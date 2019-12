Die besten Apps für eigene Weihnachtsgrüße als Foto und Video!

Ihr wollt Euern Liebsten mehr als nur ein einfaches „Frohe Weihnachten“ schicken, sondern sie mit ein paar richtig abgefahrenen Weihnachtsgrüßen überraschen? Wir zeigen Euch fünf Wege, wir Ihr Euere Fotos in abgefahrene Bilder und Videos für WhatsApp, Facebook Messenger & Co. verwandelt.

Ein Hinweis vorab: Nicht jede App in dieser Auflistung ist streng GDPR-konform. Wenn Euch das Thema Datenschutz am Herzen liegt, dann empfehle ich Euch einen Blick in die Datenschutz- und Nutzungsbedingungen der jeweiligen App. Schließlich gebt Ihr in den meisten Fällen Eure eigenen Fotos und weitere Daten an die Anbieter weiter.

Festliche Fotos mit kreativen Filtern

Die Macher der Bildbearbeitungsapp Photo Lab stellen im Play Store eine spezielle Weihnachtsvariante zur Verfügung. Christmas Photo Frames (zu deutsch wenig sexy: „Weihnachten Foto Rahmen“) setzt dabei auf großteils User-generierte Themes, die von sehr schlicht bis hin zu wirklich beeindruckend reichen.

Zweimal mit dem Finger tippen, und fertig ist das Ding: Die Filter lassen sich wirklich extrem einfach anwenden. / © AndroidPIT

Alle Effekte bündelt die App in einem Stream – die Weihnachtsversion startet standardmäßig mit den saisonalen Filtern. Allerdings findet Ihr auch in den anderen Kategorien den einen oder anderen interessanten Weihnachtseffekt. Anschließend müsst Ihr nur noch ein Foto von Euch oder Euren Lieben auswählen und je nach Effekt noch die eine oder andere Option anpassen.

Das Pro-Pack, das die App von Werbung und Wasserzeichen befreit sowie ein paar zusätzliche Filter freischaltet, kostet faire 81 Cent. Allerdings bietet die App auch regelmäßig an, die Pro-Effekte nach dem Ansehen eines Werbeclips zu nutzen.

Ihr als tanzende Elfen im Video

Der absolute Klassiker unter den personalisierten Weihnachtsvideos ist elfyourself.com. Seit 2006 hat der Dienst hunderte Millionen Elfenvideos erzeugt – und kommt 2019 natürlich auch per App auf Euer Smartphone. Die Funktionsweise ist ganz einfach: Ihr braucht eines oder mehrere Fotos für die Elfenbesetzung. Anschließend wählt Ihr ein Theme aus und exportiert das Video – fertig.

ElfYourself konzentriert sich thematisch – wie der Name schon sagt – auf Elven. Die VR-Effekte sind einzigartig wie schräg. / © AndroidPIT

Insgesamt bietet ElfYourself 19 verschiedene Dance-Videos. Zwei davon sind kostenlos, für die anderen sind 1,09 Euro pro Stück fällig. Alle 19 Stile gibt's für 8,49 Euro. Besonders witzig: Manche der Tänze bieten auch eine AR-Version, wo Ihr die Charaktere auf Euerm Tisch tanzen lassen könnt.

Euer persönliches Xmas-Musikvideo

Die schlechte Nachricht vorweg: JibJab ist nicht kostenfrei. Wer die Videos nicht nur generieren, sondern auch verschicken möchte, muss einen Bezahlaccount anlegen. In der Smartphone-App kostet das monatliche Abo 3,19 Euro, auf der Webseite kommt man mit 24 US-Dollar pro Jahr günstiger weg. Allerdings hat der App-Anbieter auf dem Vorschau-Screen, der einen Teil des Videos zeigt, bislang auch keinen Schutz gegen Screenrecorder eingebaut.

