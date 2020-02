Die besten Apps für Eure Finanz-Verwaltung

Sein hart erarbeitetes Geld richtig zu verwalten ist eine Kunst für sich und auch nicht immer besonders leicht. Wie zum Beispiel findet Ihr all Eure Bankkonten und was ist der beste Weg, um Eure Aus- und Einnahmen zu organisieren, vor allem, wenn sie mehreren Leuten gehören? Wir haben uns auf die Suche gemacht und die besten Android-Apps aufgelistet, mit denen Ihr Euer Erspartes verwalten könnt.

Daneben könnt Ihr Dateiformate wie beispielsweise PDF oder JPG anhängen, einen Zeitrahmen angeben, innerhalb dessen eine Transaktion aufgezeichnet wird, und Euer Dashboard organisierter verwalten (beispielsweise Ziehen und Ablegen einer Transaktion auf dem Dashboard). iSaveMoney bietet Euch ebenfalls Hilfe an, wenn Ihr Euch in finanziellen Problemen befindet. Hier gibt Euch die Anwendung einen guten Überblick, indem sie Euch dabei hilft, Eure Schulden (aufbauend auf Eure Einnahmen und Ausgaben) zu berechnen.

Bei vielen ist die Geldverwaltung per Smartphone heutzutage schon in Fleisch und Blut übergegangen. Im Folgenden findet Ihr deshalb einen Überblick über Neuerscheinungen.

Wenn Ihr nicht gerade in einem sehr abgelegenem Land wohnt oder Euer Geld unter der Matratze hortet, dann hab Ihr sicherlich auch ein Bankkonto. Heutzutage bieten Euch die meisten Banken Apps an, mit denen Ihr Euch ins Online-Banking einloggen und Zahlungen tätigen und überweisen könnt.

Wie es leider oft ist, wer Geld einnehmen will, der muss es zuvor investieren. Anders ist es bei dieser App auch nicht. Wollt Ihr von allen Diensten profitieren, müsst Ihr einen Preis von bis zu 39,99 Euro in Kauf nehmen.

Informationen :

Aktualisiert: 27. Januar 2020

Aktuelle Version: Variiert je nach Gerät

Größe: Variiert je nach Gerät

Preis: 39,99 €

Geeignet für: Jeden

Anwendungen, die Ihr von Eurer Bank bekommt

Deutsche Bank, Commerzbank, ING und so weiter und so weiter. Es gibt viele Banken in Deutschland und es würde lange dauern, bis wir sie alle aufgezählt hätten. Für unsere Beispiele können wir daher leider nur auf einige der bekanntesten eingehen. Wenn Ihr den Namen Eurer Bank in die Google-Suchleiste eintippt, solltet Ihr diese leicht finden.

N26 – Die mobile Bank

Überweisungen oder Einzahlungen und Abhebungen zeigen viele App-Anwendungen von Banken an. N26 schickt Euch darüber hinaus ebenfalls Push-Nachrichten, sobald Ihr ein Geldtransfer auf Eurem Konto (bsp. Durch Einzahlungen oder Transaktionen) geschehen ist. Auf diese Weise behaltet Ihr nicht nur den Überblick, wohin Euer Geld im Monat geflossen ist, sondern wisst auch, ob Überweisung erfolgreich waren. Ein weiteres Plus ist die automatische Kategorisierung: Während Ihr bei anderen Anwendungen manuell Eure Ausgaben auflisten müsst, werden diese beim N26 Konto in bereits aufgeführte Bereiche eingeordnet. Interessanterweise zeigt Euch die App sehr zentriert an, wie hoch Eure bisherigen Ausgaben sind – besonders praktisch für alle, die gerne Mal den Überblick verlieren.

Wer sich beim Sparen bestimmte Ziele setzen will, der kann bei N26 auch auf die Funktion Spaces zurückgreifen. Mit dieser könnt Ihr selbst Unterkonten erstellen, diese nach Euren Zielen (beispielsweise Urlaubsgeld) benennen und Euch ein Sparziel setzen. Habt Ihr dies getan, dann könnt Ihr über diese Funktion den Fortschritt verfolgen, was das Planen von Geldausgaben wesentlich erleichtert. Führt Ihr ein partnerschaftliches Konto, ist es bei der Space-Funktion ebenso möglicher Shared Space Euer Geld gemeinsam zu verwalten. Dies ist allerdings nur möglich, wenn auch Euer Partner ein Kunde von N26 ist.

