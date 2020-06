Tschüss Intel: Apple will Wechsel von Intel zu ARM Prozessoren noch im Juni ankündigen

Es wird ein langer Abschied, wenn der Bericht des US-Wirtschaftsdienstes akkurat ist, und Apple tatsächlich auf der Entwicklerkonferenz den Wechsel zur eigenen ARM-basierten CPU bekannt gibt. Erste Macs mit einem der eigenen Prozessoren werden erst in 2021 erwartet. Warum also jetzt schon eine Ankündigung? Ganz einfach: ohne die Software-Entwickler würde der Wechsel im kommenden Jahr sicherlich scheitern. Durch die frühe Ankündigung und sicherlich auch der Vorstellung entsprechenden SDKs, soll eine möglichst große Anzahl an kompatibler Software für die ersten Macs mit ARM-basierten CPUs gewährleistet sein.

Historisch gesehen ist das für Apple sicherlich ein Meilenstein: Erstmals in der langen Mac-Historie würden die Computer aus eigenem Hause mit Prozessoren aus eigener Entwicklung genutzt werden. Vor dem Wechsel zu Intel in 2006 setzte Apple auf CPUs von PowerPC und davor auf Prozessoren von Motorola. Trotz des Wechsel von Intels x86 Prozessoren hin zu CPUs mit ARM-Technologie, sollen die neuen Macs aber weiterhin mit macOS laufen.