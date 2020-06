Fehler in Corona-App beheben: Risiko-Ermittlung konnte nicht aktualisiert werden

Lasst uns außerdem an dieser Stelle weitere Probleme im Zusammenhang mit der Corona-Warn-App sammeln. Wir möchten Euch dazu einladen, Fehler, Bugs und sonstige Probleme und idealerweise die Lösungen dazu in den Kommentaren zu teilen.

Probleme und Lösungen

Wenn die Corona-App funktioniert, sieht im Idealfall alles so aus. / © AndroidPIT

Fehler: "Ihre Risiko-Ermittlung konnte seit mehr als 24 Stunden nicht aktualisiert werden"

Wir konnten auf einem Xiaomi Mi Note 10 das Problem beobachten, dass nach einer anfänglichen Bewertung des Infektionsrisikos die Daten irgendwann nicht mehr geupdated wurden. In der App tauchte dann der Fehler auf "Ihre Risiko-Ermittlung konnte seit mehr als 24 Stunden nicht aktualisiert werden".

Dazu gab die App den Hinweis, in den Einstellungen die Risiko-Ermittlung zu aktivieren. In dem entsprechenden Untermenü in den Einstellungen war die Risiko-Ermittlung jedoch bereits auf "Aktiv" gesetzt.

Anleitung: So löst Ihr das Problem mit der Risko-Ermittlung

Die Lösung des Problems findet sich in den Einstellungen von Android. Hier müsst Ihr im Untermenü "Apps" den Punkt "Autostart" beziehungsweise "App-Start" suchen. Bei Huawei-Smartphones findet sich dieser direkt im Apps-Menü, bei Xiaomi-Telefonen liegt er im Unterverzeichnis "Rechte".

Hier müsst Ihr nun bei Corona-Warn den Schieber auf "Ein" stellen, um der Anwendung ein automatisches Starten zu erlauben. Nach einem Neustart des Smartphones dauert es dann wenige Sekunden bis ein paar Minuten, und die Corona-Warn-App aktualisiert die Risiko-Ermittlung.

Sobald Corona-Warn das Recht hat, automatisch zu starten, funktioniert die Risiko-Ermittlung wieder. / © AndroidPIT

Berichten zufolge tritt dieser Fehler mit der Aktualisierung der Risiko-Ermittlung auf diversen Smartphones vornehmlich chinesischer Hersteller auf. Betroffen sind davon insbesondere diverse Xiaomi-Smartphones sowie ältere Huawei-Smartphones, die noch mit den Google-Services ausgestattet sind; beispielsweise das Huawei Mate 20 Pro. Wenn Ihr das Problem auf weiteren Geräten beobachtet, schreibt uns gerne einen Kommentar.

Problem: "Dieser Artikel ist in deinem Land nicht verfügbar"

Ob Ihr als Pendler in Grenznähe wohnt oder einfach nur zu oft an den Einstellungen von Eurem Google-Account herumgeschraubt habt: In manchen Fällen wird Euch der Google-Play-Store bei Corona-Warn anzeigen: "Dieser Artikel ist in deinem Land nicht verfügbar".

Lösung 1: Standort in den Einstellungen vom Google-Konto ändern

Jaja, manchmal dreht man zu viel an den Einstellungen vom Google-Account – zum Beispiel, wenn man neue Features ausprobieren will, bevor sie in der eigenen Region verfügbar sind. Sollte Euch der Play Store mitteilen, dass die Corona-Warn-App "in deinem Land nicht verfügbar" ist, müsst Ihr womöglich diese Einstellung korrigieren.

Geht dazu in den Android-Einstellungen auf "Google" und direkt unter Eurer E-Mail-Adresse auf "Google-Konto verwalten". Sucht nun den Reiter "Daten & Personalisierung" und öffnet diesen. Fast ganz unten müsst Ihr nun die "Sucheinstellungen" öffnen und könnt dort die "Region für die Suchergebnisse" korrigieren.

Umtriebig? Womöglich habt Ihr hier die falsche Region eingestellt. / © AndroidPIT

Lösung 2: Corona-Warn-App über APK-Mirror herunterladen

Bringt der erste Ansatz keine Lösung, könnt Ihr Euch die Corona-Warn-App auch aus einer alternativen Quelle herunterladen. Ihr findet die Anwendung bereits auf der Webseite APKMirror in der aktuellen (Stand: 19.06.2020) Version 1.0.2 zum Download.

Um die APK-Datei installieren zu können, müsst Ihr gegebenenfalls noch zustimmen, dass über den Browser heruntergeladene Apps installiert werden dürfen.

Corona-Warn-App für Huawei-Smartphones und Honor-Smartphones

Aktuell ist die Corona-Warn-App noch nicht in der AppGallery für Huawei-Smartphones erhältlich. Ihr könnt Euch die Corona-Warn-App zwar über APKMirror & Co. herunterladen und installieren. Doch leider werdet Ihr beim Start hier jedes Mal mit der Fehlermeldung "Ursache: 3 – Etwas ist schief gelaufen" konfrontiert. Der Untertext "Fehler bei Kommunikation mit Google API(17)" gibt auch schon den Grund wieder.

Mangels passender Google-API ist Sideloading der Corona-Warn-App zwecklos. / © AndroidPIT

Die Corona-Warn-App setzt nämlich auf eben jene API, die Google und Apple gemeinsam zur Kontaktverfolgung entwickelt haben. Nur leider ist eben jene Anwendungsschnittstelle noch nicht für jene neueren Android-Smartphones von Huawei und Honor erhältlich, die ohne Google-Services laufen.

Die AppGallery bietet eine Benachrichtigung an, sobald die App verfügbar ist. / © AndroidPIT

Huawei arbeitet aktuell mit Hochdruck an einem Update des sogenannten HMS Core Contact Shields, der dann ebenfalls das Kontakte-Tracking über Low-Energy-Bluetooth unterstützen soll. Einen genauen Zeitpunkt für das Update hat Huawei jedoch noch nicht bekanntgegeben. Die Corona-Warn-App ist allerdings bereits in der AppGallery gelistet. Es ist möglich, eine Benachrichtigung einzurichten, sobald die Anwendung verfügbar ist.

