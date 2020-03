Markteinbruch: Apple sinkt unter eine Billion-Dollar-Bewertung

Die Pandemie trifft Gesellschaften und die Wirtschaft hart. Denn während die einen kaum noch an Konsumgüter denken, schickt sie die anderen auf eine Talfahrt. Apple spürte diesen Einbruch erst gestern wieder, als die Aktien (AAPL) um weitere drei Prozent sanken und die Unternehmensbewertung auf unter eine Billion Dollar fallen ließen.

Appel steht damit nicht alleine dar. Wie "9to5Mac" berichtet, verweisen auch bekannte Aktienindexe, wie beispielsweise der Dow-Jones-Index (DJIA) oder der Standard & Poor's 500 (S&P 500) Index darauf, dass große Unternehmen von der Pandemie betroffen sind. Weiter gab das Magazin an, dass der gestrige Aktienkurs von Apples Marktkapitalisierung (abhängig von der Quelle) zwischen 965 und 975 Milliarden Dollar lag.

Während Apple am gestrigen Tag drei Prozent Verlust bei seinen Aktien verzeichnen musste, und auch andere Unternehmen durch die derzeitige Pandemie betroffen sind, scheint zumindest Microsoft weiterhin Oberwasser zu haben. Hier weist das Portal darauf hin, dass das Unternehmen (Stand: 23. März 2020) weiterhin die Billionen-Dollar-Bewertung aufrecht halten kann.

$MSFT is the last $1T US company https://t.co/QIgMLaO6bb

Wie schwer der Schlag für die Unternehmen durch die Pandemie war, zeigte sich ebenfalls an den Standard-&-Poor's 500-Werten. Diese sanken gestern so tief, dass sie sich auf dem gleichen Niveau befanden wie zu der Zeit, als Trump seine Amtszeit antrat (2017).

BREAKING: S&P 500 has erased all of its gains since President Trump's inauguration https://t.co/DbN3KVGJ9J pic.twitter.com/JlHIQWbM0z