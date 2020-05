Für mehr Spaß am Handy: Unsere 5 Apps der Woche

Das Smartphone ist unser treuer Begleiter in jeder Situation. In dieser Woche stellen wir Euch deswegen ein paar Apps vor, mit denen Ihr Eure Smartphone-Nutzung besser an Euch anpassen könnt. Aber keine Sorge, auch für Spiele ist gesorgt. Schaut doch einfach einmal in das Rundum-Paket von dieser Woche rein.

Simple Widget Calender Reloaded

Ihr wollt Eure Termine fest im Blick haben und das ohne andauernd den Kalender öffnen zu müssen? Dann ist ein Kalender-Widget für Euren Start-Bildschirm das Richtige. Simple Widget Calender gehört zu diesen nützlichen Anwendungen und bietet Euch dabei einige Funktionen, um den Kalender nach Euren Wünschen zu gestalten. So könnt Ihr beispielsweise die Schrift-Art und -Größe auswählen oder die Hintergrundfarben festlegen. Daneben bietet Euch das Widget die Möglichkeit, Events im Kalender farblich hervorzuheben. Wollt Ihr das Widget einmal testen, solltet Ihr bedenken, dass dieses auf Englisch ist.

Simple Widget Calender Reloaded. / © LeFlaketou

Aktualisiert am: 20. April 2020

Aktuelle Version: 1.0.2

Größe: 3,8 MB

Android-Version: 4.0.3 oder höher

Smash File Transfer

Ein schnelles und unkompliziertes Versenden von Dateien, ohne sie vorher komprimieren zu müssen – das bietet Euch die App Smash File Transfer an. Um Dokumente, Musik oder Fotos von Eurem mobilen Gerät aus zu versenden, müsst Ihr dieses lediglich auf den Smash-Server versenden. Hier wird Euch ein Link für die Dateien generiert, den Ihr anschließend versenden könnt. Da das Unternehmen in Frankreich seinen Sitz hat, werden die Dateien auch dort gespeichert. Wer bei einer File-Sharing-App nach einem gewissen Maß an Privatsphäre sucht, der hat bei dieser App den Vorteil, dass eine Registrierung nicht nötig ist. Daneben kann auf die Dateien nur innerhalb von sieben Tagen zugegriffen werden. Danach endet ihre Verfügbarkeit.

Ein weiteres schönes Gimmick ist: Abgesehen von einem Datei-Transfer ganz ohne Größenbeschränkung oder anschließender Komprimierung könnt Ihr die App ganz ohne Werbeeinblendungen nutzen.

Smash File Transfer / © Smash & Co

Aktualisiert am: 24. März 2020

Aktuelle Version: 1.2.2

Größe: 4,9 MB

Android-Version: 5.0 oder höher

iOS-Version: 12.0 oder höher

Brave Browser (Beta)

Bei der Brave-Browser-App handelt es sich um einen mobilen Webbrowser, der Euch lästige Werbung beim Surfen durchs Web per Popup- und AdBlocker vom Hals hält. Daneben bietet Euch der Browser weiteren Schutz, indem er unter anderem ebenfalls Cookies blockiert und Euch einen Tracking-Schutz zur Verfügung stellt. Wie aus dem Titel bereits ablesbar, handelt es sich bei der neuen App des Entwicklers um die Beta-Version des erneuerten Brave Browsers. Mittels dieser könnt Ihr bereits neue Funktionen in Augenschein nehmen und austesten.

Praktisch dabei: Wer bereits Brave Browser nutzt, der kann die Beta-Version neben der regulären Brave Browser App installieren.

Brave Browser (Beta) / © Brave Software

Aktualisiert am: 26. April 2020

Aktuelle Version: 1.7.101

Größe: vom Gerät abhängig

Android-Version: vom Gerät abhängig

Mr. Pumpkin 2: Walls of Kowloon

Zeitreisen erleben, Rätsel lösen und Geheimnisse aufdecken ist Euer Ding? Wie wäre es, wenn Ihr den ganzen Spaß in Form eines bärtigen Kürbis durchlebt? Im Point-and-Click-Adventure von CottonGames kommt das zweite Spiel rund um den Kürbiskopf als Mr. Pumpkin 2: Walls of Kowloon auf Euer Smartphone. Wie Eingangs erwähnt, reist Ihr in diesem Spiel in der Zeit zurück, um das Leben in der vergessenen Stadt Kowloon zu erforschen. Indem Ihr Rätsel und Puzzle löst, taucht Ihr tiefer in die Geschichte der einzelnen Stadtbewohner ein.