Auffällig schlicht: Diesem neuen E-Bike sieht man sein Können nicht an

Jeder, der im Sommer mit einem neuen E-Bike über die Straßen düsen will, darf sich jetzt freuen. Das neue E-Bike "Rakede Boost" des Herstellers Bonovelo ist seit heute erhältlich. Der Kostenpunkt beläuft sich auf 1.899 Euro. Das Besondere: Das Speedbike sieht dank schlichtem Design nicht aus wie ein herkömmliches E-Bike.

Mit dem Singelspeed E-Bike bringt der Hersteller Bonvelo ein Fahrrad auf den Markt, das, wie er selbst sagt, auf unnötigen Schnickschnack verzichtet. So wurden beispielsweise der Rahmen soweit modifiziert, dass die Akkuzellen des E-Bikes im Unterrohr verschwinden. Statt eines aufwendigen Bildschirms am Lenker kommt eine unauffälliges Display zum Einsatz. Das Singelspeed E-Bike von Bonvelo ist seit Februar 2020 zum Vorbesteller-Preis von 1.499 Euro erhältlich. Ab März steigt der Preis monatlich (bis Juni) um 100 Euro an, bis die finale UVP des Herstellers von 1.899 Euro erreicht ist.

Mit diesen Features will Bonvelos Singelspeed E-Bike punkten

Neben seinem kompakten Design, das das E-Bike laut Bonvelo wie ein normales Fahrrad wirken lässt, setzt der Hersteller auf weitere Features. So soll ein Nabenmotor mit Hinterrad-Antrieb mit 250 Watt für ordentlich Schub sorgen und eine Reichweite von 60 Kilometern ermöglichen. Die Einstellung (fünf unterschiedliche Stufen) erfolgt hierbei über ein Display am Radlenker, das Reichweite, Geschwindigkeit und die bisher gefahrene Strecke anzeigt.

Daneben ist das Fahrrad mit einem CDX-Riemenantrieb des Herstellers Gates Carbon Drive ausgestattet. Für die Beleuchtung setzt der Hersteller beim Rakede Boost auf ein LED-Set, das im Lieferumfang enthalten ist und per USB aufgeladen werden kann. Wer etwas Hochwertigeres sucht, dem bietet Bonvelo das sogenannte "Rakede Boost Plus-Paket" an. Dieses beinhaltet eine integrierte Beleuchtung (von Lightskin) für die Sattelstütze und den Lenker. Entscheidet man sich für diese Paket, werden beide Artikel bereits vormontiert.

Rakede Boost Singelspeed E-Bike: Erscheinung und Preis

Das E-Bike von Bonvelo konnte bereits vorab bestellt werden. Seit heute ist es aber auch auf der Firmeneigenen Webseite zu finden. Auswählen könnt Ihr hier zwischen jeweils zwei unterschiedlichen Rahmengrößen und zwei verschiedenen Farben: "Raw" (poliertes Aluminium) oder "Black" (mattes Schwarz). Wie das Unternehmen schreibt, geht man davon aus, dass die ersten E-Räder der Serie ab Ende Juni in Hamburg eintreffen werden.

Vorbestellungen sind bereits möglich und bieten Kunden einen Rabatt. Wer bereits im Februar zugeschlagen hat, muss für sein Fahrrad (Standard-Konfiguration) 1.499 Euro auf den Tisch legen. Wie der Hersteller schreibt, wird der Preis ab März monatlich um 100 Euro angehoben. Der Preis liegt momentan somit bei 1.599 Euro. Ein weiterer Bonus für Vorabkäufer: Laut Bonvelo werden während der Rabattaktion bis Juni 2020 auch die Versandkosten vom Unternehmen übernommen. Ihr spart somit noch einmal 29,90 Euro.