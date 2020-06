Apple Keynote: 4 Neuheiten, die Apple heute vorstellt

Zur Eröffnungskeynote der WWDC 2020 gibt Apple traditionell ein Update zu geplanter Hardware und Software. Heute werden wir wohl keine neuen Apple-Produkte sehen – da sind sich zahlreiche Leaker und Branchen-Kenner einig. Dennoch existiert eine geringe Chance, dass Apple einen überarbeiteten iMac vorstellen wird. Diese vier Neuigkeiten erwarten wir:

1. iOS 14

In unserem Vorschau-Artikel zu iOS 14 finden sich bereits einige Infos zu den neuen Features und Funktionen, die mit iOS 14 auf Apples iPhone kommen. Heute erwarten wir die offizielle Vorstellung samt Vorschau zu iOS 14. Das mobile Betriebssystem soll dann vermutlich im Herbst zur Hardware-Keynote im September für viele iPhone-Modelle ausgerollt werden.

Diese Neuheiten erwarten wir unter anderem:

Neue Fitness App mit Workout-Videos

Überarbeitete Podcast-App mit personalisierten Empfehlungen

Neuer Home Screen: Alle installierten Apps auf einen Blick als Listenansicht

Nachrichten-App soll für Gruppenchats die "@"-Erwähnung erhalten

Text-Übersetzung in Safari in Echtzeit ohne Drittanbieter-App

2. WatchOS 7

Auch Apples Uhr bekommt neue Features und Funktionen. Mit dabei sind unter anderem diese Features:

Teilen von konfigurierten Watchfaces mit Freunden

Neues Infograph-Watchface

Watchfaces lassen sich zudem mit Bildern aus der Galerie erstellen

Mehr Überwachsungsmöglichkeiten für Eltern der Apple Watch des Kindes

Neue Features im Control Center: Schlaftracking

Messung des Sauerstoffgehaltes im Blut (Wohl nur für die neueste / kommende Apple-Watch-Generation)

Neues Feature: Erinnerung, die Hände zu waschen

Künftig kann man mit der Apple Watch auch den Sauerstoffgehalt im Blut überprüfen. Das Feature soll mit watchOS 7 kommen. / © AndroidPIT

3. Apple A14 Bionic

Hardwareseitig erwarten wir offizielle Informationen zum neuen Apple A14 Bionic, der in der neuen iPhone-12-Reihe verbaut sein könnte. Spekulationen und Leaks zufolge könnte der Chip über 3 GHz takten und somit eine satte Geschwindigkeitssteigerung mitbringen. Diese Informationen stützen sich auf ein Geekbench-Ergebnis, das bereits seit einigen Wochen im Netz kursiert. Der neue A14-Chip wird vermutlich wieder von Apples Zulieferer TSMC gefertigt – im 5nm-Verfahren. Während der aktuelle A13 Bionic im iPhone 11 eine maximale Taktrate von 2,7 GHz erreicht, könnte der A14 mit erwarteten 3,1 GHz noch mal kräftig an Leistung gewinnen.

4. Apple-Prozessoren auf ARM-Basis

Dass Apple spätestens Anfang 2021 für seine Computer-Sparte auf ARM-CPUs setzt, ist kein neues Gerücht. Demnach will Apple seine gesamte Prozessor-Architektur überarbeiten und keine Intel-Macs mehr bauen. Der bekannte Apple-Analyst Ming Chi Kuo erwartet ein neues 13,3 Zoll MacBook Pro nebst 24 Zoll iMac mit ARM-CPU. Apple will den Wechsel von Intel zu ARM innerhalb von eineinhalb Jahren durchziehen – andere Gerüchte lassen aber noch offen, ob Apple einen letzten Intel-basierten iMac zur WWDC 2020 vorstellt, bevor 2021 ausschließlich ARM-Prozessoren in Apples Computern zum Einsatz kommen sollen. Dabei erwarten wir den ersten ARM-iMac im vierten Quartal 2020, wobei zudem ein gänzlich neuer Formfaktor präsentiert werden könnte. Zur WWDC-Keynote wird Apple wohl zumindest einen offiziellen Ausblick geben, um auch Software-Entwickler auf die Veränderungen einzustimmen.

Heute Abend um 19 Uhr startet die Keynote und Ihr könnt sie Live im Netz verfolgen. In unserer Übersicht haben wir Euch die entsprechenden Links für den WWDC-2020-Livestream aufgelistet.