Wissen und Spaß: Die fünf Apps der Woche

Wann hat man schon einmal so viel Zeit für das Testen neuer Apps, wie an einem verlängerten Wochenende? Nicht sehr oft, oder? Diese Woche stellen wir Euch Spiele und Anwendungen vor, mit denen Ihr gut Eure Zeit vertreiben könnt. Stöbert doch einfach einmal durch!

Wer von Sternen und dem Universum fasziniert ist, der sollte sich einmal die Planetariums-App Redshift Sky Pro anschauen. Über die Anwendungsbereiche "Der Nachthimmel heute" und "Meine Favoriten", seht Ihr sofort, was an diesem Abend am Himmel alles los ist. Daneben bietet Euch die App die Möglichkeit beispielsweise Planeten oder Monde als 3D-Modelle zu bewundern oder mit dem integrierten Himmelskalender auf einem Blick zu sehen, wann Ihr wieder eine Mond- oder Sonnenfinsternis erleben könnt.

Aktualisiert am: 27. März 2020

Aktuelle Version: 1.0

Größe: 24 MB

Android-Version: 4.2 oder höher

iOS-Version: 8.0 oder höher

Preis: 9,99 Euro (+ In-App-Käufe)

Redshift Sky Pro im Play Store herunterladen.

Redshift Sky Pro im App Store herunterladen.

Loop Maker Pro

Freizeit schreit doch geradezu danach, sich kreativ zu beschäftigen. Heimwerkern, Zeichnen oder im Garten werkeln: Optionen sind genügend da. Für DJ-Künstler könnte die App Loop Maker Pro etwas sein. Die App führt Euch durch alle Schritte, um Eure Musik zu kreieren. Mit dem Beat Maker habt Ihr indes die Möglichkeit, verschiedene Stile zu mischen, wobei Ihr hierfür lediglich auf Euer Display tippen müsst, um den passenden Beat auszuwählen. Daneben steht Euch beispielsweise eine große Soundtrack-Bibliothek zur Verfügung und Ihr könnt Eure Beats mit zusätzlichen Effekten erweitern.

Loop Maker Pro / © Gismart

Aktualisiert am: 2. April 2020

Aktuelle Version: 0.2

Größe: 21 MB

Android-Version: 5.0 oder höher

Loop Maker Pro im Play Store herunterladen.

Loop Maker Pro ist leider nicht für iOS verfügbar.

Volume Styles

Wo wir schon eimal bei der Musik sind, bleiben wir doch auch gleich da. Wem die gewöhnliche Lautstärke-Anzeige auf seinem Android-Display zu langweilig ist, der kann das mit der Volume-Styles-App schnell ändern. Mit der App könnt Ihr Euch aussuchen, in welchem Betriebssystem-Stil Ihr sie angezeigt haben möchtet. Von Android über Oxygen OS oder iOS stehen Euch alle Designs offen. Daneben entscheidet Ihr ebenfalls, welche Regler auf Eurem Display angezeigt werden. Neben den allgemeinen Einstellungen wie die Lautstärke bei Benachrichtigungen oder beim Alarm, könnt Ihr ebenfalls einen Helligkeitsregler integrieren.

Wem das noch nicht reicht und sich mehr Individualität wünscht, der hat Glück. Denn mit der App könnt Ihr ebenfalls Dinge wie die Positionierung des Laustärkereglers oder die Farbe nach Eurem Geschmack anpassen. Eine nette Spielerei für zwischendurch ist es auf alle Fälle.

Volume Styles / © Tom Bayley

Aktualisiert am: 7. April 2020

Aktuelle Version: 1.3.0

Größe: 3,0 MB

Android-Version: 5.0 oder höher

iOS-Version:

Preis: In-App-Käufe

Volume Styles im Play Store herunterladen.

ISOLAND: The Amusement Park

Ihr mögt Puzzle-Apps mit einem gewissen Nervenkitzel? Dann könnte Isoland: The Amusement Park etwas sein. Dieses Point-and-Click-Adventure gehört zur ISOLAND-Serie und lässt Euch in der Zeit zurückreisen, um die Geheimnisse der Insel zu lösen. Wie der Titel schon andeutet, begebt Ihr Euch hierfür in einen Freizeitpark.

Neben der Musik und der interessanten Story finde ich vor allem die Grafik in diesem Spiel bemerkenswert. Sie scheint einfach und doch wie abstrakte Kunst, was den gesamten Spielverlauf leicht verwirrend auf mich wirken lässt. Selbst eine Uhr, die wie bei Dalis Bild verläuft, ist in diesem Spiel nichts ungewöhnliches. Aber so eigentümlich das ganze auch ist, machen gerade die Bilder diese Stimmung aus, die mich an das Spiel fesselt.