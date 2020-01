Der ultimative Leitfaden für den digitalen Frühjahrsputz

Ran an Wischmop, Staublappen und Staubsauger und auf ans Saubermachen: Das ist zumindest der Gedanke des bekannten Frühjahrsputzes. Unser Leben findet heutzutage aber nich mehr nur analog, sondern vermehrt online und digital statt – und habt Ihr in Eurem digitalen Leben schon mal feucht durchgewischt? In dieser Woche haben wir für Euch einige Tipps für den digitalen Frühjahrsputz gesammelt, mit denen Ihr Ordnung in Eure Online-Welt bringt.

So räumt Ihr Eure Cloud auf

Wir horten haufenweise Daten, die es durchaus wert sind, gesichert zu werden. Leider belegen sie dabei gleichzeitig wertvollen Platz auf Geräten. Lagert Ihr Daten in der Cloud, könnt Ihr mehr oder weniger effizient wichtigen Speicherplatz auf Smartphone, Tablet und Computer einsparen. Während Eure Geräte dadurch immer schön aufgeräumt sind, kann die Daten-Synchronisierung Eure Cloud ins Chaos stürzen. Dabei ist noch längst nicht alles sicherungswürdig. Viele Nutzer von Smartphones oder Computern sammeln im Laufe der Zeit Screenshots oder Bilder an, die nur einmalig verwendet werden und letztendlich in den Weiten der oft kostenpflichtigen Cloud vergammeln. Zum Glück gibt es Google Fotos, mit dessen praktischen Tools Ihr Eure Bibliothek aufräumen könnt.

Um das Tool zu nutzen, geht Ihr in der Google-Foto-App Eures Smartphones zunächst auf den "Für mich"-Button. In diesem Bereich befindet sich die KI von Google, die Euch bei der Foto-Verwaltung helfen kann. Findet den Abschnitt "Fotogalerie verwalten" und klickt auf "Jetzt testen". Habt Ihr das getan, sucht Google Fotos nach allen Fotos, die Ihr archivieren könnt. Das schöne daran: Bevor irgendein Foto in die Cloud geschickt wird, könnt Ihr Euch die Vorschläge ansehen. So entscheidet Ihr, was letztendlich auf den Cloud-Server kommt.

Wie Ihr unten sehen könnt, ist meine Cloud überladen mit Screenshots, die ich für AndroidPIT-Artikel geknipst habe. Die brauche ich ganz sicher nicht mehr in meiner Bibliothek.

Google Fotos kann Euch dabei helfen, Euer Fotoarchiv aufzuräumen. / © AndroidPIT

Audit-Berechtigung für Eure mobilen Anwendungen

Wer kennt es nicht? Ihr seid im Stress oder habt es eilig und braucht noch diese eine App, bevor Ihr Euer WLAN-Netzwerk verlasst. Klare Sache: Schnell runterladen und los geht's. Das alles passiert aber manchmal so überstürzt, dass Ihr gleich in einem Schwung alle angeforderten Berechtigungen akzeptiert und das ganz ohne Euch irgendetwas genau durchgelesen zu haben. Das kann unschön Enden. Wie oft überprüft Ihr alle Apps auf Eurem Smartphone und wisst, auf welche Daten die Apps Zugriff haben?

Ihr wärt überrascht, worauf manche Apps zugreifen wollen. Ich war es jedenfalls. Denn bei einer Wetter-App erwarte ich, dass sie auf meinen Standort zugreifen will. Das ergibt Sinn, wie soll sie mir sonst weiterhelfen. Aber warum zum Teufel muss eine Taschenlampen-App Zugriff auf mein Mikro haben?

Ihr seht also, zu einem guten digitalen Frühjahrsputz zählt auch die komplette Überprüfung Eurer Apps und der von Euch erteilten Berechtigungen. Wie Ihr das anstellt, lest Ihr hier in unserem extra Artikel:

Julia: Wie Ihr Clean my Mac X verwendet

Nach knapp vier Jahren fing mein alter iMac vergangenes Jahr an, zu mucken. Obwohl viele meiner Windows-nutzenden Freunde hier nur müde lächeln können, störten mich lahme Prozesse, rödelnde Lüfter und immer länger dauernde Hochfahrzeiten irgendwann sehr. Neu-Installation oder Entmüllung der Festplatte haben nicht wirklich zum Erfolg geführt, und als ich nicht nur einen Kaffee machen konnte, während das gute Stück hochfuhr, sondern ihn auch gleich genüsslich hätte trinken können, war mir klar: Es muss eine Lösung her.

