Counter Strike 1.6: Ab jetzt könnt Ihr von Eurem Webbrowser aus spielen

Gestern, am 15. Juni, fand die Webseite Tech Power Up heraus, dass das Videospiel Counter Strike 1.6 in einer Web-Version kostenlos erhältlich ist. Das kultige First-Person-Shooter-Game (FPS) erblickte im Jahr 2000 das Licht der Welt.

Um das Spiel zu zocken, ist weder eine Installation noch eine Registrierung nötig. Ihr müsst lediglich einen verfügbaren Spieleserver aus Eurem Land auswählen und das Spiel starten. Ein wenig verrückt ist es schon, wenn man bedenkt, dass man früher für solche Spiele gutes Geld bezahlen musste. Heute, im Jahr 2020, bieten diese Triple-A-Spiele nicht einmal mehr private Server an.

Screenshots von Counter Strike 1.6 / © AndroidPit

Das System gibt Euch die Möglichkeit, Euch mit Zufalls-Gegnern zu messen. Wollt Ihr direkt mit Freunden spielen, könnt Ihr gegen einen Aufpreis einen Server mieten. Die Schnittstelle der Webseite erinnert stark an das "old-school" Web von damals – mit Anzeigen und Links, um überall "Geld zu verdienen".

Die Bedienelemente orientieren sich an der QWERTY-Tastatur. Eine Option in den Einstellungen, um das zu ändern, konnte ich nicht finden. Während der kurzen Zeit in der ich gespielt habe, waren die Server zwar ziemlich voll, das Spiel lief dennoch recht flüssig. Lags und Verlangsamungen konnte ich dennoch bemerken. Und ich muss sagen, meiner Meinung nach ist die Grafik von Counter Strike 1.6 nicht gut gealtert.

Letztendlich sollte man Counter Strike aber auch für sein Gameplay selbst spielen und nicht wegen seiner Grafik.