Sicherheit ist für N26 wichtig, weshalb 3D Secure nutzt, um Online-Zahlungen sicherer zu gestalten. Daneben hat N26 die europäische Volksbanklizenz. Mit dieser sind Eure Kontoeinlagen (bis zu 100.000 Euro) mittels der nationalen Einlagensicherung geschützt (EU-Richtlinien).

Natürlich habt Ihr auch hier die Möglichkeit, anstelle der kostenlosen Nutzung auf ein Premiumkonto zu wechseln. Hier bietet Euch N26 unter anderem eine zusätzliche Reiseversicherung, eine Mastercard Debit und die Möglichkeit Euer Geld weltweit ohne zusätzliche Kosten abzuheben. Als kleines I-Tüpfelchen (wenn auch lediglich Spielerei) bietet Euch die Bank daneben an, die Farbe Eurer Mastercard Debit selbst auszuwählen. Ihr könnt Euch zwischen Farben wie Aqua, Schiefer, Sand, Ozean und Rhabarber entscheiden.

Hier kommt Ihr direkt zur Seite der N26-App.

Klarna-App

Wer sich gerne viele Sachen im Online-Shop bestellt, für den könnte die Klarna-App etwas sein. Diese zeigt Euch nicht nur Eure Ausgaben, anhand von Kategorien wie „Einkäufe“ an, sondern teilt diese separat auf. So führt Euch die App beispielsweise jeden Shop und die Einkäufe einzeln auf. Daneben habt Ihr unter anderem Einblick über bereits getätigte oder noch kommende Bestellungen, ob Ihr Rücksendungen getätigt oder auf Raten gekauft habt.

Für Unentschlossene bietet die App eine Funktion, über die Ihr von normale Rechnungskäufe auf Ratenkäufe umsteigen, Zahlungsfristen verlängern oder selbst festlegt, wann Ihr die Rechnung bezahlt (sofort oder mit Zahlungsdatum).

Hier kommt Ihr direkt zur Seite der Klarna-App.

Anwendungen von Drittanbietern, die für die Budgetverwaltung optimiert sind

Sollten Euch die Anwendungen Eurer Bank nicht gefallen, habt Ihr noch andere Möglichkeiten, um einen guten Überblick über Eure Finanzen zu bekommen. Denn das gute ist: Es gibt viele Anwendungen, die sich speziell mit der Budgetverwaltung beschäftigen.

Bankin'-App

Die Anwendung Bankin‘ steht nicht ohne Grund gleich am Anfang dieser Liste. Zum einen zeichnet sich diese App dadurch aus, dass Ihr hier alle Eure Bankkonten einsehen könnt. Zum anderen nimmt der Anbieter die Sicherheit sehr ernst, sodass Ihr beispielsweise keine Screenshots machen könnt. Angeboten werd die App auf französische oder in englisch.

Das "Banking" ist eine der vollständigsten Anwendungen in diesem Bereich.

Die Anwendung zeichnet sich durch Ihr leichte Handhabung aus, durch die Ihr schnell Eure Bankkonten mit der App verbinden könnt. Habt Ihr dies getan habt Ihr unter anderem Zugriff auf Eure Konto-Historie oder zu Grafiken. Zu den weiteren Highights zählen bei dieser App die Chance mehrere Bankkonten zu nutzen, Ausgaben und Einnahmen zu analysieren und eine automatische Synchronisierung vorzunehmen.

Home Budget Manager

Findet Ihr den „kachel“-Stil des Windows Phone klasse, werdet Ihr den Home Budget Manager lieben. Sein großer Vorteil liegt vor allem darin, den Zugang zu den Optionen, die Ihr nutzen wollt, besonders einfach zu machen.

Mit dem Home Budget Manager verwaltet Ihr Eure Finanzen ganz leicht. / © SIRI

Bei dieser App müsst Ihr einige Dinge manueller einstellen, als bei anderen. Ihr könnt beispielsweise alle nötigen Daten, wie Ein- und Auszahlungen eingeben, um eine geordnete Analyse Eurer Finanzen zu bekommen. Die Funktion Verfolgt dadurch Eure Einnahmen und Ausgaben.

Einen Haken hat diese App aber dennoch. Nach einem Monat kostenloser Nutzung ist die Testversion beendet. Wollt Ihr sie darüber hinaus weiter nutzen, müsst ihr Euer Konto mit 2,49 Euro beim Google Store belasten.

Toshl Finanzen

Schwer auszusprechen, einfach zu bedienen: das ist Toshl. Die App begeisterte mich unter anderem durch die kleine Figur, die uns bei der Reise durch die App und der Nutzung der Optionen führt.