bietet sich ein Vergleichsvideo an – dachte sich auch TechBeans.