Unsere 5 Apps der Woche: Lernen, puzzeln, organisieren

Eine Woche – fünf neue Apps: Lasst uns schauen, wo die Reise uns hinführt. Diese Woche stellen wir Euch eine verbesserte App aus dem Office-Paket vor, ein Logik-Puzzle-Spiel, das sich in einem psychedelischen Universum befindet und weitere Spiele. Abrundend zeigen wir Euch dann noch eine App, mit der Ihr Eure Allgemeinbildung aufpolieren könnt.

Microsoft Office: Ein Konglomerat aus Word, Excel, PowerPoint und vielem mehr Bisher wurden Word, Excel oder PowerPoint als einzelne Anwendung angeboten. Mit dieser App habt Ihr nun die Chance nicht nur diese drei Funktionen in einer App bekommen. Gleichzeitig bietet Euch die App nützliche Features, die die Büronutzung auf dem Smartphone weiter vereinfachen sollen. Die App ist sowohl für den beruflichen als auch für den privaten Gebrauch geeignet und unterstützt Euch bei der Arbeit besonders gut. Das kann das Office-Paket unter anderem alles für Euch leisten: Schnelle Erstellung von PDF-Dateien aus: Fotos, Word-, Excel- oder PowerPoint-Dokumenten

Datei-Übertragung zwischen Smartphone und Computer. Zusätzliche Möglichkeit, Dateien auch auf andere mobile Geräte in der Nähe zu übertragen

Signieren von PDFs per digitalem Fingerabdruck

Fotos aus einer Tabelle in eine Excel-Tabelle konvertieren

Smartphone-Bilder für eine Power-Point-Präsentationen auswählen

Allgemeine Daten Aktualisiert: 17. Februar 2020

Aktuelle Version: 16.0.12430.20254

Größe: Variiert je nach Gerät

Benötigte Android-Version: 6.0 oder höher

Kosten: 7,00 bis 13,00 Euro für In-App-Produkte Microsoft Office im Google Play Store downloaden

Microsoft Office im App Store downloaden Love Hue Too Mit dieser Spiele-App taucht Ihr in eine psychedelische Welt aus Farben, Licht und Formen ein. Die Idee kam von den Entwicklern des Farbpuzzlespiels "I love hue". An mehr als 900 Rätsel könnt Ihr in diesem Logikspiel tüfteln und taucht in die mystische und minimalistische Gestaltung des Games ein. Für etwas mehr Abwechslung könnt Ihr Eure Fähigkeiten im "Daily Diving" testen.

Allgemeine Daten Aktualisiert: 16. Februar 2020

Aktuelle Version: 1.0.2

Größe: 63 MB

Benötigte Android-Version: 5.1 oder höher

Kosten: 5,49 Euro pro In-App-Kauf Love Hue Too im Google Play Store herunterladen

Love Hue Too im Apple App Store herunterladen Alley Seid Ihr bereit Euch in ein unvorhersehbares Abenteuer zu stürzen? Bei dem App-Spiel Alley, folgt Ihrem einem Pfad und dringt so immer weiter in ein geheimnisvolles Labyrinth ein. Das Ziel dieses Spiels liegt dabei darin, so weit voranzukommen, wie Ihr könnt. Je mehr Strecke Ihr zurücklegt, umso mehr Punkte könnt Ihr sammeln. Um bei Eurer Reise am Leben zu bleiben, müsst Ihr auftauchenden Fallen aus dem Weg gehen. Bei jedem neuen Versuch könnt Ihr Euren Weg in einem der 29 unterschiedlichen Kostüme bestreiten und geheime Szenen entdecken, während Ihr Löwenzahn einsammelt. Neben dem Hauptspiel könnt Ihr hier zusätzlich ein Bonusspiel erleben, das Euch direkt ins Weltall befördert. Hier sammelt Ihr anstelle von Löwenzahn, Sterne ein.

Allgemeine Daten Aktualisiert: 22. Januar 2020

Aktuelle Version: 0.1.12

Größe: 49 MB

Benötigte Android-Version: 4.4 oder höher

Geeignet: ab 12 Jahren

Kosten: 1,19 Euro bis 3,09 Euro für In-App-Käufe Alley bei Google Play downloaden

Alley im Apple App Store downloaden Socratic von Google Klug ist derjenige, der weiß, wo er suchen muss. Wer nicht nur klug ist, sondern auch Zeit sparen will, der kann jetzt auf Googles Socratic-App zugreifen. Diese KI optimierte Lernanwendung unterstützt Euch bei Euren Hausaufgaben oder bei Euren Ausarbeitungen in der Universität. Alles was Ihr tun müsst, ist der App Eure Frage zu stellen und schon sucht das System online nach den besten Antworten. Die KI greift auf ein großes Wissen aus den meisten Fächern der Sekundarstufe zu. Hierzu gehören unter anderem Bereiche wie Algebra, Geometrie, Biologie, Geschichte oder Literatur. Diese Vorteile bietet euch die App: Für Eure Online-Recherche könnt Ihr das Mikrofon oder die Kamera nutzen, um eine Verbindung zu den unterschiedlichen Online-Ressourcen aufzubauen

Findet Schritt-für-Schritt-Videos, die Ihr in Eurem eigenen Tempo verfolgen könnt

Greift auf visuelle Erklärungen zu, die von Lehrern und anderen Experten für jedes Fachgebiet entworfen wurden Eine durch Google-KI optimierte Lernanwendung / © Image CaptureSocratic Google Play Allgemeine Daten Aktualisiert: 19. Februar 2020

Aktuelle Version: 1.0.0.293895182

Größe: variiert je nach Gerät

Benötigte Android-Version: 5.0 oder höher Socratic im Google Play Store downloaden

Socratic im Apple App Store downloaden Kick-Flight Heftige Kämpfe und das mitten in der Luft: Das fasst das Spiel Kick-Fight im Großen und Ganzen zusammen. Bei diesem Spiel kämpft Ihr mit Eurer Gruppe aus Helden in der Luft. Dabei könnt Ihr bei den einzelnen Kämpfern verschiedene Fähigkeiten aktivieren, um die Kämpfe zu Eurem Gunsten zu entscheiden. Die hochwertig animierte 3D Grafik, macht das Spiel gerade für Anime-Fans interessant und macht das Spiel zu einem graphisch angenehmen App-Spiel. Verbessert die Fähigkeiten Eures Teams und greift nach den Sternen – denn der Himmel ist noch lange nicht das Ende.