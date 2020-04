StopCovid: Das Problem von Corona-Apps ist menschlicher Natur

Die sogenannte Kontaktverfolgung steckt mit gravierenden technischen Einschränkungen noch in den Kinderschuhen. Am Dienstag, den 21. April, erfuhren wir, dass die von Apple und Google gemeinsam entwickelte Lösung zur Ermittlung von Kontakten auf zwei Milliarden Smartphones nicht kompatibel sein würde, da die meisten genutzten Geräte schlicht zu alt für die Technologie sind.

Damit ist es jedoch noch nicht getan. iOS erlaubt in seiner jetzigen Form nicht die Aktivierung von Bluetooth im Hintergrund durch eine Drittanwendung. Der Einsatz von Bluetooth wirft auch Fragen über die Genauigkeit der Tools zur Kontaktverfolgung sowie die hohe Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen auf.

Theoretisch könnte ein Smartphone eine kontaminierte Person auflisten, die sich in der Nähe befindet, mit der man aber keinen physischen Kontakt hatte. Dann entstünde eine Kette von fehlerhafter Kontaktverfolgung.

Kurz gesagt, Entwickler haben eine Menge Arbeit vor sich und offene Fragen zu klären. Meiner Meinung nach liegt das eigentliche Problem jedoch nicht in der langen Liste der technischen Beschränkungen, die letztendlich überwunden werden können. Es ist vor allem der menschliche Faktor, der ins Spiel kommt. Vielmehr bleibt unsere misstrauische und undisziplinierte menschliche Natur das Haupthindernis für die Wirksamkeit solcher Tools.

Appell an Verantwortung trägt keine Früchte

Der gemeinschaftliche Aspekt von Corona-Apps führt meiner Meinung nach zu nichts. An die kollektive Verantwortung zu appellieren, indem man auf individuelle Entscheidungen setzt, ist von vornherein ein verlorenes Spiel. Gehen wir davon aus, dass die API und die staatlichen Anwendungen von Apple und Google rechtzeitig für die vorgeschlagene Aufhebung der Beschränkungen bereitgestellt werden.

Dies würde voraussetzen, dass die Benutzer Android- und iOS-Updates installieren, die vorgeschlagenen, auf diesen APIs basierenden Apps installieren, Bluetooth unterwegs aktivieren, sich testen lassen und sich dann bereit erklären, die Diagnoseergebnisse weiterzugeben – das Problem liegt auf der Hand. Es gibt einfach zu viele unkontrollierbare Faktoren in dieser Gleichung, und diese basieren auf individuellen Entscheidungen.

Ich werde nicht über unsere tief verwurzelte Neigung zum Egoismus und den Preis für Menschenleben sprechen, aber Tatsache bleibt: Nicht alle werden an Bord sein. Ich habe es selbst erlebt, als ich in Zeiten von Social Distancing in Frankreich war und ich habe dasselbe auch in Berlin beobachtet, wo ich mich seit März aufhalte, obwohl die Regeln in der Hauptstadt lockerer waren als in Paris.

Laut dem von Covid Watch in Zusammenarbeit mit der Universität Stanford in den Vereinigten Staaten durchgeführten Projekt zur Ermittlung von Kontaktpersonen müssten 50 bis 70 Prozent der Amerikaner eine solche Anwendung verwenden, damit sie wirksam sei. Laut Bloomberg besitzen jedoch nur 80 Prozent der Bevölkerung ein Smartphone. Und wenn man die Anti-Ausgangsbeschränkung-Demonstrationen und die Zahl der Verschwörungstheorien berücksichtigt, gibt es allen Grund, pessimistisch gegenüber solcher Apps zu sein.

Die allgemeine Disziplinlosigkeit, zu der wir alle fähig sind, ist in der Tat nur die Spitze des Eisbergs. Der Kern des Problems liegt in unserem beinahe angeborenen (und oft auch gesunden) Misstrauen gegenüber Technologien.

