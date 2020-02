Und das beste Gaming-Smartphone ist…

Wollt Ihr grafisch anspruchsvoll Spiele auch unterwegs in voller Pracht genießen, braucht Ihr ein schnelles Smartphone. Doch was macht ein gutes Gaming-Smartphone aus? Wir zeigen Euch in diesem Artikel spezielle Modelle und beraten Euch beim Kauf: Dieser Chipsatz, Arbeitsspeicher, Zubehör, etc. macht jedes Handy zum optimalen Gaming-Smartphone.