WWDC elegant abgesagt: Apple macht aus einer Absage eine Innovation

Zugegeben: Die Pressemitteilung von Apple zur Absage der WWDC 2020 beeindruckt in vielerlei Hinsicht. Allein die Überschrift "Apples Worldwide Developer Conference 2020 beginnt im Juni in einem völlig neuen Online-Format" zeigt, wie gut die PR-Abteilung von Apple aufgestellt ist. Hier macht man aus einer Krise kurzum ein neues innovatives Format.

Aber im Klartext: Die WWDC ist mit der Keynote im Herbst Apples wichtigste Massen-Veranstaltung. Bei Tech-Messen wie dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin oder auch Heimspiel-Messen wie der Consumer Electronics Show (CES) ist Las Vegas in das Unternehmen aus Cupertino nie vertreten. Stattdessen kochen die Amerikaner Jahr für Jahr ihr eigenes Süppchen mit der WWDC, kleineren Bildungs-Events und eben der großen Produktvorstellung im Herbst. Dass Apple den WWDC in diesem Jahr aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus absagen musst, hat das Unternehmen auf elegante Art und Weise kommuniziert. Und inmitten der Corona-Krise und Unsicherheit von Bevölkerung und Unternehmen scheint Apple im Gegensatz zu vielen anderen Institutionen einen Plan zu haben, wie man der Krise einen möglichst schönen Namen verpassen kann.

Die WWDC im neuen Online-Format als Innovation

Statt einer Krisenmeldung setzt Apple nämlich eine Bekanntmachung ab, die ebenso das neue iPhone bewerben könnte. So schreibt Apple, dass die WWDC 2020 in einem völlig neuen Online-Format stattfinden und Millionen von Entwicklern weltweit verbinden würde. Zwar betitelt Apple als Grund für das Online-Format nicht direkt das grassierende Coronavirus. Dafür kehrt das Apfel-Unternehmen den Ernst der Lage nicht ganz unter den Teppich und schreibt:

"Die aktuelle gesundheitliche Lage hat es erforderlich gemacht, dass wir 2020 ein neues Format für die WWDC entwickeln, das ein vollständiges Programm mit einer Online-Keynote und Sessions umfasst, das eine großartige Lernerfahrung für unsere gesamte Entwickler-Community auf der ganzen Welt bietet. Wir werden in den kommenden Wochen alle weiteren Details mitteilen."

Außerdem liefert Apple einen spannenden Hinweis auf die Neuheiten, die uns im Rahmen der Online-Veranstaltung erwarten werden und erwähnt dabei nicht nur softwareseitige Veränderungen: "All die neuen Produkte und Technologien, an denen wir gearbeitet haben — die WWDC 2020 wird richtig groß", sagt Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering von Apple.

Mit seiner WWDC-Absage zeigt Apple einmal mehr, wie wichtig und sinnvoll durchdachte Kommunikation in Zeiten von Gesundheits- und Wirtschaftskrisen ist. Am Ende heißt es: Die WWDC 2020 ist in ihrer ursprünglichen Form abgesagt. Wir freuen uns trotzdem auf spannende Neuheiten, wie etwa den Over-Ear-Kopfhörern, einem neuen iPad Pro oder dem langersehnten iPhone SE 2. Das Datum für die Veranstaltung steht noch aus. Wir werden Euch zeitnah informieren, wann und wo Ihr den Live-Stream zur Eröffnungskeynote der WWDC 2020 live mitverfolgen könnt.