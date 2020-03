Das Telegram-Gewinnspiel: Diese Woche gibt es ein smartes Notizbuch

Mitmachen ist ganz einfach:

Wenn Du noch kein Mitglied in unserem Channel bist, abonniere ihn. Wir versorgen Euch dort mit der Story des Tages und Breaking News – ganz ohne Spam. Jeden Freitag um 18 Uhr posten wir dort exklusiv den Link zu einem Artikel, der nicht auf unseren Magazinseiten erscheint. Hinterlasst im versteckten Artikel einen aussagekräftigen Kommentar, warum ausgerechnet Ihr der perfekte Gewinner für diesen Preis seid. Den oder die Gewinner/in ziehen wir dann am darauffolgenden Mittwoch und geben diesen bei Telegram bekannt. Im Falle, dass Ihr den tollen Preis gewonnen habt, kontaktieren wir Euch und schicken Euch im Nachgang den Preis nach Hause. Beachtet die Teilnahmebedingungen am Ende dieses Artikels.

Der Preis in dieser Woche ist...

Dein Handgeschriebenes taucht dann in der App auf. / © Coolstuff.de

In dieser Woche haben wir ein smartes Notizbuch für Euch: Tippen ist schön, aber es geht doch nichts über Handgeschriebenes, oder? Besprechungsnotizen, Skizzen und einfach nur ein paar lustige Schmierereien lassen sich noch immer am Besten auf dem guten, alten Papier festhalten. Nur was, wenn Du diese Aufzeichnungen digitalisieren oder weiterverarbeiten möchtest?

Mit dem Rocketbook Everlast kannst Du Analoges mit dem Digitalen verbinden. Die Seiten des Rocketbooks fühlen sich an wie echtes Papier und lassen sich mit einem speziellen Stift auch genauso beschreiben. Der Clou ist dann, dass sich all das dann in die Rocketbook-App übertragen lässt und von dort aus in die Cloud geschoben werden kann.

Wir verlosen ein A5-Rocketbook mit 36 Seiten im Wert von knapp 40 Euro.

Wem wir den Preis zu verdanken haben

Ihr vertraut nicht auf Euer Glück oder wollt das Rocketbook auf jeden Fall kaufen? Bitte unterstützt unseren Sponsor Coolstuff, der uns diesen Preis kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Das Rocketbook und viele weitere Gadgets, Geschenkideen und Produkte findet Ihr hinter dem Link.