Die habe ich nach einiger Recherche sehr schnell mit dem Aufräum-Tool Clean My Mac X gefunden. Das Tool nutze ich nun schon seit einigen Monaten und bin rundherum zufrieden. Für ein Jahresabo zahlen Mac-User rund 35 Euro - Rabattcodes finden sich im Netz immer mal wieder. Die "Lifetime"-Version schlägt mit 89 Euro zu Buche, die Ihr nach etwas mehr als zwei Jahren erst wieder raus habt. Aber der Preis lohnt sich meiner Meinung nach.

Clean My Mac X wischt nicht nur einmal feucht durch. Das ganze Haus wird sozusagen einmal grundgereinigt und fit für den Frühling gemacht. So benötigt das Programm tiefen Zugriff auf euer System und Festplattenvollzugriff, den Ihr innerhalb der Einstellungen nach der Installation erst Mal aktiv erteilen müsst. Sobald das Tool auch in der letzten Ecke eures Macs werkeln darf, kann es auch schon losgehen.

Clean My Mac X ist nicht umsonst, aber die Kosten sind es wert! / © AndroidPIT

Im Sektor "Bereinigung" könnt Ihr alte Systemreste wie Image-Dateien, Dokumentenversionen und Image-Dateien, aber auch fehlerhafte Objekte mit einem Klick sichtbar machen und ebenso schnell aus dem System entfernen. Mailanhänge und eine Tiefenreinigung des Papierkorbs gehört ebenfalls zum Putzplan von Clean My Mac. Ein weiterer Bereich des Tools sucht auf dem Mac nach Malware entfernt im Bereich Datenschutz Chat-Daten und Browserverläufe und AutoFill-Formulare.

Ihr seht: Das Tool macht einiges für das gute Gefühl, alten Ballast loszuwerden. Aber macht es auch merklich den Mac wieder flotter? Ich finde ja. Das kann ich nicht mit Zahlen und Fakten belegen, sondern nur ganz subjektiv nach Gefühl beurteilen. Die Aktivitätsanzeige zeigt immerhin eine geringere Auslastung und das Feature, den Arbeitsspeicher zwischendurch mit einem Klick freigeben zu können, bringt einen spürbaren Push in die Geschichte. Clean My Mac gibt’s auch für Windows - falls Ihr Bock drauf habt. Dann heißt das Tool Clean My PC. Fröhliches Putzen!

Eric: Es dreht sich alles um DiskUsage

Egal auf welchem meiner technischen Geräte: wenn ich wissen will, warum der Speicher voll ist, nutze ich immer dasselbe Tool. Das heißt zwar für jedes Betriebssystem ein bisschen anders, macht aber immer dasselbe. In Windows heißt es windirstat, in Android DiskUsage und in Linux heißt meine Lieblings-Variante baobab. Sie alle erstellen ein 2D-Flächendiagramm und zeigen die Verzeichnisse oder Dateien, die den größten Raum im Festspeicher Eures jeweiligen Systems einnehmen. So Klickt Ihr Euch zum Übeltäter durch und könnt eventuell viel Speicherplatz freigeben.

Dies ist die DiskUsage-App, die auf Android läuft. / © AndroidPIT

Eric: Ihr solltet Eure Passwörter ändern oder LastPass verwenden.

Früher habe ich auf allen Websites dasselbe Passwort benutzt. Das ist nicht klug, denn wenn auch nur eine einzige Website mein Passwort nicht schützt, kann es in falsche Hände geraten. Und falls der Gauner mein Passwort auch bei Amazon, PayPal, eBay oder einem anderen Online-Shop nutzt, wird es schnell richtig teuer.

Um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, habe ich mich bei LastPass angemeldet. Der Online-Dienst speichert all meine Passwörter auf einem sicheren Server. Nach der Anmeldung startet er eine so genannte Security Challenge. LastPass bietet Euch für viele bekannte Websites an, das Passwort automatisch zu ändern. So habt Ihr bei Facebook, Google, Twitter, eBay, Amazon und Co. nach einem Tastendruck unterschiedliche und super-sichere Passwörter. Dank LastPass müsst Ihr Euch nur noch das Passwort von LastPass merken; der Online-Dienst tippt die übrigen Passwörter für Euch automatisch ein.

LastPass kann das Erinnern an sicherer Passwörter erleichtern. / © AndroidPIT

Was sind Eure Tipps für einen digitalen Frühjahrsputz? Teilt sie uns gerne in den Kommentaren mit.