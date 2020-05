Apple AirPods Studio: Neue Features und Preise geleakt

Seit geraumer Zeit arbeitet Apple laut Berichten an Over-Ear-Kopfhörern. Sie sollen unter dem Namen AirPods Studio veröffentlicht werden und über einige interessante Features verfügen. Mittlerweile sind auch Preise und Infos zum Design durchgesickert.

Mit den AirPods und AirPods Pro (Test) verzeichnet Apple seit einigen Jahren Erfolge. Vor allem die ANC-Kopfhörer des Pro-Modells erfreuen sich großer Beliebtheit. In diesem Jahr will Apple noch tiefer in das Kopfhörer-Business eindringen und nimmt es mit Marktgrößen wie Sony oder Bose im Over-Ear-Segment auf.

AirPods Studio: Austauschbare Design-Elemente

Wie wir bereits vor einigen Wochen berichteten, soll Apple bei seinen neuen Kopfhörern auf austauschbare Designelemente setzen. Das erinnert an das Erfolgsrezept der Apple Watch, für die zahlreiche unterschiedliche Armbänder zur Verfügung stehen. Bei Apples Over-Ear-Kopfhörern sollen Teile des Kopfbügels und der Ohrmuscheln auswechselbar sein. Dabei sollen die Elemente ganz einfach per Magnethalterung am Kopfhörer halten. Die teurere Version des Kopfhörers wird wohl als Ledervariante auf den Markt kommen, während auch ein Modell mit leichteren Materialen verfügbar sein wird. Die Elemente lassen sich dann entsprechend austauschen und variieren.

9to5mac fand bereits die Systemsymbole der AirPods Studio im Code von iOS 14. / © 9to5mac

Links oder rechts - völlig egal

Dynamisch ist dabei nicht nur das Design der Apple AirPods Studio. Gerüchten zufolge arbeitet Apple an einer Kopf- und Halserkennung, damit die Kopfhörer beliebig aufgesetzt werden können. Suchen nach den passenden Buchstaben für links und rechts würde damit der Vergangenheit angehören. Allerdings zeichnen sich Bose- und Sony-Kopfhörer durch eine angepasste und ergonomische Form aus, die auf die Form der Ohren angepasst ist.

Auch für die Wiedergabe ist die korrekte Tragweise relevant. Apple will das softwareseitig lösen und Stereo-Audiosignale passend ausgeben. Die Ohren- und Halserkennung soll außerdem dafür sorgen, dass die Kopfhörer die Wiedergabe stoppen, wenn der Kopfhörer abgenommen wird und im Nacken ruht.

Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus

Wie Apple AirPods Pro verfügen die AirPods Studio wohl auch über eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und Apples Transparenzmodus, um Umgebungsgeräusche einzulassen. Das ist etwa hilfreich im Büro, wenn ein Kollege ein Gespräch anfängt oder im Straßenverkehr, wo extreme Geräuschunterdrückung eine Lebensgefahr darstellen kann.

Individuelle Equalizer für Apple-Geräte

Die Namen der AirPods Studio ist nicht zufällig so gewählt worden. Apple spricht mit den Kopfhörern Profis im Audio-Business an. Laut Gerüchten sollen daher auch besondere Equalizer Teil der Over-Ear-Kopfhörer sein. So seien unterschiedliche Equalizer-Profile für die Verbindung mit macOS oder iOS verfügbar, die Anpassungen zu niedrigen, mittleren und hohen Frequenzen erlauben.

AirPods Studio: Preis

Mehrere Quellen wollen wissen, dass die neuen High-End-Kopfhörer von Apple zum Preis von 350 Dollar auf den Markt kommen werden. Hierzulande dürften die AirPods Studio dann ebenfalls um 349 Euro kosten. Im Kopfhörerbereich sind das keine ungewöhnlichen Preise, wenn auch dem High-End-Segment zuzuordnen.

Veröffentlichungstermin steht in den Sternen

Obwohl im Code von iOS 14 bereits Hinweise zu den Apple AirPods Studio gefunden wurden, könnte die Veröffentlichung der Kopfhörer noch auf sich warten lassen. Es heißt, dass Apple den Launch der Kopfhörer bereits einmal verschoben habe. Dass sie noch in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen, wurde – wie alle bisherigen Leaks und Gerüchte – nicht offiziell von Apple bestätigt.