Sobald Ihr ein Selfie aufgenommen habt, könnt Ihr Euer Gesicht in eine Vielzahl von Grußkarten einfügen. / © AndroidPIT

Die App selbst ist denkbar einfach: Ihr könnt Euch eine Datenbank aus Gesichtern anlegen. Dann geht's ans Casting: Für die diversen Videos braucht Ihr zwischen einer und fünf Gesichtern und zieht diese einfach per Drag and Drop auf die auftretenden Charaktere. Anschließend rendert die App in etwa 30 bis 60 Sekunden das Video. Und ja, die Ergebnisse sind wirklich lustig – die 3,19 Euro sind den Spaß meiner Ansicht nach wirklich wert.

Da wird sogar gesungen: Die JibJab-Videos sind wirklich ein großer Spaß. / © AndroidPIT

Persönliche Botschaft von Santa

Na, seid Ihr alle brav gewesen? Mit dieser App könnt Ihr Weihnachtsmann spielen und als Santa persönliche Videobotschaften verschicken. Ihr tippt einfach ein paar persönliche Daten des Empfängers ein, und die App erzeugt Videos mit Grüßen vom Weihnachtsmann.

War der kleine Stefan auch brav? Mit dieser App erzeugt Ihr personalisierte Grußbotschaften. / © AndroidPIT

Leider unterstützt die App derzeit kein Deutsch, sondern nur Englisch, Spanisch und Französisch. Zumindest für die ganz kleinen Kids dürften die Videos daher noch eher schwer zu verstehen sein – oder benötigen eben einen elterlichen Synchronübersetzer beim Angucken. Nett ist noch, dass die App einen „Reaction Recorder“ bietet, der die Kinder beim Ansehen der Videos mit der Frontkamera filmt.

Bei Redaktionsschluss (17.12.) bietet die App drei kostenfreie Videos: eines für Kinder, eines für Erwachsene und eines mit Geburtstagsgrüßen von Santa. Weitere Videos lassen sich die App-Programmierer mit 5,49 Euro pro Stück bezahlen. Alle 15 Videos im Paket kosten 13,99 Euro.

Fotos mit Schrift und Rahmen verzieren

Aus dem letzten Punkt war ursprünglich die Idee für diesen Artikel geboren. Und es war tatsächlich am schwierigsten, hier etwas brauchbares zu finden. Selbst die meisten mit vier Sternen und mehr bewerteten Weihnachtsbilder-Bastel-Apps im Google Play Store waren mit Werbung überzogen, nervig zu bedienen und eingeschränkt vom Funktionsumfang.

„Weihnachten Bilderrahmen“ macht dem Namen alle Ehre: Es gibt wirklich unglaublich viele verschiedene Rahmen, Overlays, Bärte, Weihnachtsschmuck und so weiter. / © AndroidPIT

Die komplett kostenlose App „Weihnachten Bilderrahmen“ macht ihre Arbeit hier vergleichsweise ausgezeichnet. Die Bedienung ist verständlich, und die Auswahl sehr groß: Es gibt hunderte von verschiedenen und wirklich nett gemachten Rahmen, diverse Bildeffekte, Textwerkzeuge und zig Bärte, Weihnachtsmützen und andere Overlays im Cartoon-Stil.

Ein Tipp zum Schluss: Bei ganz vielen Apps zur Bildbearbeitung gibt es derzeit irgendwelche saisonalen Spezialeffekte. In der App PixaMotion etwa könnt Ihr Fotos in Videos verwandeln und Euch dabei einen überdimensionalen Lebkuchenmann zur Seite stellen. Werft daher gerne einen Blick in unsere Liste mit den besten Apps zur Bildbearbeitung.

Und Ihr so?

Mit welchen Apps habt Ihr bisher Weihnachtsgrüße zusammengestellt? Und was wir uns auch gefragt haben: Seid Ihr bereit, für eine besonders lustige Grußkarte oder einen Videoclip ein paar Euro zu bezahlen? Wir freuen uns über Eure Tipps und Meinungen in den Kommentaren!