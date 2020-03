Raus aufs Rad - und zwar mit diesen tollen E-Bikes!

Von der italienischen Motorrad-Schmiede gibt es auch ein E-Bike, und was für eines! Das Ducati MIG-RR ist ein richtig edles Mountain Bike, das nur mit den feinsten Komponenten ausgestattet wurde. Gabel und Dämpfer kommen von Fox, Shimano stellt die 4-Kolben-Schreibenbremsen und die XT-Schaltgruppe. Auch der Motor stammt von Shimano, der Steps E8000 wurde speziell für den Einsatz in Mountain Bikes konzipiert und schafft satte 70 Newtonmeter Drehmoment.

Das Electrified S2 ist die inzwischen dritte Iteration des VanMoof-Fronttrieblers. Das Pedelec zeichnet sich durch fest im Rahmen integrierten Akku, "Boost"-Button in integrierter Diebstahlsicherung aus. Abonnenten des Peace of Mind-Pakets können das Pedelec im Falle des Diebstahls von VanMoofs Bike Huntern suchen lassen. Können sie den Dieb nicht ausfindig machen, bekommt Ihr ein neues Rad als Ersatz.

Mit dem Cowboy Bike , das aus Belgien stammt, sind vor allem Asphalt-Cowboys in den Städten schnell unterwegs. Der Motor im Hinterrad schiebt das Single-Speed-Rad, das einen Riemenantrieb statt der guten, alten Kette besitzt, sanft und trotzdem kräftig an. Der Akku, der hinter der Sattelstütze seinen Platz hat, ist abnehmbar und bietet eine gute Reichweite. Das Cowboy Bike wurde zusammen mit einer App entwickelt, mit der Ihr nicht nur das Rad entriegeln und aktivieren könnt, sondern auch einen direkten Draht zum Support habt und Updates für die Motorsteuerung bekommt.

Das Cowboy Bike erfordert an einigen Stellen Kompromisse, etwa bei der Zuladung oder den fehlenden Möglichkeiten, ohne Smartphone das E-Bike zu aktivieren. Mit einem Preis von 1.990 Euro ist das Cowboy Bike für ein schickes, modernes und vor allem schnelles E-Bike nicht besonders teuer.

My Volta Gates: E-Bike mit Bambus-Rahmen

Fahrräder müssen nicht immer einen Rahmen aus Metall haben, es geht auch anders und vor allem ökologischer. My Boo baut Räder aus Bambus, und dazu gehören auch E-Bikes. Spitzenmodell ist das My Volta Gates, das einen Mittelmotor von Shimano besitzt und den wechselbaren Akku unter dem Gepäckträger versteckt. Das My Volta Gates ist ein echter Langläufer: Es schafft laut Hersteller mit einer Akkuladung stolze 120 Kilometer und ist damit in allen Lebenslagen absolut alltagstauglich, sogar bei langen Touren.

Ein Bambus-E-Bike ist alltagstauglich und außergewöhnlich. / © My Boo

Dabei ist Bambus alles andere als ungeeignet als Material für Fahrradrahmen. Es ist flexibel und äußerst stabil, durch den Hohlraum in der Mitte trotzdem leicht und zudem günstig und nachwachsend. Das Bambus-E-Bike hat alle E-Normen erfüllt und eine Garantie von fünf Jahren. Der Preis von 4.499 Euro ist kein Schnäppchen, erscheint angesichts der hochwertigen Komponenten aber gerechtfertigt.

The One: Das superleichte E-Klapprad

Wer sein Fahrrad auch in der Bahn und auf Reisen immer dabei haben will, muss auf ein geringes Gewicht und kompakte Maße achten. Genau da kommt das The One von United City Bikes ins Spiel. Das richtig kleine Klapprad wiegt gerade einmal 12,5 Kilogramm und ist damit eines der leichtesten E-Bikes auf dem Markt. In nur zehn Sekunden ist das The One auf- oder zusammengeklappt.

Kleiner und leichter ist keiner. / © United City Bikes

Bei dem Fokus auf das Gewicht hat der Hersteller aber auch die Reichweite nicht außer Acht gelassen, sie soll bei rund 60 Kilometer mit einer Ladung des integrierten Akkus liegen. Der reguläre Preis beträgt 1.399 Euro, Vorbesteller erhalten einen Rabat von 45 Prozent.

Urban Arrow Tender: 2.500 Liter Stauraum

E-Bikes sind ja gut und schön, aber wenn man richtig viel transportieren will, geht es ja doch nicht ohne Auto? Weit gefehlt! Der Tender 2500 von Urban Arrow, einem echten Lastenrad-Spezialisten, hat ein Volumen von 2.500 Liter Stauraum. Das schafft mit Abstand kein normaler PKW! Das Lastenrad, das vorne zwei Autoreifen besitzt, kann zwei Euro-Paletten samt Ladung transportieren und hat dann immer noch Platz dazwischen übrig für noch mehr Ladung.

Mit diesem Lastenrad könnt Ihr ALLES transportieren. / © Urban Arrow

Der Tender 2500 hat ein Eigengewicht von 140 Kilogramm und kann dazu noch 300 Kilogramm transportieren. Das 3,6 Meter lange Lastenrad hat einen Performance-CX-Motor von Bosch und einen Akku mit 500 Wh, ein zweiter ist optional. Die Reichweite mit einem Akku liegt laut Hersteller bei bis zu 30 Kilometer. Urban Arrow baut derzeit noch am Tender 2500 und kann deshalb noch keinen Preis nennen. Die kleineren Varianten sowie viele weitere spannende Lastenräder bietet der Anbieter jedoch auf sein Website bereits an.

Wenn Ihr auf der Suche nach einem neuen Rad seid, solltet Ihr wissen, was man beim Kauf eines E-Bikes beachten muss. Seid Ihr schon elektrisch auf zwei Rädern unterwegs? Wenn ja, mit welchem Rad? Und wenn nein: Worauf wartet Ihr noch?

