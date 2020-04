Level Up: Unsere 5 Apps der Woche

Baut Euer Lager und schützt es vor Feinden im Battle Royal: Das beliebte Spiel Fortnite ist nun endlich auch für Android erhältlich. Das Schöne: Wer das Game schon auf anderen Konsolen gesuchtet hat, der muss sich auch hier auf keine neue Handhabung einstellen. Neben dem altbekannten Gameplay dürfen sich Spieler auch auf Updates in jeder Woche freuen. Ausrüsten, bauen und andere Stützpunkte einnehmen – alles ist möglich und alles was Ihr braucht, ist Euer Smartphone.

Baut Ihr gerne Höfe auf und seid auch sonst Farmer-Fans, dann solltet Ihr einmal einen Blick auf Agricola werfen. Hier beginnt Ihr als Farmer, der in einer einfachen Holzhütte lebt und baut Eure Farm immer weiter aus. Steinhaus, Viehzucht oder selbstgebackenes Brot – genügend Möglichkeiten stehen Euch offen. Nur halbherzig zocken geht allerdings nicht. Wer gewinnen will, muss für den Winter planen, über Kinder nachdenken und versuchen, den größten Hof zu bauen. Auswählen könnt Ihr, ob Ihr mit bis zu vier Spielern oder alleine gegen den Computer spielen wollt.

Ihr denkt, der T-Rex bei Jurassic Park war gefährlich? Dann stellt Euch das Tier mal mit einer Waffe und Kampfpanzer vor. Wer auf eine Dinosaurier-Schlacht Version 2.0 steht, für den könnte Dino Squad etwas sein. In dieser Spiele-App kämpft Ihr mit Eurer eigenen Dino-Armee gegen andere Spieler und beweist, wer die besten Kampf-Saurier auf das Feld geschickt hat. Für eine gute Auswahl sorgen siebzehn unterschiedliche Dinos – aber wählt weise: Ihr müsst Euch in sechs verschiedenen Gebieten beweisen; eine gute Anpassung ist also gefragt!

Aktualisiert am: 22. April 2020

Aktuelle Version: 0.5.4

Größe: 65MB

Android-Version: 5.1 oder höher

iOS-Version: 11.0 oder höher

Geeignet ab: 12 Jahre

Preis: In-App-Käufe

Dino Squad könnt Ihr im Play Store herunterladen.

Dino Squad könnt Ihr im App Store herunterladen.

5. WHO Info

Nein, wir wollen hier keine Diskussion zur momentanen Gesundheitsdebatte vom Zaun brechen. Bevor wir uns für diese Woche wieder von Euch verabschieden, möchten wir Euch aber noch auf diese WHO-App hinweisen. Bei dieser App handelt es sich nicht etwa um eine Gesundheits-App, sondern um eine Informations-App, durch die Ihr Euch unter anderem mit den neuesten medizinischen und gesundheitsbezogenen Nachrichten aus aller Welt auf dem Laufenden halten könnt. Einziger Nachteil: die App ist auf Englisch, dafür aber auch eine offizielle App der WHO, sodass Ihr Fakenews gut umgehen könnt.

WHO Info / © Google Play

Aktualisiert am: 13. April 2020

Aktuelle Version: 2.0

Größe: 8,2MB

Android-Version: 4.2 oder höher

iOS-Version: 9.0 oder höher

WHO Info könnt Ihr im Play Store herunterladen.

WHO Info könnt Ihr im App Store herunterladen.

Bonus: Cura – Interaktives Hörspiel

Halt, Stopp! Eine App haben wir dann doch noch für Euch. Diese ist zwar bereits zwei Wochen alt, aber durchaus einen Blick wert. Wer das interaktive Hörspiel der drei ??? schon geliebt hat, der sollte sich einmal die App Cura ansehen. In diesem interaktiven Hörspiel übernehmt Ihr die Entscheidungen für Sergeij, einen Fahrradkurier, der durch das Spiel Cura Aufträge eines Unbekannten erfüllen muss. Für jeden erfüllten Auftrag bekommt er interessanterweise genau das als Belohnung, was er sich in dem Moment wünscht oder was er braucht. Wie das Spiel für Sergeij ausgeht, entscheidet Ihr – achtet aber darauf, was Ihr wählt, denn Sergeij ist nicht unsterblich!

Cura / © Sebastian Fischer

Aktualisiert am: 12. April 2020

Aktuelle Version: 1.0

Größe: 10MB

Android-Version: 8.0 oder höher

Geeignet ab: 6 Jahre

Preis: 9,99 Euro

Cura könnt Ihr im Play Store herunterladen.

Das App-Angebot gibt es leider noch nicht für den App Store.

Und mit dieser nun wirklich letzten App kommen wir diese Woche wieder zum Ende. Habt Ihr eine interessante App für Euch entdeckt? Oder seid Ihr auf eine andere App gestoßen, die hier noch fehlt?