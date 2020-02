Die 4 besten Karaoke-Apps: Singt Euch die Seele aus dem Leib

Musik ist etwas herrliches. Sie kann einen nachdenklich machen oder den Tag verschönern. Und wer nicht nur zuhören will, der kann gleich mitsingen. Wollt Ihr Eurem Hobby freien lauf lassen, helfen Euch Karaoke-Apps, die Leidenschaft genau so auszuleben, wie Ihr es möchtet.

Eigentlich ist es ganz egal, ob Ihr lieber mit anderen zusammen singt, ganz alleine oder Eure musikalischen Werke mit anderen teilt. Wichtig ist hier nur der Spaß. Mit Karaoke-Apps hebt Ihr diesen Spaß aber auf ein ganz neues Level. Dabei bieten Euch die verschiedenen Karaoke-Anbieter aber auch ganz unterschiedliche Modelle an. Wir haben hier einmal eine bunte Auswahl an verschiedenen Karaoke-Apps für Euch zusammen gestellt.

Smule – die Social-Singing-App

Alleine singen oder doch lieber mit vielen zusammen? Wer zu den Unentschlossenen gehört und seine Stimme gerne im großen World Wide Web veröffentlichen will, der hat bei der Karaoke-App Smule viele Möglichkeiten. Neben Karaoke-Singen könnt Ihr bei dieser App auch Lieder a cappella singen oder zur Musik tanzen. Schön ist es, dass sie Euch ebenfalls ein „Karaoke-Spiel“ für Partys spendiert. Hier müsst Ihr – wie bei anderen Karaoke-App-Spielen auch – mit Eurer Stimme die blauen Balken erreichen. Am Ende des Liedes werden Eure Punkte zusammen gezählt.

Zu den umfangreichen Features, die die App anbietet, gehören unter anderem die Tonspur-Bearbeitung mit Studio-Effekten und die Facebook-Kompatibilität, mit der Ihr andere Karaoke-Begeisterte auf Smule finden könnt.

Für die Aufnahme müsst Ihr dieser App die Freigabe für Euer Smartphone-Mikrofon erteilen. Bei dieser App liegt es an Euch, ob Ihr die Basis-Version kostenlos nutzen möchtet oder für die erweiterte VIP-Version Geld ausgebt.

Bei der Karaoke-App von Smule könnt Ihr ohne weiteres Eure Stimme oder Videos bearbeiten. / © Smule

Auf einen Blick

Aktualisiert: 18. Februar 2020

Aktuelle Version: 6.9.1

Größe: 34M

Android-/iOS-Version: 4.4 oder höher /iOS 9.0

Preis: 0,59 Euro bis 104,99 Euro für In-App-Käufe

VIP-Preis: 29,99 Euro

Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Karaoke – unbegrenzt Karaoke songs singen

Die Karaoke-App von Yokee bietet Euch Karaoke-Spaß, ganz ohne das Ihr Geld investieren müsst. Ganz so umfangreich ist das Angebot dieser App im Vergleich zu Smule vielleicht nicht; für alle, die aber einfach nur Spaß am Singen haben wollen ohne großen Schnick-Schnack ist die App bestens geeignet. Ihr könnt aus einem großen Zusammenschluss aus verschiedenen Themen und Genres auswählen. Mein persönliches Highlight: Ihr seid nicht auf Lieder einer bestimmten Sprache angewiesen. Französische Chansons, JPop oder doch lieber gewöhnlicher Rock liegt ganz an Euch.

Neben dem Singen habt Ihr auch hier die Möglichkeit Eure Stimme aufzunehmen, mit Spezialeffekten zu bearbeiten und anschließend per Facebook mit anderen zu teilen. Obwohl die App selbst kostenlos ist, könnt Ihr natürlich auch hier über In-App-Käufe Geld verprassen.