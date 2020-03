Apple Watch: Apple baut lebensrettende Funktionen weiter aus

Die Apple Watch hat sich seit ihrer Einführung nicht nur zu einem guten Gerät gemausert. Sie zählt auch zu den beliebtesten Produkten auf dem Smartwatch-Markt. Der Grund hierfür liegt unter anderem an ihren nützlichen Gesundheitsfunktionen. So spendierte Apple seiner smarten Uhr erst letztes Jahr einen speziellen Notruf-Service. Jetzt will 9to5mac einen Code-Abschnitt gefunden haben, der auf ein neues Gesundheitsfeature für die Apple Watch hindeutet.

Mit diesen Features soll die Apple Watch bereits Euer Leben retten können

Dass Apple mit seiner Smartwatch nicht nur die Zeit und Benachrichtigungen anzeigen will, ist spätestens seit 2018 klar. In diesem Jahr veröffentlichte das Unternehmen ein Video, in dem Betroffene schilderten, wie die Apple Watch (unter anderem der Herzfrequenzmesser) ihr Leben gerettet hat.