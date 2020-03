Apple Arcade vs.Google Play Pass: Was die Abo-Services wirklich bringen

Auch der Markt für Smartphone-Spiele ist im stetigen Wandel. Noch bis zum vergangenen September hattet Ihr lediglich die Wahl, entweder kostenlos online oder offline zu spielen , oder aber die Apps kaufen. Das war mal lustig, mal einfach nur frustrierend. Bei einigen Apps war es die Werbung, die das Spielvergnügen immens beschränkt. Andere Apps traten als Wegelagerer auf, und verlangten Geld, damit man weiterspielen durfte. Das kann jetzt anders werden. Mit Apple Arcade oder Google Play Pass könnt Ihr ein monatliches Abonnement von rund 5 Euro abschließen. Dafür erhaltet Ihr Zugriff auf hunderte von Spielen. Wir prüfen die beiden Streaming-Angebote und schauen, was sie wirklich leisten.

Die stetige Veränderung des Handyspiel-Markts

Die französische Videospielagentur will errechnet haben, dass 2019 für Handyspiele 25 Prozent mehr ausgegeben wurde als für alle anderen Spiele zusammen. Dies entspräche einem weltweiten Umsatz von 86 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl soll in diesem Jahr noch überschritten werden. Ob Call of Duty oder Mario Kart Tour, viele Videospiel-Firmen sind erfolgreich von Konsolen auf Smartphones umgestiegen und werden heutzutage gerne auf Smart- und iPhones gezockt.

Arcade-Spiele für Mobiltelefone heben sich dabei besonders von der Masse ab, da sie alleine bereits 47 Prozent der gesamten Downloads von Handyspielen ausmachen. Diese Kategorie tut sich jedoch bislang schwer bei der Monetarisierung, zumal sie ganz unterschiedliche Kategorien beinhaltet; dazu zählen Spiele wie Candy Crush aber auch etliche Shooter. Google und Apple könnten Arcade dank monatlicher Abos aus dem Sumpf der In-App-Käufe und Lootboxen herausziehen.

Mobile-Gaming überholt den Rest. / © App Annie

Das System hinter dem Abonnement

Den “Abo-Krieg“ startete Apple 2019. Das Unternehmen brachte am 19. September mit Apple Arcade sein erstes Videospiel-Abonnement für Geräte mit iOS, iPadOS, tvOS und macOS auf den Markt. Der Service stellt mehr als hundert exklusive, teils originale Spiele für das iPhone, iPad, Mac und Apple TV zur Verfügung. Der Kostenpunkt beläuft sich auf 4,99 Euro im Monat, kann aber im ersten Monat kostenlos getestet werden. Die angebotenen Spiele sind allesamt offline nutzbar. Ihr könnt den Plattform-Zugang per Apple Family Share mit bis zu sechs Mitgliedern teilen. Hierzu sagte Phil Schiller (Senior Vice President of World Wide Marketing von Apple), im September:

Wir freuen uns sehr darauf, Apple Arcade im App Store einzuführen. Es bietet eine handverlesene Auswahl von mehr als 100 exklusiven neuen Spielen von einigen der innovativsten Spieleentwickler der Welt und ist eine perfekte Ergänzung zum umfangreichen Spielekatalog des App Stores.

Google ließ logischerweise nicht lange auf eine Antwort warten und brachte nicht einmal eine Woche später (am 23. September) seinen Google Play Pass auf den amerikanischen Markt. Ähnlich wie bei Apple Arcade können Nutzer nun also auch im Google Play Store auf hunderte von Apps und Spielen zugreifen. Der Preis beläuft sich dabei auf 4,99 Dollar im Monat. Dafür entfallen Werbung und In-App-Käufe. Zusätzlich zu den Spielen bietet Google aber auch noch weitere Lifesyle-Anwendungen an und hat einen Play-Katalog. Genauso wie bei Apple Arcade könnt Ihr auch Euer Google Play Pass Konto mit Familienmitgliedern teilen. Eigentlich sollte dieser Dienst im vergangenen Jahr bereits international eingeführt worden sein. Bisher beschränkt sich das Angebot aber weiterhin auf den US-Markt.

Die Spiele geben den Ausschlag

In seiner Mitteilung erklärte Google, dass Kunden auf 350 Spiele und Apps zugreifen können. Dabei wird die Datenbank jeden Monat mit neuen Produkten aktualisiert, während das Abonnement selbst Android-Spiele aus einigen Jahren aufgenommen hat. Die Zahl kann daher auch wesentlich größer sein. Zu den Spielen gehören beispielsweise Stardew Valley, Terraria oder Limbo. Der größte Unterschied zu Apple Arcade liegt aber darin, dass Google auch Premium-Apps wie wie AccuWather einschließt. Google beschränkt das Play-Abo also nicht auf Spiele.

In beiden Fällen verschwinden zwei oft als lästig empfundene Elemente aus Apps und Spielen: Werbung und In-App-Käufe innerhalb der Apps. In beiden Angeboten wollen die Marktbetreiber kontrollieren, dass App-Entwickler ihre Anwendungen für Abo-Kunden entsprechend säubern. Ein Grund mehr für uns, das Angebot ausgiebig zu testen.