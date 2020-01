CES 2020 in Las Vegas: Das sind die neusten Produkte

Es ist soweit: In dieser Woche hat das weltgrößte Tech-Event, die CES, in Las Vegas gestartet und mit dabei sind die bekanntesten Unternehmen auf dem Markt, um ihre neusten Geräte vorzustellen. Nach den neusten Meldungen hat OnePlus ein neues Produkt, das ConceptOne , angekündigt, Google verbessert seinen Assistant und Sony - was ich persönlich sogar noch mit am interessantesten finde - hat sich sogar daran gesetzt ein Auto zu bauen!

Daneben kündigte Google an, dass der Assistant eine fortschrittliche Sprachtechnologie erhält, die ein natürliches Lesen von längeren Inhalten ermöglicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bildschirmleseprogrammen basiert die Technologie von Google auf neuen Sprachdatensätzen, um ausdrucksvollere und natürlichere Stimmen zu liefern. Hierdurch soll es laut Mountain View angenehmer sein über einen längeren Zeitraum den Stimmen zu zuhören. Um diese Funktion zu nutzen, sagt Ihr einfach "Hey Google, ließ das" oder "Hey Google, ließ diese Seite", wenn Ihr Euch einen Artikel anseht. Das Leseprogramm funktioniert in 42 verschiedenen Sprachen, darunter Hindi, Deutsch und Spanisch.

Die Consumer Electronics Show findet vom 7. bis 10. Januar in Las Vegas statt. Die Messe selbst ist riesig. Sie bietet mehr als 4.500 ausstellende Unternehmen, die sich auf 11 offizielle Veranstaltungsorte verteilen und knapp 270.000 m² Ausstellungsfläche besetzen. Die Organisatoren rechnen damit, dass in diesem Jahr mehr als 170.000 Teilnehmer aus 160 Ländern auf der CES sein werden.

Die CES ist der weltweit größte Treffpunkt für Unternehmen im Bereich der Elektronik für Endverbraucher. Hier geht es also um alles, von Smart-Home-Produkten und 5G-Vernetzung über autonomes Fahren bis hin zu künstlicher Intelligenz. Die Veranstaltung findet seit 50 Jahren statt. In diesem Jahr werden Smart Cities und IoT während der Messe noch stärker in den Fokus rücken.

Von einer durch und durch tollen Woche kann man bei Google dennoch nicht sprechen. Denn mitten in der CES steht der Suchmaschinen-Riese einer Klage Seitens seines Audio-Partners Sonos gegenüber. Dieser behauptet Google hätte seine Technologie gestohlen. Jetzt klagt Sonos Google an, unrechtmäßig Technologien aus fünf Patenten zu nutzen und fordert die Einstellung der Smartphone-Verkäufe in den USA. Hintergrund des Streits ist eine vorhergehende Zusammenarbeit der beiden. Hier stellte Sonos die Blaupausen für ihre Lautsprecher bereit, damit der Musik-Service von Mountain View mit den beliebten Home Speakern kompatibel ist. Laut Sonos hat Google nun allerdings diese Technologie für seine eigenen Projekte benutzt - wie haltbar die Anklage ist, steht noch nicht fest. Wir finden es auf alle Fälle spannend und werden den Streit weiterverfolgen – er wird sich aber wohl noch etwas hinauszögern.

OnePlus

OnePlus hat schon einen Monat vor der CES 2020 angeteasert, dass eine Smartphone-Innovatoin ins Haus steht. Hierbei handelt es sich um das Concept One und ja, der Name ist Programm, denn es handelt sich um kein fertiges Gerät. Vielmehr wirft OnePlus mit dem Gerät einen Blick in seine Zukunft.

Wie so oft, wenn OnePlus auf eine Pressemitteilung aufmerksam machen will, nutzt es Weibo. Folgt man der Bekanntgabe, dann feiert das Unternehmen ihren sechsten Geburtstag - viel tiefer lässt OnePlus allerdings nicht blicken. Ein 3-sekündiges Video - wer hätte was anderes erwartet? - kündigt das "Concept One" für die CES 2020 an. Sonst nichts.

Was bekannt ist - mal abgesehen von dem Namen - ist, dass das Smartphone am 7. Januar vorgestellt werden soll. Wahrscheinlich wird es aber nicht auf dem Messegelände vorgestellt, sondern im Wynn, einem der vielen großen Hotels in der Innenstadt von Las Vegas. Pete Lau, der Kopf von OnePlus, teilte den Teaser auf Twitter. Aber auch hier, sind nicht viele Informationen herauszulesen. Ales was er macht, ist bekannt zu geben, das es etwas Besonderes zu geben wird. Ich persönlich habe ja nichts dagegen, wenn die Spannung höher gehalten wird, aber das finde ich dann doch etwas absurd.

We'll show you something special. See you in Las Vegas.😎 https://t.co/22Vb4Gr0Zk — Pete Lau (@PeteLau) December 13, 2019

Das Video zeigt eine orange-schwarze Steigung, die an die Schemen vom McLaren OnePlus 6T McLaren and OnePlus 7T Pro McLaren erinnern. Ein solches Produkt ist dann aber doch unwahrscheinlicher. Eher ist es wohl möglich, dass es ein Konzept eines Smartphones wird. Im Moment gibt es viele Möglichkeiten, was ein solches Gerät besonders machen kann.Spekulieren wir einmal wild herum, dann könnte es zum Beispiel ein Smartphone sein, das ganz ohne mechanische Verbindungen oder Knöpfe auskommt. OnePlus könnte auch ein Konzept eines faltbaren Mobiltelefons zeigen. Aber wie gesagt, das beide Ideen sind reine Spekulationen. Einzig und alleine der Text im Video gibt uns diesen kleinen Hinweis: es übersetzt: "variable design", "variable future". Das würde allerdings mehr für einen Foldable Smartphone als für ein gewöhnliches Design sprechen.

So oder so, die Bekanntgabe ist eigenartig und das nicht nur wegen der fehlenden Information. Auch das Timing ist ungewöhnlich, denn eigentlich hat OnePlus einen Zyklus von zwei Präsentationen im Jahr. Dabei finden die erste gewöhnlich im Mai statt, die zweite im September. Ihr hab es sicher auch schon gemerkt - nach dieser Rechnung bedeutet das, das die Bekanntgabe auf der CES komplett außerlhab des Gewöhnlichen läuft.

Samsung

Der südkoreanische Hersteller Samsung neigt dazu, auf der CES keine mobilen Geräte zu präsentieren. Trotz allem hat es, noch bevor das Event begonnen hat, zwei neue Lite-Varianten seiner Flagschiffe, dem Galaxy S10 Lite und dem Galaxy Note 10 Lite vorgestellt. Wir haben bereits über die neue Smartphone-Linie von Samsung geschrieben. Die Links zu den beiden Artikeln findet Ihr oben.

Ganz sicher können wir mit Neuem aus der QLED-TV-Abteilung des Unternehmens rechnen. Im vergangenen Jahr haben wir die Einführung des 219-Zoll-Fernsehers und einen ersten Blick auf die neuen Tizen-Betriebssystemfunktionen geworfen.Jetzt haben wir einen Blick auf den Zero-Bezel 8K QLED Fernseher des Unternehmens bekommen. Er wurde noch vor der CES geleaked - und was soll ich sagen? Oh mein Gott, sieht der umwerfend aus. Aber macht Euch selbst ein Bild und riskiert gleich hier unten einen Blick. Bisher ist noch kein Wort über den Preis gefallen - aber wir können wohl davon ausgehen, das es teuer wird.