Anti-lockdown protester seen holding ‘Covid-19 is a lie’ sign while wearing full protective gear https://t.co/hxZBYKSBSc — The Independent (@Independent) April 19, 2020

Das Misstrauen ist tief verwurzelt

Es gibt eine wachsende Zahl von Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, und zwar so sehr, dass sie sogar 5G-Masten in Brand setzen aus Angst, sie könnten COVID-19 begünstigen. Einer freiwillige Nutzung von Apps sehe ich in diesem Personenkreis nicht. Einige könnten jedoch sagen, dass es unfair von mir ist, die Dinge als bloßes Misstrauen oder unnötige Sammlung persönlicher Daten durch den Staat oder die GAFA (Google Apple, Facebook, Amazon) als Verschwörungstheorie abzutun.

Diese Technologiegiganten haben immer wieder bewiesen, dass sie den Schutz der Privatsphäre unserer gesammelten Daten nicht ganz oben auf ihre Prioritätenliste setzen. Wir haben sogar gesehen, wie ihre Sammlung und Nutzung unserer Daten Teil ihres Geschäfts ist. Das ist eine unbestreitbare Tatsache. Daher verstehe ich die Zurückhaltung einiger Leute, wenn es darum geht, dass Apple und Google gemeinsam Werkzeuge für Behörden und andere öffentliche Gesundheitseinrichtungen entwickeln.

Dies ist eine Abneigung, die das Beratungsunternehmen Oliver Wyman durch eine Umfrage unter 3.500 Personen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, Spanien, Australien und Singapur (wo es bereits eine Anwendung zur Kontaktverfolgung gibt) zu quantifizieren versuchte. Dieser Studie zufolge erklärten sich im Durchschnitt nur 20 Prozent der Befragten (die durchschnittliche Zahl basiert auf allen sechs untersuchten Ländern) bereit, Informationen zu COVID-19-Tests über eine App weiterzugeben.

Die Befragten schrecken davor zurück, ihre Testergebnisse über eine App weiterzugeben, die auf ihrem Standort und ihrer Identität basiert. / © Oliver Wyman

Aber diese Studie ist in ihrer Methodik eher begrenzt (3.500 Personen aus sechs Ländern bilden keine genaue Darstellung). Darüber hinaus wurde in den Fragen davon ausgegangen, dass die fragwürdigen Apps die Identität und den Standort der Benutzer öffentlich oder mit den Behörden teilten.

Die in der Entwicklung befindlichen Technologien zur Kontaktverfolgung, wie zum Beispiel die Datenspende-App des RKI, würden jedoch keine Geolokalisierungsdaten verwenden. Wir würden nur dann alarmiert werden, wenn wir mit einer Person in Kontakt getreten sind, die über die App angegeben hat, dass sie sich mit dem Virus infiziert hat. Mit der vorgeschlagenen Lösung, die gemeinsam von Apple und Google entwickelt wird, werden alle Daten, die über Bluetooth ausgetauscht werden, lokal auf Ihrem Smartphone gespeichert.

Die an die Server gesendeten Daten (Verbindungspakete der infizierten Person mit anderen Benutzern in den letzten 14 Tagen ) werden dezentralisiert, und es wird nicht einen einzigen Server geben, der alle Daten speichert. Darüber hinaus werden diese anonymisierten und verschlüsselten Daten nur das strikte Minimum an Informationen enthalten (Datum der Diagnose, getroffene Personen). So in der Theorie.

Dennoch kann ich einigen Leuten nicht vorwerfen, dass sie einer solchen Technologie skeptisch gegenüberstehen. Die Wirksamkeit der Ermittlung von Kontaktpersonen setzt die reibungslose Umsetzung anderer Sicherheitsvorkehrungen voraus.

Es sind nicht nur die GAFA, sondern auch die Regierungen, die mehr Führungsstärke zeigen müssen, wenn sie wollen, dass ihre Instrumente in den Augen der Öffentlichkeit glaubwürdig sind – und wirklich zur Eindämmung des Coronavirus verwendet werden.