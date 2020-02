Lustig, skurril, ergreifend: Diese 5 Super-Bowl-Werbespots haben begeistert

Es war eine Aufholjagd in letzter Minute: Gestern Nacht siegten die Kansas City Chiefs nach einem gewaltigen Comeback mit 20 zu 31 gegen die San Francisco 49ers. Doch neben Touchdown, Interception und einer feurigen Halbzeitshow von Shakira und J. Lo haben uns auch die US-Werbespots sehr interessiert. Die wohl teuersten Werbe-Sekunden der Welt haben zahlreiche Unternehmen dazu genutzt, aufwendige, tiefgründige oder witzige Clips zu zeigen. Die Crème de la Crème der Super-Bowl-Werbung zeigen wir Euch hier.

1. Amazon erzählt die Geschichte von Alexa Da hat Amazon tief in die Tasche gegriffen: Der Super Bowl Clip 2020 kostet mit 1:30 Minuten pro Ausstrahlung 15 Millionen Dollar. Hinzu kommt die Gage für niemand Geringeres als Ellen DeGeneres, US-Top-Moderatorin. Denn im Amazon-Werbeclip zum Super Bowl 2020 spielt sie die Hauptrolle in "#BeforeAlexa". Die Frage: "Was haben die Leute eigentlich vor der Erfindung von Alexa gemacht?" Die witzigen Antworten seht Ihr im Clip auf YouTube, der mittlerweile knapp 60 Millionen Mal geklickt wurde:

2. Nachts im (Porsche-)Museum Was passiert, wenn in Stuttgart mitten in der Nacht ein Dieb im Porsche-Museum sein Unwesen treibt? Der Sportwagen-Hersteller zeigt die Antwort in seinem 2:30-Clip während der Werbeunterbrechung im NFL-Finale 2020. Ein teurer Spaß:

3. Microsoft ehrt erste Frau der NFL Katie Sowers ist Offensive-Assistentin bei den San Francisco 49ers und hat als erste Frau NFL-Geschichte geschrieben. Microsoft ehrt die 33-Jährige in einem einminütigen Clip, der während der Werbeunterbrechung ausgestrahlt wurde. Ihre Geschichte seht Ihr hier:

4. Typisch amerikanisch Der amerikanische Bier-Hersteller Budweiser räumt in einem emotionalen Video mit amerikanischen Stereotypen auf, und erzählt in einer einminütigen Geschichte, was wirklich "Typical american" ist:

5. Smartes Parken Autohersteller Hyundai lässt sich nicht lumpen und engagiert gleich mehrere Stars für den Super Bowl Clip 2020. Was Chris Evans, John Krasinski und Co. von der smarten Einparkhilfe im Hyundai Sonata halten, seht Ihr im 1:20-Minuten-Clip via YouTube: