Rate-Rausch: Die besten Quiz-Apps für Android und iOS

Quiz-Apps drehen sich schon lange nicht mehr ausschließlich um das testen des Allgemeinwissens. Ganz im Gegenteil: Ob Musik-Fan, Film-Enthusiast oder doch klassischer Rate-Liebhaber, heutzutage findet Ihr alles in einer App. Das schöne daran: Die Games lassen sich alleine oder in der Gruppe zocken. Auf welchen Wissensschatz wollt Ihr zugreifen? Wo mehr erfahren? Wir stellen Euch einige der besten Quiz-Apps für Android und iPhone vor.

Stadt, Land, Fluss, Geschichte: Erweitert Euer Wissen mit den gewöhnlichen Quizspielen

Überall bekannt, dutzende Mal gespielt und immer noch ein Highlight: Quiz-Apps rund um spezielles oder allgemeines Wissen sind kaum von Handys mehr weg zudenken. Und warum auch? Die Spiele machen Spaß und man lernt immer etwas Neues dazu. Drei davon stellen wir Euch hier vor.

Wer wird Millionär? Trainingslager

Bei wem könnten wir besser starten als beim All-Time-Klassiker: "Wer wird Millionär?" Die App bringt Euch die Fernsehquizshow direkt auf Euer Handy. Angefangen von der Sortier-Frage, die Euch auf den Stuhl bringt, bis hin zum 15-Frage-Marathon, ist alles dabei. Ebenso wie in der Fernseh-Rateshow werden Euch auch bei der App vier unterschiedliche Joker zur Seite gestellte (darunter der 50:50-Joker und die Publikums-Befragung). Ein nettes Feature ist der Trainingsmodus. In diesem könnt Ihr Eure Schnelligkeit und Fingerfertigkeit an mehr als 2.000 Fragen testen und schulen.

Trainieren oder gleich loslegen: Bei der "Wer wird Millionär?"-App habt Ihr die freie Wahl / © RTL interactive GmbH

Details auf einen Blick:

Aktualisiert: 7. November 2019

Größe: 55MB

Aktuelle Version: 2.0.70

Android-Version: 4.4 oder höher

iOS-Version: 10.0 oder höher

Preis: Kostenlos

Hier könnt Ihr Euch die "Wer wird Millionär"-App für Android herunterladen.

Hier könnt Ihr Euch die "Wer wird Millionär"-App für iOS herunterladen.

Allgemeinwissens-Quiz

Wenn Euch die Studio-Atmosphäre nicht zusagt, dann ist die App "Allgemeinwissens Quiz" etwas für Euch. Hier könnt Ihr Euch in einen ganzen See aus Fragen werfen, die unter anderem Bereich wie Geographie, Humanwissenschaften oder Kunst abdecken. Besonders schön fand ich, dass die Fragen zu Artikeln aus Wikipedia verlinken, so dass man bei bedarf sogar noch mehr dazu lernen kann.

Ist es Euch zu langweilig gegen Euch selbst zu spielen und sucht Ihr nach einer neuen Herausforderung, bietet Euch das Spiel darüber hinaus die Möglichkeit, gegen andere Spieler anzutreten. Für Wissensdurstige also eine gut gelungene App.

Über den Lernen-Button oben rechts, könnt Ihr Euch noch mehr Wissen aneignen. / © TIMLEG

Details auf einen Blick:

Aktualisiert: 16. Dezember 2019

Größe: Variiert je nach Gerät

Aktuelle Version: Variiert je nach Gerät

Android-Version: Variiert je nach Gerät

iOS-Version: nicht vorhanden

Preis: Kostenlos

Hier könnt Ihr Euch die "Allgemeinwissens-Quiz"-App für Android herunterladen.

Fragen & Antworten: QuizzLand

Einfach nur Fragen beantworten kann auf die Dauer anstrengend werden. Mehr Abwechslung bringt das das Spiel "QuizzLand mit sich". Neben zahlreichen Fragen und näheren Erklärungen, stellt Euch das Spiel auch Merk- und Aufmerksamkeitsspiele zur Verfügung. Hierzu gehört beispielsweise Memory und das erkennen von zwei Paaren in einer Anzahl von unterschiedlichen Bildern.

Wer sich bei dieser App selbst herausfordern will, kann entweder gegen andere Spieler antreten oder Punkte sammeln, um so die Level-Leiter voranzukommen.

Level abschließen, Wissen erweitern oder Merkfähigkeit trainieren. QuizzLand bietet Euch einen breiten Umfang an Möglichkeiten./ © Quiz & Trivia Apps

Details auf einen Blick:

Aktualisiert: 20. Februar 2020

Größe: 38MB

Aktuelle Version: 1.1.716

Android-Version: 4.3 oder höher

iOS-Version: 9.0 oder neuer

Preis: zwischen 0,64 Euro und 20,99 Euro pro In-App-Kauf

Hier könnt Ihr Euch die "Frage und Antwort: QuizzLand"-App für Android herunterladen.

Hier könnt Ihr Euch die "Frage und Antwort: QuizzLand"-App für iOS herunterladen.

Party oder Zwischendurch: Die unkonventionellen Quiz-Spiele

Seine Fähigkeiten trainieren und sich selbst Testen ist sicher etwas gutes. Manchmal möchte man sich aber doch lieber mit trivialen Dingen beschäftigen oder Fragen mit ein wenig mehr Humor bekommen. Für Partys oder dem "Quickie-Quiz-Spaß" für nebenbei gibt es bereits dutzend Apps. Hier seht Ihr unsere Highlights.

SongPop: Welches Lied war das noch gleich...

