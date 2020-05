Unsere 5 Apps der Woche: So viel gutes Zeug

Ein paar neue Apps für iOS und Android sind im Mai bereits in die App Stores Eurer Smartphones eingetrudelt. Meine persönliche App-Woche wurde durch eine Ankündigung etwas getrübt. Area F2 soll aus dem Play Store verschwinden. Dieser ausgezeichnete inoffizielle Klon (manche betiteln das Game auch als dreiste China-Kopie) des taktischen FPS "Rainbow Six: Siege" schaltete seine Server am Mittwoch, den 20. Mai, ab, nachdem Ubisoft eine Klage wegen Plagiats beim Qookka Games Studio eingereicht und gewonnen hatte. Schauen wir mal auf die Apps, die in dieser Woche ganz neu dabei sind.