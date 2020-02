Zivile Luftfahrt: die schönsten Apps für Flugzeug-Fans

Was ist wohl das erste Bild, das uns durch den Kopf schießt, wenn wir an einen Luftfahrt-Fans denken? Wahrscheinlich jenes, dass den Amateurpiloten am Steuerknüppel eines Leichtflugzeugs zeigt – in kompletter Montur von Fliegermütze bis hin zur Sonnenbrille. Mit dem einfachen Zugang zu kommerziellen Flügen und dem Ausbau der Berichterstattungen über alles, was mit dem Luftverkehr zu tun hat, gibt es heutzutage weitaus mehr Flugzeug-Fans, die nicht wirklich jedes Wochenende Zeit über den Wolken verbringen. In unserer heutigen Zeit teilen Luftfahrt-Enthusiasten Ihre große Liebe auf sozialen Plattformen mit anderen, laden Bilder auf dem Rollfeld oder vor einer spannenden Maschine hoch und haben dank zahlreicher Apps auch auf dem Boden Spaß an Ihrem Hobby. Hier zeige ich Euch, wie Apps eine weltweite Fangemeinde gestärkt haben.

Dank zahlreicher Apps können Fans der Luftfahrt nun auch in diese Funktionsweisen und den geschlossenen Raum eintauchen, den nur wenige Reisende kennen lernen. Mittels Strategiespielen können sie hier den Platz eines Flughafenmanagers einnehmen. Ein Beispiel ist das Spiel „World of Airports“, bei dem Ihr Euch mit den Schwierigkeiten und den Risiken des Flugverkehrsmanagements auseinandersetzen dürft. Eine perfekte App, die sich für jeden lohnt, der einmal alle Facetten des Flughafenbetriebs näher betrachten will.

Wo ein Flugzeug ist, ist auch ein Flughafen nicht weit. Wir kommen hier also nicht drum herum, auch über Flughäfen zu sprechen, wenn wir über Luftfahrt sprechen wollen. Vielen von uns kommen sie wirklich wie ein großer Ort voller Chaos vor. Eigentlich sind Flughäfen aber hoch organisierte Infrastrukturen, an denen jedes Unternehmen, jeder Fluglotse oder jedes Nutzfahrzeug seinen Platz in einer großartigen und strickt regulierten Symphonie einnimmt. Ist es da erstaunlich, dass viele Enthusiasten so sehr von Flughäfen fasziniert sind?

Kurzum: Es ist nicht wirklich überraschend, dass Apps zur Geolokalisierung von Flugzeugen wie Luftverkehr, Flugradar und Flugverfolgung oder Flightradar 24 diesen Menschen die Möglichkeit gegeben haben, zu reisen, ohne auch nur einen Fuß vor die Tür zu setzen. So bieten diese Apps Millionen von Flugzeug-Fans die Möglichkeit, die Flüge der Fluggesellschaften in Echtzeit und auf einer Karte zu verfolgen. Dabei können sie die technischen Spezifikationen der Flugzeuge begutachten, den Flugverkehr weit über ihren Köpfen sehen oder sogar eine Landung live mitverfolgen. Die Apps bieten somit einen beträchtlichen technischen Beitrag für die Millionen von Menschen, die aus finanziellen oder Zeit-Gründen, nicht jeden Tag oder wöchentlich selbst ein Flugzeug betreten können. Ein Traum übrigens, den viele Flugzeug-Fans teilen. Diese Apps gehören auf das Handy eines jeden Luftfahrt-Fans:

Wer weiß schon, ab wann ein Hobby zu einer wirklichen Leidenschaft wird? Ein Fan der kommerziellen Luftfahrt wird auf jeden Fall in den Himmel schauen und auf das Flugzeug deuten, um Euch zu erklären, dass es sich um einen Airbus A320 handelt, während Ihr lediglich ein Flugzeug seht, das in einem Wohngebiet Lärm veranstaltet. Als ich damals noch aus beruflichen Gründen geflogen bin, habe ich manchmal sogar Leute getroffen, die die Besonderheiten der Air-France-, KLM- oder der Iberia-Flotten auswendig kannten.

