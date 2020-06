Unsere Apps der Woche: Ein bunter Mix für Android und iOS

Von Handyspielen bis hin zu Anwendungen zur Produktivitätssteigerung liste ich Euch wie in jeder Woche hier die fünf Apps auf, die mich in dieser Woche begeistert haben oder auf die ich von der AndroidPIT-Community aufmerksam gemacht wurde. Für Android-Nutzer und Apple-Fans ist gleichermaßen etwas dabei.

Das Spiel bietet eine recht interessante Spielmechanik mit dem Wechsel innerhalb der Dimensionen, um die Karte zu verändern und Hindernisse zu überwinden. Der grafische Stil ist minimalistisch, sehr "geometrisch" und man spürt förmlich, wie sich unser Charakter entwickelt. Die Farbgestaltung ist enorm vielfältig und ansehnlich. Aber ich will nicht zu viel spoilern; schaut es Euch einfach mal an, wenn ihr zwei Euro übrig habt.

Alter wurde von Fivestones Games, einem unabhängigen Studio mit Sitz in Beirut, entwickelt und von Crescent Moon Games herausgegeben. Es entführt uns in eine Traumwelt: einen schlafenden Tempel, den die junge Ana zu erforschen versucht.

Dieses schicke Puzzle-Game versetzt Euch in ein retrofuturistisches Universum, in dem Ihr mittels Point-and-Click Rätsel lösen müsst.

Wenn der Prozentsatz am Ende niedrig ist, werden Hintergrund-Apps häufig zugunsten der Akkulaufzeit beendet – ohne Eure Erlaubnis. DontKillMyApp bietet dann eine Anleitung zur Optimierung und zur Deaktivierung des Doze-Modus und Stromsparmodus des Smartphone-Herstellers an.

Die App in Kürze:

Letzte Aktualisierung: 15. Juni 2020

15. Juni 2020 Tatsächliche Größe (nach der Installation): 177 MB

177 MB Version: Android 6.0 oder höher

Android 6.0 oder höher Anzahl der Installationen: 1000+

1000+ Preis: 2,19 € zum Freischalten des gesamten Spiels, ohne Werbung oder In-App-Käufe (3,49 € auf iOS)

Alter: Between two Worlds gibt's für Android im Google Play Store und für iOS im Apple App Store.

Digital Wellbeing mit Acture

Acture ist eine digitale Wellness-App. Viele Smartphones bieten seit einiger Zeit bereits einen Zen- oder Konzentrationsmodus, um die Nutzung bestimmter Anwendungen einzuschränken, indem sie für einen bestimmten Zeitraum blockiert werden.

Acture blockiert keine Apps für die Verwendung – vielmehr fragt sie nach dem Grund, warum wir so oft eine bestimmte App benutzen. Sobald man den Bildschirm entsperrt, erscheint ein Popup mit der Frage, aus welchem "guten Grund" man sein Handy jetzt benutzt.

Die Idee ist nicht das Einschränken des digitalen Konsums, sondern vielmehr stellt die Anwendung ein Selbstdiagnose-Werkzeug dar, mit dem man das Handy letztendlich bewusster, achtsamer nutzt. Die App sichert alle Gründe, die Ihr eintragt, in einer Liste.

Diese Liste fördert garantiert einige weniger gute Gründe zutage, wieso man jetzt schon wieder das Smartphone in der Hand hat. Während ich die App genutzt habe, fand ich mich selbst oft in dieser Situation wieder.

Acture wird direkt nach dem Entsperren des Smartphones aktiviert. / © AndroidPIT

Die App in Kürze:

Zuletzt aktualisiert: 9. Juni 2020

9. Juni 2020 Tatsächliche Größe (einmal installiert): 5 MB

5 MB Version: Android 7.0 oder höher

Android 7.0 oder höher Anzahl der Installationen: 1000+

1000+ Preis: kostenlos

Acture könnt Ihr kostenlos im Google Play Store herunterladen.

The Almost Gone: Ein düsteres und poetisches Rätselspiel

Das von Happy Volcano entwickelte Game The Almost Gone ist ein eher düsteres Puzzlespiel, das ich dank der französischen AndroidPIT-Community in unserem Forum entdeckt habe. Seine sehr zarte grafische Atmosphäre in Pastelltönen verbirgt einen eher dunklen Erzählstrang, der belastende Themen wie Tod, Verlust oder psychische Gesundheit behandelt. Eine Warnung an sensible Personen wird beim Start des Spiels angezeigt.

Wir verkörpern ein junges Mädchen zwischen Leben und Tod, das sein grundsätzlich sehr friedliches Leben erforscht, um zu verstehen, wie das Schicksal sie in die aktuelle Situation gebracht hat.

Die helle Atmosphäre von The Almost Gone steht im Kontrast zu der eher düsteren Geschichte. / © AndroidPIT

Konkret wird The Almost Gone als Point and Click gespielt. Ihr müsst Rätsel lösen, indem Ihr nach Hinweisen sucht, die in jedem Raum/Diorama verstreut sind. Ihr müsst zwischen den verschiedenen Teilen hin und her pendeln (durch Schwenken des Bildschirms), und mit jedem gelösten Puzzle erfahrt Ihr mehr über "Euer" Schicksal.

Die Atmosphäre ist ziemlich unheimlich, je weiter man in der Geschichte voranschreitet. Aber die gut geschriebene Erzählung macht Lust, in diesen rätselhaften Thriller einzutauchen. Der einzige schlechte Punkt, den ich anmerken möchte, ist die nicht auf aktuelle Smartphones angepasste Formatierung.