Bringt Bose sein Topseller QC 35 II als Gaming-Headset?

Die Kollegen von 9to5Google haben etwas im Source Code der Version 12.0 des Bose-Connect-APKs gewühlt und einen Hinweis gefunden. Dort taucht der Codename "Tibbers" auf – eine Anspielung auf die Figur "Annie" aus der League of Legends-Reihe, die dort immer einen Teddybären selben Namens auf dem Arm trägt.

Es gab aber auch noch weit bessere Anhaltspunkte, die auf die Erscheinung des neuen Gaming-Headsets hinweisen. Ebenfalls im selben Quellcode finden sich Hinweise, wie "Gaming Microphone" und sogar "Bose QC35 II Gaming Headset" im Klartext ausgeschrieben.

Die von unseren Kollegen extrahierte Bose Connect-Code-Zeile, die ein "Bose QC35 II Gaming Headset" erwähnt / © 9to5Goole

Der lukrative Gaming-Markt ist ein logischer Schritt für Bose

Gaming-Headsets mit aktiver Geräuschunterdrückung sind an sich nichts Neues. So sind beispielsweise Sennheiser oder auch Plantronics bereits recht gut in der Videospielbranche etabliert. Dass Bose in diesem lukrativen und immer noch stark wachsenden Bereich also gerne mitmischen möchte, erscheint logisch.

In einem ebenfalls von 9to5Google geleakten Video, ist ein Kopfhörer zu erkennen, der einem klassischen Bose QC35 II sehr ähnlich sieht und mit einem abnehmbaren Mikrofon zu einem echten Gaming-Headset umgebaut werden könnte. Sobald das Mikrofon eingesteckt ist, scheint sich Bluetooth zu deaktivieren und die Kopfhörer müssen als verkabeltes Headset verwendet werden.

Das in der Videopräsentation gezeigte Bose QC35 II-Spielsystem / © 9to5Google

Ist das Gaming-Headset in Wahrheit also nur eine Erweiterung für das bestehende QC35 II und nicht ein gänzlich eigenständiges Produkt? Es wäre wünschenswert für die vielen bestehenden Kunden. Auf der anderen Seite hieße es, dass noch immer kein Nachfolger des vergleichsweise alten Modells in Sicht ist.

Mir persönlich macht das QC35 II immer noch Spaß – und es ist auch definitiv cooler, mit diesen Over-Ears auf der Straße zu laufen, als mit einem Gaming-Headset von Turtle Beach. Oder?