Luftfahrtfans können in zwei Hauptkategorien aufgeteilt werden (einige können natürlich auch beiden angehören): Die eine Kategorie aus Fans der kommerziellen Luftfahrt, die die neusten Modelle von Boeing oder Airbus, neue Flughäfen oder die Flugsicherheit lieben. Die andere Kategorie umschließt die Fans der Militärluftfahrt, die sich für die Zahlen von Waffenverkäufen, die Features der französischen Militärmaschine "Rafale" oder Videos von Landungen auf einem Flugzeugträger begeistern. Da ich den Artikel nicht zu sehr in die Länge ziehen möchte, werde ich hier nur über die Fans von Verkehrsflugzeugen sprechen.

Fühlt Euch wie ein echter Luftfahrt-Kenner

Was zeichnet einen Menschen, der eine ganze besondere Leidenschaft hat weiter aus? Richtig, er hat den tiefen Wunsch, sein Wissen über die Themen, die ihm am Herzen liegen, zu testen. Laut den Beitragen in sozialen Netzwerken (besonders auf Facebook) tauschen Fans der zivilen Luftfahrt untereinander eine Menge Informationen aus. Daneben fordern sich die Mitglieder der Community aber auch zu kleinen Wissens-Duellen gegeneinander heraus. Beispielsweise werden eine Reihe von Wettbewerben organisiert, in denen die Unterschied zwischen einer Boeing- und einer Airbus-Maschine aufgezählt werden müssen.

Und auch hier bietet die Welt der Technik den Fans interessante Werkzeuge, mit denen sie ihre Luftfahrtkultur spielerisch erleben und bereichern können. Es gibt viele Apps, um zu vergleichen und zu lernen, wie man die vielen technischen Merkmale der unterschiedlichen Flugzeuge unterscheiden und sortieren kann. Die App „Name The Plane“ bietet Euch beispielsweise mehr als 1.000 hochaufgelöste Fotos von Flugzeugen und 152 verschiedene Flugzeugtypen. Was könnte für einen Liebhaber der Zivilluftfahrt besser sein?

Name the plane

Aktualisiert: 7. Februar 2020

Größe: 78M

Aktuelle Version: 1.2.14

Kompatibilität: 4.1 oder höhere Versionen

Preis: 0,99 Euro

Das App-Logo von "Name das Flugzeug" / © Google Play

Flugsimulator für die Couch

Apps zur Lenkung von Flugzeugen gibt es zahlreiche, und sie erlauben es Euch, in unterschiedlichen Flugzeug-Modellen das Steuer in die Hand zu nehmen. Auf Facebook ist es nicht ungewöhnlich, dass Enthusiasten hier ihre Heldentaten im Cockpit einer Boeing oder eines Airbus teilen. Dabei geht es darum, die eigenen Fähigkeiten so realistisch wie möglich zu erweitern und zu perfektionieren, weshalb sich beispielsweise Flugsimulatoren einer solch großen Beliebtheit erfreuen. Das Phänomen wird sicher weiter mit den Virtual-Reality-Helmen zunehmen. Bevor dies aber soweit ist, ermöglichen es Smartphone-Spiele Spaß zu haben und seine Fähigkeiten als Pilot zu testen.

Flugzeug Simulator 3D

Aktualisiert: 13. Mai 2019

Größe: 18M

Aktuelle Version: 1.0.7

Kompatibilität: 4.0 oder höhere Versionen

Preis: 1,99 Euro – 99,99 (In-App-Käufe)

Flugzeug Simulator 3D / © TerranDroid

Lebt Eure Leidenschaft überall aus

Zum Schluss sind es die Erinnerungen – ob kleine oder große – die die Flamme der Leidenschaft am Brennen halten. Für einige Flugzeugliebhaber gibt es oft nichts Schöneres als auf dem Smartphone Wallpaper zu sammeln, auf denen ihr Lieblingsmodell abgebildet ist. Es gibt Apps in diesem Bereich, die atemberaubende Bilder bieten. Die Apps greifen für die angebotenen Fotos auf eine äußerst vielfältige Datenbank zu. Andere bieten hingegen Hintergrundbilder an, die die wichtigsten Phasen eines Fluges animieren: Anrollen, Start, Aufsteigen, Flug und Landung. Das Smartphone ist auf alle Fälle dazu da, um Eure Leidenschaft immer dabei zu haben.

3D Flugzeug Animierte Wallpaper