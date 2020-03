Bots können die Fake-News-Pandemie nicht stoppen

In einem gemeinsamen Statement zur aktuellen Lage schwören sich die größten Internet-Konzerne auf den Kampf gegen Fake-News ein. Zusammen wollen sie die Verbreitung von Fehlinformationen und Betrugsmaschen im Netz stoppen. Leider beweist Facebook bislang wenig Geschick und blockiert auch vertrauenswürdige Quellen. So wird ein Problem bekämpft, indem ein neues geschaffen wird.

Wie Kollege Daniel bereits an fünf Beispielen gezeigt hatte, grassieren parallel zur Pandemie auch Falschinformationen und Betrugsversuche im Netz. Diese werden bevorzugt da verbreitet, wo Leute sich aufhalten und (glauben, sich zu) informieren: Auf Facebook, Twitter oder direkt in den Google-Suchergebnissen.

Die Konzerne wollen nun ihre Vormachtstellung im WWW kombinieren und sagen derlei Betrügern den Kampf an. Eigens dazu veröffentlichen sie ein gemeinsam unterzeichnetes Statement … auf Twitter:

The technology industry is working closely together in coordination with government healthcare agencies around the world on COVID-19 response efforts. Read our full statement. pic.twitter.com/Xn0fhyJLXm — Google Public Policy (@googlepubpolicy) March 17, 2020

Google, Facebook, LinkedIn, Microsoft, Reddit und Twitter wollen also künftig Know-how austauschen, um Fake von Fakt besser maschinell unterscheiden zu können. Reddit verweist seine User bisher vornehmlich auf das US-Amerikanische Center for Disease Control and Prevention (CDC), sobald sie nach Begriffen “coronavirus” oder “COVID-19” suchen. Googles "Entdecken"-Funktion hat seit neuerdings einen Button, mit dem Nutzer verdächtige News melden können.

Facebook beweist jetzt schon, dass das nicht klappt

Ein von Usern gefütterter Fake-Erkennungs-Algorithmus kann natürlich von den gleichen Kräften ausgetrickst werden, wegen denen er erfunden wurde. Den jüngsten Beweis liefert Facebook, das laut Ars-Technica-Bericht auch legitime Informationsportale ausgeschlossen hatte. Nutzer berichteten, dass auf der Pinnwand oder in Gruppen geteilte Nachrichten zu Corona verschwunden waren und sie eine Warnung wegen Verbreitung von Fake-News erhalten hätten. Selbst der besagte Ars-Technica-Bericht zum Thema fiel später dieser Filterung zum Opfer.

Aus Fehlinformation wird dann fehlende Information; das kann keine Lösung sein. Facebook arbeite an dem Problem, heißt es in dem Bericht weiter. Hoffentlich können sie zusammen mit Google und den anderen eine Möglichkeit finden, weniger pauschal gegen Corona-bezogene Inhalte vorzugehen. Manch einer berichtet, dass selbst Spendenaufrufe durch Facebooks aggressive Filter vereitelt wurden – in Ländern ungerechter Gesundheitssysteme bedeuten derlei Gelder den Unterschied zwischen Leben und Tod.

Auch wenn die geplanten Algorithmen sich voraussichtlich verbessern werden, behalten sie einen erheblichen blinden Fleck – der zwei Milliarden Nutzer betrifft:

Fake News verbreiten sich unbemerkt in WhatsApp-Chats

Kollegin Julia hatte schon vor zwei Wochen das Thema Fake News per WhatsApp-Kettenbrief aufgegriffen. Und mehr als eine umfangreiche Handlungsempfehlung, wie Ihr dagegen vorgeht, kann bisher niemand liefern. Denn anders als Facebook-Beitrage (oder Chat-Nachrichten) lassen sich WhatsApp-Nachrichten nicht auf Servern analysieren. Die ansonsten löbliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung macht die oben genannten Methoden zur Bekämpfung von Fake News wirkungslos.

Allenfalls die Absender von Kettenbriefen könnten global gesperrt werden, da immerhin die Meta-Daten den WhatsApp-Servern bekannt sind. Was ansonsten ein Kritikpunkt an der Privatsphäre mit dem Messenger wäre, kommt der aktuellen Situation zugute. Falls Euch also ein Kontakt oder eine Nummer durch besonders aggressiven Kettenbrief-Spam und Panikmache auffällt: Meldet ihn/sie!

Stoppt den Fake selbst

Wie kommt man denn nun an zuverlässige Informationen? Für dieses globale Ereignis gibt es Websites aus der ganzen Welt, die hervorragende, aktuelle Informationen bereitstellen. Wer gerne Zahlen und Infografiken sieht, kann sich eine Übersicht derselben auf Tagesspiegel ansehen.

Fachliche Aufklärung für Deutschland findet Ihr bei der Primärquelle, dem Robert-Koch-Institut. Darauf basierende Handlungsempfehlungen für den Alltag gibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Täglich neue Informationen zu Erkenntnissen rund um Corona veröffentlicht der Immunologe Christian Drosten im Podcast des NDR.