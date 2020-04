Betrüger locken mit gefälschten Seiten von Netflix und Disney+

Weltweit 160 Millionen Abonnenten verzeichnet Streaming-Anbieter Netflix. In den vergangenen Wochen konnte das Unternehmen seinen Marktwert auf einen Rekord von 187,3 Milliarden Dollar steigern. Damit ist Netflix an der Börse mehr wert als der gesamte Disney-Konzern mit 186,6 Milliarden. Doch auch der neue Streaming-Dienst Disney+ profitiert von den Ausgangsbeschränkungen; mit dem Start des Dienstes in Europa verdoppelte sich die Abonnentenzahl während der Corona-Pandemie auf knapp 50 Millionen.

Dass Streaming-Anbieter glorreiche Zeiten erleben, wissen auch betrügerische Hacker, die mithilfe von gefälschten Landingpages der Streaming-Dienste Nutzer- und Zahlungsdaten abgreifen wollen. Das berichtet die internationale Ausgabe des The Guardian und beruft sich auf einen Bericht des Cybersicherheitsunternehmens Mimecast. Die Sicherheitsprofis konnten allein 700 gefälschte Netflix-Webseiten aufspüren, die zwischen dem 6. April und Ostern erstellt wurden. Im gleichen Zeitraum sollen lediglich vier gefälschte Disney+-Websites zum Abfangen von Nutzerdaten erstellt worden sein.

Die Masche ist einfach: Landen Interessenten beim Suchen im Netz auf einer gefälschten Seite von Netflix oder Disney+, werden sie oft mit einem kostenlosen Probezeitraum oder gänzlich freiem Zugriff zum Streaming-Angebot gelockt. Dabei sehen die Fake-Seiten täuschend echt aus, werden teilweise eins zu eins nachgebaut. Hinweise, dass es sich um eine gefälschte Website handelt, finden sich dennoch.

Checkliste für gefälschten Websites

Dubiose Domain: Für Disney+ ist die korrekte Webseite im Browser https://www.disneyplus.com/de-de/ und für Netlfix lautet sie https://www.netflix.com/de/. Rechtschreibfehler: Auch wenn es jedem PR-Team passieren kann, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Rechtschreib- und Grammatikfehler lange auf einer offiziellen Website von großen Unternehmen zu finden sind. Bei den gefälschten Websites kommt jedoch häufig auffällig schlecht übersetzter Text zum Einsatz. Unrealistische Angebote: Weder Netflix noch Disney+ bieten ihren Streaming-Dienst in irgendeiner Art und Weise für den Otto-Normalverbraucher komplett kostenlos an. Disney+ kann momentan sieben Tage kostenlos genutzt werden, bis ein Monats- oder Jahresabo greift. Bei Netflix sind es sogar 30 Tage – danach wird auch hier ein Abo fällig, wenn weiter gestreamt werden soll. Beschränkte Zahlmethoden: Mittlerweile lässt sich das Netflix-Abo auch per PayPal bezahlen. So ist es auch bei Disney+. Betrüger wollen oft nur eines: die Kreditkarteninformationen. Daher bieten sie oftmals nur diese Zahlungsmethode an. Mit Kartennummer, Ablaufdatum und Prüfcode können Kriminelle schwere finanzielle Schäden anrichten.

Nicht nur die Erbeutung von Kreditkartendaten sind das Ziel der betrügerischen Websites, sagt Carl Warn, Leiter E-Crime bei Mimecast, gegenüber The Guardian: "Diese gefälschten Websites locken oft ahnungslose Menschen mit einem kostenlosen Abonnement an, um wertvolle Daten zu stehlen. Zu den gesammelten Daten gehören Namen, Adressen und andere persönliche Informationen sowie der Diebstahl von Kreditkartendaten, um finanzielle Vorteile zu erzielen."

Wer die oben genannten Punkte berücksichtigt, sollte einen Betrug sehr schnell erkennen können. In Deutschland kümmert sich unter anderem der Verbraucherschutz um gefälschte und betrügerische Websites. Hier sollten verdächtige Internetseiten gemeldet werden.