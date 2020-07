Unsere 5 Apps der Woche: Das Beste für iOS und Android

Die vergangene Woche katapulierte mich mit der Entdeckung von altmodischen Spielen voller Nostalgie in meine Jugend zurück. Keine Sorge, ich habe auch ein paar ziemlich coole Produktivitätsapps entdeckt – die meisten davon kostenlos und ohne In-App-Käufe!

Es ist wirklich ein Spiel, das schnell in der U-Bahn zwischen zwei Stationen gespielt werden kann. Es ist sehr albern, grafisch nicht schön und auch gewalttätig. Für Fans des Genres ist es wirklich ein großartiger Fund.

Ihr befindet Euch sich in einer Arena mit zwei, vier oder sechs Spielern. Die Spielweise wird als Deathshooter bezeichnet. Jeder Spieler kämpft ums Überleben und man wird nach jedem Tod wiederbelebt. Am Ende gewinnt der Spieler mit den meisten Kills.

Hellfire ist ein Game, das Ende Juni 2020 veröffentlicht wurde und völlig an mir vorbeigegangen ist. Es handelt sich um einen Multiplayer-FPS, dessen Stil sehr von altmodischen Spielen wie Quake oder Unreal Tournament inspiriert ist.

In einem Reddit-Beitrag erklärt der Schöpfer von Aurel, der sich selbst als Student und Autodidakt bezeichnet, dass der Server die AES-256-Verschlüsselung verwendet, um Eure Daten zu speichern. Es handelt sich um ein Verschlüsselungsprotokoll, das als sicher bekannt ist.

Die App liefert nach einigen Tagen der regelmäßigen Eingabe Grafiken zur Stimmungsauswertung. Der einzige Nachteil ist, dass die Daten nur in der Google-Cloud-Plattform gesichert werden, iOS-Nutzer können die Daten aber nicht über iCloud und ebenfalls nicht lokal auf dem Handy sichern.

Aurel ist eine Tracking-App wie so viele andere, mit dem Unterschied, dass sie kostenlos ist, kein Abo erfordert und keine In-App-Käufe bietet. Eine Seltenheit, über die ich durch die AndroidPIT-Community aufmerksam gemacht wurde.

Die App in Kürze:

Letzte Aktualisierung: 30. Juni 2020

30. Juni 2020 Tatsächliche Größe: 100 MB

100 MB Betriebssystemversionen : Android 7.0 und iOS 13.0 oder höher

: Android 7.0 und iOS 13.0 oder höher Preis: kostenlos, ohne Werbung oder In-App-Käufe

Hellfire könnt Ihr im Google Play Store oder Apple App Store herunterladen.

Twobird: Eine Alternative zu Google Mail

Twobird ist eine Produktivitätsanwendung, die dem Google-Mail-Konto nachempfunden ist und Funktionen für die Zusammenarbeit mit Ihren Kontakten bietet.

Ihr könnt Mails verwalten, aber auch Notizen erstellen, sie an Kontakte senden und dann als Gruppe bearbeiten und Aufgaben zuweisen. Erinnerungen lassen sich ebenso erstellen. Ich kann mir Szenarien wie eine Brainstorming-Sitzung rund um ein Projekt oder die Vorbereitung einer Veranstaltung mit mehreren Personen in Twobird gut vorstellen.

Twobird bietet auch einen Dark Mode. / © AndroidPIT

Die Oberfläche wirkt ein wenig überladen, aber die App läuft flüssig, und wer das Arbeiten mit GSuite-Tools gewohnt ist, sollte sich in Twobird schnell zurechtfinden.

Die App in Kürze:

Letzte Aktualisierung: 1. Juli 2020

1. Juli 2020 Tatsächliche Größe: 50 MB

50 MB Betriebssystemversionen : Android 5.0 und iOS 12.0 oder höher

: Android 5.0 und iOS 12.0 oder höher Preis: kostenlos ohne Werbung oder In-App-Käufe

Twobird könnt Ihr im Google Play Store und Apple App Store herunterladen.

Mi Control Center: Ein Hauch von MIUI

Mi Control Center ist eine App zur Oberflächenanpassung. Es bringt einen Hauch von MIUI, Xiaomis angepasster Android-Oberfläche, auf jedes Android-Smartphone.

So bringt die App die MIUI-Notifications samt Widgets und passendem Kontrollzentrum aufs Smartphone. Wie bei allen Anwendungen dieser Art müssen Werbeeinblendungen per In-App-Kauf entfernt werden. Schade. Das Mi Control Center bietet aber viele Einstellungsmöglichkeiten, was mir persönlich sehr gut gefällt.

Und solange Ihr den erforderlichen Systemberechtigungen zustimmt, ist die App ein guter Ersatz für das systemeigene Benachrichtigungsfenster Eures Smartphones. Ich muss zugeben, dass das MIUI-Kontrollzentrum visuell ziemlich cool ist.

Mi Control Center bringt einen Hauch von MIUI aufs Android-Smartphone. / © AndroidPIT

Die App in Kürze:

Letzte Aktualisierung: 13. Juli 2020

13. Juli 2020 Tatsächliche Größe: 5 MB

5 MB OS-Versionen : Android 5.0 oder höher

: Android 5.0 oder höher Preis: kostenlos mit Werbung und In-App-Käufen

Mi Control Center könnt Ihr im Google Play Store herunterladen.

Professor Layton: Verlorene Zukunft – für Nintendo-DS-Nostalgiker

Nachdem die ersten beiden Teile dieser kultigen Nintendo-DS-Spieleserie auf Smartphones portiert wurden, ist der fünfte Teil mit Professor Layton, der 2010 für den DS veröffentlicht wurde, zurück in den App Stores.

Wie bei den anderen Titeln der Reihe dreht sich alles um Professor Hershel Layton, der Rätsel löst und den Bürgern vor Ort hilft, während Einspieler die Geschichte vorantreiben.

Es ist ein Puzzle-Adventure-Spiel, das viele von Euch sicher kennen – es ist eben schon zehn Jahre alt. Umso erstaunlicher ist der stolze Preis von knapp 15 Euro für dieses Mobile Game. Fans der Spielreihe werden aber nicht müde, die Teile immer und wieder durchzuspielen. Die Gaming-Erfahrung ist wirklich großartig.