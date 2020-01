iPhone 12: So könnte das neue iPhone 2020 aussehen

Eines ist klar: Apple hat schon weit vor der Vorstellung des iPhone 11 begonnen, am iPhone 12 zu arbeiten. Normalerweise soll Apple sogar drei bis fünf Jahre vor dem Release die Entwicklung an einem neuen Produkt beginnen. In dieser Zeit werden dann nach und nach die Komponenten, Features, das Design und Materialien, aus denen sich das finale iPhone zusammensetzt, entwickelt, getestet und schließlich zum neuen iPhone zusammengefügt.

Die ersten Gerüchte zu den Displaygrößen tauchten schon Anfang des Jahres auf und besagten, dass Apple 2020 die neuen iPhones mit Displays der Größen 5,4 Zoll, 6,1 Zoll und 6,7 Zoll ausstatten wird. Diese Informationen stammen aus der Feder des Analysten Ming-Chi Kuo, der in der Apple-Szene als eine sehr zuverlässige Quelle gilt. Kuo sprach nicht nur von den Display-Größen, sondern sagte auch voraus, dass alle drei Modelle auf OLED-Panels basieren werden. Ob weiterhin die Notch für die sehr aufwendige FaceID-Kameratechnologie benötigt wird, hat Kuo nicht erwähnt.

Angeblich soll aber schon ein Prototyp eines iPhones existieren, der keine Notch hat. Nur auf diesem sehr wagen Gerücht basierend, kursierten schon die ersten Bilder des Twitter-Nutzers @BenGeskin über die mögliche neue Unterbringen der FaceID-Technologie im schmalen Displayrahmen.

Exclusive: One of the 2020 iPhone prototypes has 6.7-inch display with Face ID and TrueDepth camera system housed in the top bezel. pic.twitter.com/sAJE7J12ty