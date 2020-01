Bowers & Wilkins PI3-Test: Halsband-In-Ears mit starker Klangleistung

Abschließendes Urteil

Alles in Allem haben die PI3 keinen Zweifel daran gelassen, dass sie echte Bowers & Wilkins sind. Der Klang ist wirklich beeindruckend, sauber und ausgewogen. Auch in der Bauqualität und dem Design zeigt der Hersteller, was in ihm steckt und gibt uns genau das, was wir auch erwartet haben. Der Preis ist allerdings auch dementsprechend hoch und die abnehmbaren Gummiflügel haben mich nicht überzeugt. Wenn Ihr aber ein Paar In-Ear-Kopfhörer im Nackenbügel-Stil sucht und Euch ein Aufpreis nichts ausmacht, dann kann ich Euch die PI3 nur empfehlen.

Meine eigentliche Sorge ist aber, dass die meisten von uns dieses Jahr einen Blick in die Richtung des Marktes von True-Wireless-Kopfhörern werfen werden. Und voraussichtlich wird es für den Preis dieser Premium-In-Ear-Kopfhörer im Halsband-Stil auch viele True-Wireless-Kopfhörer ganz ohne Kabelverbindungen geben. Die Konkurrenz ist groß. Aber Bowers & Wilkins wird wohl auch bald in diesen Markt eindringen, nicht wahr?