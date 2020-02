Bye bye, BlackBerry: Das Ende des Tastenhandys ist (vorerst) besiegelt

Der Smartphone-Sektor ist mit internationalen Giganten wie Huawei, Apple und Samsung an der Spitze seit einigen Jahren wettbewerbsfähiger denn je geworden. Und in jüngster Zeit kommt starke Konkurrenz aus China mit sehr kostengünstigen Smartphones von Xiaomi, Oppo und OnePlus. Mit anderen Worten: Es gab leider keinen Platz für alle – BlackBerry gehört nun der Vergangenheit an.