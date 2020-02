Die besten Bluetooth-Kopfhörer für Läufer und Sportskanonen

Für Läufer, die sich trotz Umgebungslärm keine Stöpsel in die Ohren stecken möchten, gibt es die Aftershokz Trekz Air. Diese Kopfhörer nutzen die Technologie der sogenannten Knochenleitung, um den Schall zu übertragen, ohne dafür einen Ohrhörer nutzen zu müssen. So hört Ihr die Gefahren, bevor Ihr beim Laufen richtig Gas gebt.

Mit den PI3 betritt Bowers & Wilkins das erste Mal den Markt für drahtlose Nackenbügel-Headsets, der in den letzten Jahren schnell gewachsen ist. Trotzdem ist es gut möglich, dass wie ab diesem Jahr in ein kabelfreies Zeitalter eintauchen – die neue drahtlose Technologie auf der CES 220 deutet zumindest darauf hin.

Aufgrund des Erfolgs der Apple Airpods und der Tatsache, dass der Klinkenstecker zusehends verschwindet, gibt es immer mehr Bluetooth-Kopfhörer. Wir haben uns deshalb auf die Modelle mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis konzentriert. Natürlich variieren die Anforderungen an Audioqualität und Funktionen. Auch ob es sich um True Wireless handeln soll, oder ob ein Verbindungskabel okay ist, hängt vom Geschmack und dem Geldbeutel ab. Auch die Wasserdichtigkeit ist wichtig und so solltet Ihr auf den Grad der IP-Zertifizierungen achten.

Die Jabra Elite Active 65t sind die Weiterentwicklung der Elite 65t und sind das Sportmodell des dänischen Herstellers. Es hat eine IP56-Zertifizierung und ist somit gegen Schweiß gewappnet. Ansonsten sind die Unterschiede zwischen den beiden Modellen recht gering. Die Kopfhörer bieten eine sehr gute Klangqualität, exzellenten Komfort, attraktives Design und eine einfache Bedienung, insbesondere in Verbindung mit Eurem Smartphone. Ein Beschleunigungssensor ist ebenfalls enthalten und gibt Informationen über Euer Training in einer App für Android oder iOS.

Auf einen Blick

True-Wireless-Kopfhörer

IP56

Einfach zu bedienen

Sehr begrenzte Sportfunktionen

Bose SoundSport Free

Natürlich bietet Bose auch Kopfhörer zur Sportnutzung an. Zwei Produkte sind besonders geeignet: Bose SoundSport Wireless und Bose SoundSport Free. Die letzteren gefallen mir besser, da es sich um True-Wireless-Kopfhörer handelt. Natürlich ist es so riskanter, einen Ohrhörer zu verlieren, doch die Bose SoundSport Free sitzen sehr sicher und überzeugen durch ihren Komfort. Auch in Bezug auf die Akkulaufzeit überzeugen sie. Die Klangqualität ist ebenfalls großartig, so wie man es von Bose kennt.