Corona-Warn-App erscheint in der nächsten Woche

Die Corona-Warn-App wurde bereits vor einigen Wochen angekündigt und selbst Screenshots wurden schon veröffentlicht. Jetzt verkündet Gesundheitsminister Spahn, dass die Tracing-App nahezu fertig ist und schon in der kommenden Woche in den App Stores zum Download bereitstehen wird.

Auch wenn in den vergangenen Tagen die weltweite Pandemie durch das Corona Virus etwas in den Hintergrund gedrängt wurde, so ist das Virus noch lange nicht verschwunden. Als ein wichtiges Instrument, um die weitere oder auch erneute Ausbreitung des Virus zu bekämpfen, gilt die Corona-Warn-App der Bundesregierung. Mit dieser App bekämpft man das Virus elektronisch und zwar indem Kontakte mit anderen Nutzern der App erfasst und nachverfolgt werden.

So wird die App aussehen. / © Corona-Warn-App

Eigentlich war diese App schon für April vorgesehen, wie aber Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einem Interview mit der Rheinischen Post sagte, haben die "hohen Anforderungen" die Vorstellung der App verzögert. Zu den Anforderungen galt es neben dem Datenschutz auch, dass die App resourcenschonend und energieeffizient auf Android und iOS Geräten läuft. Spahn sagte im Interview:

Die (Corona-Warn-)App muss auf allen Endgeräten genutzt werden können und soll beispielsweise auch dann messen, wenn man mit dem Handy Musik hört. Eine App, die in wenigen Stunden den Akku des Handys leerzieht, nutzt keiner.

Selbstverständlich galt es bei der Corona-App natürlich auch die Themen Datenschutz und Datensicherheit zu erfüllen, denn die Bundesregierung will mit der sogenannten Tracing-App die Infektionsketten des Coronavirus besser erkennen. Wird ein Nutzer positiv auf Covid-19 getestet und dieser Status in der App erfasst, sollen dessen Kontakte darüber informiert werden, dass diese sich in der Vergangenheit in der Nähe einer infizierten Person aufgehalten haben. Dabei sollen aber die Daten anonymisiert und dezentral verarbeitet werden.

Der Gesundheitsminister betont aber, dass die App kein Allheilmittel ist. Vielmehr ist die App "ein weiteres, wichtiges Werkzeug, um die Infektionszahlen niedrig zu halten." Um so wichtiger ist es auch, dass es notwendig sein wird "in den kommenden Wochen einige Millionen Bürger von der App (zu) überzeugen."