Eine Sache, die ich damals am laufenden Band mit Freunden gespielt habe, und was irre viel Spaß macht: Musik raten. Was ich aber noch mit YouTube kennen, gibt es jetzt auch als App. Die App "SongPop" ist für zwei Spieler ausgelegt. Habt Ihr den Wettbewerb gestartet wird Euch ein Lied angespielt und vier Titel als Lösungen angeboten. Wer als erstes die richtige Antwort gewinnt. Ihr seht also, hier kommt es auf Lied erkennen und Schnelligkeit an.

Neben dem Spielemodus habt Ihr unter anderem die Möglichkeit, Euch mit anderen Teilnehmern auszutauschen. Die Auswahl der Lieder erstreckt sich von Hip-Hop, über Rap bis hin zum bekannten Rock.

Erkennt Ihr jedes Lied an seiner Melodie? Bei SongPop könnt Ihr Euch testen./ © FreshPlanet

Details auf einen Blick:

Aktualisiert: 11. September 2019

Größe: 80MB

Aktuelle Version: 2.13.5

Android-Version: 4.1 oder höher

iOS-Version: nicht ab iOS 12.0 kompatibel

Preis: zwischen 0,74 Euro und 104,99 Euro pro In-App-Kauf

Geeignet ab: 12 Jahren

Hier könnt Ihr Euch die "SongPop"-App für Android herunterladen.

Hier könnt Ihr Euch die "SongPop"-App für iOS herunterladen.

Poster-Quiz: Wie gut kennt Ihr Euch bei Film und Fernsehen aus?

Ihr liebt alles was mit Film und Fernsehen zu tun habt und wollt Euer Wissen testen? Oder wollt Ihr einfach mehr in die cineastische Welt eintauchen? Die Poster-Quiz-App gibt Euch eine Menge Möglichkeiten, um Euch voll auszutoben. Angeboten werden Euch drei Hauptspiele: Arkade, Film erraten und richtig oder falsch. Im Arkade-Spiel wird ein Poster immer weiter aufgedeckt. Je weniger Teile umgedreht werden müssen, bis Ihr den Film erraten habt, desto mehr Punkte sammelt Ihr. Der Bereich "Filme erraten" ist klassisch aufgebaut. Hier wird Euch ein Poster gezeigt und Ihr bekommt vier Lösungen vorgeschlagen, aus denen Ihr Euch eine aussucht. Bei "Wahr oder Falsch" wird Euch der Name eines Filmes eingeblendet. Hier müsst Ihr also herausfinden, ob das Plakat zum Film gehört.

Schön finde ich hier den großen Spiele-Umfang. Neben verschiedener Filmen und Serien, aus unterschiedlichen Genres, liegen bis zu 50 Level und drei weitere Minispiele vor Euch. Wem das nicht ausreicht, der kann sich im Mehrspielermodus mit anderen messen.

Bei der "Poster-Quiz"-App könnt Ihr Euch voll austoben./ © Beeks

Details auf einen Blick:

Aktualisiert: 23. Februar 2020

Größe: 4,3MB

Aktuelle Version: 3.20

Android-Version: 5.0 oder höher

iOS-Version: nicht vorhanden

Preis: zwischen 0,99 Euro und 4,99 Euro pro In-App-Kauf

Hier könnt Ihr Euch die "Poster-Quiz"-App für Android herunterladen.

Logospiel: Erkennt Ihr welches Logo zu welcher Marke gehört?

Simpel aber lustig: Auf dieser Ebene bewegen sich Logospiele. Die App "Quiz: Logospiel" stellt Euch mehr als 2.600 Marken aus den unterschiedlichsten Ländern zum rätseln bereit. Spielen könnt Ihr dabei mit Bekannten und anderen Logo-Quiz-Fans. Oder Ihr spielt Euch alleine durch die 86 angebotenen Level.

Hilfe könnt Ihr bei diesem Logospiel auch bekommen. / © Lemmings at work

Details auf einen Blick:

Aktualisiert: 20. Januar 2020

Größe: 31MB

Aktuelle Version: 9.2

Android-Version: 4.1 oder höher

iOS-Version: nicht vorhanden

Preis: Kostenlos

Hier könnt Ihr Euch die "Quiz:Logospiel"-App für Android herunterladen.

Dieses Logospiel gibt es leider nicht für iOS. Als Alternative haben wir Euch diese "Logo Quiz - Guess The Brand!"-App rausgesucht. Die iOS-Version ist hier 8.0 oder höher.

You Don't Know Jack (Javascript): Kultiger Quiz-Spaß für Querdenker

Sucht Ihr noch nach einem guten Quiz, das nicht nur Spaß macht, sondern bei dem Ihr auch um die Ecke denken müsst? Dann kann You don't know Jack etwas für Euch sein. Mit dieser App könnt Ihr die Online-Version des Computer-Quiz-Klassikers auf Euer Handy holen. Die Auswahl ist allerdings recht beschränkt. So könnt Ihr hier nur mit bis zu drei Spielern antreten. Einen Online-Multiplayer-Modus gibt es bisher leider noch nicht.

Wer denkt quer genug, um auf die Lösung zu kommen?/ © Mwyann

Details auf einen Blick:

Aktualisiert: 17. August 2019

Größe: 1,3MB

Aktuelle Version: 0.2.239

Android-Version: 4.4 oder höher

iOS-Version: nicht vorhanden

Preis: Kostenlos

Geeignet ab: 6 Jahren

Hier könnt Ihr Euch die "You don't know"-App für Android herunterladen.

Am meisten begeistert mich die You don't know Jack-App. Die bringt mich einfach immer wieder zurück in meine Kindheit. Aber genug geplaudert. Ich werde Julia jetzt zu einem Quiz herausfordern! Was ist mit Euch? Habt Ihr eine gute App für Euch gefunden? Habt Ihr Quiz-Lieblinge, die wir noch nicht kennen?