Apple "CarKey": iOS 13.4 macht das iPhone zum Autoschlüssel

"Wo hab ich ihn nur gestern hingelegt?" Ein Gedanke, den fast jeder Autofahrer mindestens einmal hat, wenn er morgens den Autoschlüssel sucht. Zum Such-Stress kommt auch immer wieder die Angst, die Schlüssel verlieren zu können. Die sogenannte "CarKey"-Funktion, die Apple bereits in der aktuellen Beta von iOS 13.4 integriert hat, soll Euer Auto nicht nur auf- und zuschließen können, sondern lässt Euch den digitalen Schlüssel auch mit anderen teilen. Möglich sein soll das mit iPhones und Apple Watch, die einen NFC-Chip an Bord haben.

Seit heute Nacht ist die Beta-Version von iOS 13.4 verfügbar und aufmerksame Tester haben dort eine API namens "CarKey" entdeckt. Durch die Funktion, die bei Apple schon länger in Planung gewesen sein soll, wäre es möglich, ein kompatibles Auto nicht nur auf- oder abzuschließen, sondern es auch zu starten. Die Informationen zum Schlüssel sollen dabei in der Apple Wallet-App gesichert sein, wo bisher neben DHL-Paketmarken oder Flugtickets auch Kreditkarteninformationen hinterlegt werden können. Ob der Autoschlüssel erst durch die Eingabe eines Codes oder Verifizierung durch FaceID aktiviert werden soll, kann der Nutzer dabei selbst in den Einstellungen bestimmen.

Funktionsweise / © Kult des Mac/ USPTO

Und auch wenn der Akku des iPhones oder der Apple Watch leer sein sollte, lässt sich das Auto noch öffnen, schließen und starten. Mit Hinblick auf die Sicherheit wird sicher noch über die Möglichkeit diskutiert, den CarKey mit anderen Fahrern (beispielsweise Familienmitgliedern) zu teilen. Eine Oberfläche, die das "Teilen" des Schlüssels zeigt, soll bereits im Netz kursieren. Bleibt abzuwarten, wann Apple die Funktion mit iOS 13.4 ausrollt und welche Auto-Hersteller die API überhaupt anbieten werden. Bereits bei der Integration von Apples CarPlay war das Chaos bei zahlreichen Auto-Herstellern perfekt. Bis wir also wie James Bond im Film "Tomorrow never Dies" unsere Autos aufschließen können, werden sicher noch einige Tage ins Land ziehen.